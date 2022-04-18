Три принцессы, которым матери помешали прожить свою жизнь

Высшая форма родительского эгоизма – сделать из своего ребёнка послушного раба, который в жизни не имеет ничего, кроме обязанности прислуживать родителю.

И ладно бы это было в простой семье без доходов и возможности нанять персонал. Нет. Подобный фокус пытались провернуть богатейшие и влиятельнейшие женщины своего времени – английские королевы Виктория и Александра Датская и наша собственная императрица Мария Фёдоровна. Напрочь заедали жизнь своим дочерям.

Императрица Мария Фёдоровна и Великая княжна Ольга Александровна

Мария Фёдоровна была женщиной умной и деликатной, поэтому не стала лезть напролом и запрещать младшей дочери вступать в брак. Совсем наоборот, мать настояла на замужестве Ольги, когда той едва минуло 19 лет. Вот только в мужья подсунули не равнородного иностранного принца, а местного – Ольденбургского. Расчёт был хитрым – не позволить дочери уехать из страны, что в браке с иностранцем было делом решённым. Ольге пришлось подчиниться.

Великая княжна Ольга Александровна (справа) с матерью, сестрой и братом Михаилом

Более разной пары трудно себе представить. Юная Великая княгиня любила животных, живопись и прогулки, её муж, старше на целых 14 лет, предпочитал сидеть дома, ненавидел любую живность и ничего не понимал в искусстве. Но и этого было мало. В свете открыто судачили о нетрадиционных наклонностях принца. Всё получилось, как хотела Мария Фёдоровна – целых пятнадцать лет Ольга Александровна прожила в несчастливом неконсумированном бездетном браке, зато в шаговой доступности матери, которая стремилась вылепить из дочери компаньонку для унылых старческих вечеров.

Ольга Александровна с первым мужем Петром Ольденбургским

Положение Ольги Александровны осложнялось тем, что через два года после свадьбы она встретила и взаимно полюбила Николая Александровича Куликовского, всего лишь сына южнорусского помещика. Естественно, Пётр Ольденбургский на добровольный развод не согласился, а Николай II в резкой форме отказал в принудительном.

Чувство влюблённых выдержало испытание длиной в тринадцать лет. В конце концов, после нескончаемых уговоров император разрешил сестре развестись с нелюбимым и выйти замуж за любимого. Через год после этого в России произошла революция, которая лишила Великую княгиню положения и богатства, но позволила ей стать обычной женщиной с мужем и двумя сыновьями.

Ольга Александровна со вторым мужем Н.А.Куликовским и сыновьями Гурием и Тихоном

Можно сказать, история с хэппи-эндом. Марии Фёдоровне не удалось окончательно сломать жизнь дочери, истратив её лучшие годы на обслуживание своей старости.

Королева Виктория и принцесса Беатриса

Обслуживать старость матери вменялось и принцессе Беатрисе – самой младшей дочери королевы Виктории.

Принцесса Беатриса с матерью

С четырёх лет девочку приучали к мысли об отказе от семейной жизни и всеобъемлющему служению матери. Сначала это получалось, но, став постарше, Беатриса всё-таки начала рваться в собственную жизнь. Материи этого было не нужно. Женихов королева Виктория не поощряла, а с теми, кого не удавалось не допустить во дворец, напрямую запрещала разговаривать. Не понимая молчания избранницы, принцы отправлялись искать других невест.

Беатриса исполняла при матери роль личного секретаря, писала письма, разбирала бумаги и даже делала записи в личный дневник Виктории. Мать абсолютно не считалась с потребностями дочери, подстроив их жизнь лишь под собственные удобства и привычки.

Когда уже казалось, что опасность миновала, и Беатриса останется старой девой на побегушках у матери, произошло внезапное. В 27 лет принцесса взаимно полюбила принца Генриха Баттенбергского и объявила матери, что выйдет за него замуж. Целых семь месяцев Виктория не разговаривала с дочерью, но Беатрису это не сломило. В конце концов, королева дала согласие на брак с условием, что дочь останется при ней. Жених вынужден был согласиться, и Беатриса тоже познала радость семейной жизни – в данном случае даже почти равнородной – и рождение любимых детей.

Беатриса Великобританская с мужем Генрихом Баттенбергом

Правда, счастье принцессы было недолгим. Через 10 лет муж скончался, и ей пришлось вернуться к бесконечному обслуживанию матери. Замуж она больше не вышла. Воспитание детей отодвинулось на второй план. После смерти королевы Виктории Беатриса так и не смогла в полной мере наладить с ними отношения.

Оставшиеся годы Беатриса тоже посвятила матери – редактировала её дневники и письма, многое при этом уничтожив. Не исключено, что это была своего рода месть за исковерканную жизнь.

Принцесса Беатриса Великобританская

Но, как ни крути, у Беатрисы всё же были светлые воспоминания о любимом муже и детях, способные скрасить одинокую жизнь на склоне лет.

Королева Александра и принцесса Виктория

Сортировкой документов и систематизацией архива матери занималась в конце жизни и средняя дочь королевы Александры Датской – Виктория. Но у неё не оставалось даже воспоминаний. Мать поглотила жизнь принцессы без остатка.

Принцесса Виктория Великобританская с матерью

Виктория росла умной, доброй, весёлой и хорошенькой девочкой. Неизвестно, что подтолкнуло королеву Александру к закабалению именно этой дочери, но уже в детстве она не давала Виктории покоя. Например, посылала слуг разыскать и позвать к ней принцессу, когда та гуляла с другими детьми. Девочка со всех ног кидалась к матери, которая вдруг говорила, что не помнит, зачем звала дочь. Двоюродная сестра Виктории, Ольга Александровна, не понимала, как добрая тётя Аликс может так мучать собственного ребёнка. Вероятно, стремление к помыканию детьми было чем-то семейным у Александры и Дагмары-Марии Фёдоровны.

В юности Виктория совсем расцвела. От поклонников не было отбоя. Вскоре появился и жених – двоюродный брат Кристиан, наследный принц Дании. Но, очевидно, девушка решила искать свою судьбу и отказала. Это была стратегическая ошибка. Второму жениху – португальскому королю Карлу – отказали уже родители из-за невозможности перемены вероисповедания. А дальше всё пошлó, как по маслу – женихи не задерживались, и вскоре двор начал открыто говорить, что именно королева Александра устроила этот конвейер с единственной целью – удержать возле себя удобную дочь.

Принцесса Виктория Великобританская

Виктория сопровождала мать в любых визитах и выходах, работала её секретарём и замещала на официальных мероприятиях. Александра к старости стала глуховатой и нуждалась в постоянном присутствии помощницы. В конце концов, королева начала вызывать несчастную принцессу к себе, как обыкновенную прислугу – звоном колокольчика. Ольга Александровна назвала кузину «несчастной, но преданной служанкой».

Принцесса Виктория Великобританская

К сожалению, у прекрасной принцессы не нашлось верного рыцаря, чтобы вырвать её из рук матери. Сама Виктория, видимо, не имела ни такой силы духа, как её тётя Беатриса, ни такой силы воли, как её двоюродная сестра Ольга Александровна, чтобы выбить себе свободу своими руками..

После смерти королевы Александры Виктория прожила в одиночестве десять долгих лет. Ненавидела ли она мать за погубленную жизнь? Кто знает. Эта тайна навсегда осталась в сердце принцессы…

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