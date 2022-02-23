Почему на одной иконе принято изображать нескольких святых?

«Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:20). Смысл этих евангельских строк очень хорошо раскрывается в иконографии соборов святых, память которых мы празднуем в течение всего церковного года. Святые объединены либо по лику святости, либо по местности, краю, обители, где они подвизались.

Например, Церковь почитает собор Московских святителей, Оптинских старцев, преподобных отцов Киево-Печерских. Каждому празднованию соответствует своя иконография. Это очень интересные многофигурные композиции, которые могут включать трех, четырех святых, а могут изображать и более ста праведников.

Еще в доиконоборческую эпоху иконописцы изображали собор 12-ти апостолов, предстоящих Христу. В основе образа лежало историческое событие — Апостольский Собор 51 года в Иерусалиме.



Собор апостолов. Греция, XIV век

Святые на соборных иконах, как правило, изображаются горизонтальными рядами. Они предстоят благословляющему Христу Вседержителю, Богородице, Святой Троице. На иконе может помещаться икона Богородицы, Честной Крест, престол, храм, обитель.

Так, на иконе собора святителей Московских по традиции изображается главный православный храм Русского государства XV–XIX веков — Успенский собор Московского Кремля.

Святители предстоят перед престолом, а над ним находится Владимирская икона Божией Матери.



Древо государства Московского (Похвала Богоматери Владимирской). Симон Ушаков, XVII век

На иконах соборов часто изображают чудотворные иконы, особо чтимые в конкретной местности. Например, владимирские святые молятся иконе Успения, а тульские — образу Троицы.

Святые на соборных иконах могут быть слегка развернуты в молении Христу или Богородице, а могут смотреть прямо на нас. Они словно приглашают к общей, соборной молитве. Ведь святые на иконе и молящиеся соединены пространством как физически существующего храма, так и вневременным бытием Церкви Небесной. Символически любая икона собора святых являет собой образ Единой Церкви.

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