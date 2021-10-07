Предтеча, или Идущий впереди

Иоанну Крестителю отводится очень большое место в церковной традиции. С истории его рождения начинается евангельское повествование; о нем часто говорит Христос в Своих речах; ему посвящены многие храмы, монастыри и даже города. Но почему так?

Ведь если бегло прочитать Евангелие, то может показаться, что Предтеча был таким же пророком, как и предшествующие Божьи посланники, а его проповедь мало чем отличается от их подвига. Что необычного было в его служении?



Да, собственно, все было необычно. Начиная уже тем, что его родители – священник Захария и Елизавета, будучи уже в весьма преклонном возрасте, не имели детей и уже смирились со своим статусом бездетной пары. А значит – и проклятой, ведь по тем временам отсутствие у супругов потомства вызывало у общества прямое подозрение в том, что они грешники, поскольку дети у иудеев считались наградой Божьей за праведную жизнь.

Но тут происходит чудо – уже окончательно смирившийся Захария во время службы получает в храме ангельскую весть о грядущем рождении сына. Да еще какого сына – пророка и вестника пришествия Мессии! Мог ли Захария не усомниться? Ведь когда о чем-то очень желанном уже перестаешь мечтать, то любые слова об осуществлении мечты воспринимаются с недоверием, даже если их говорит ангел.

Захария не поверил. И в знак того, что сказанное ангелом – правда, Господь сделал его немым. Открылись его уста лишь в день рождения обещанного сына.А вот Елизавета поверила! Узнав о беременности, она полгода не говорила о ней никому, не желая выносить на люди такое долгожданное и хрупкое счастье. Лишь после округления своей фигуры Елизавета перестала таиться. Наконец, кончилось ее поношение, и вместо косых взглядов презрения и жалости она принимала поздравления от родных, близких и знакомых. А когда родился сын – радости не было предела! Захария по воле Божьей смог заговорить и рассказать о том, что ему поведал ангел. И все их знакомые удивлялись происходящему, понимая, что столь чудесные обстоятельства говорят об особой судьбе ребенка.



Захария и Елисавета, родители Иоанна Предтечи

Далее евангельская история обрывается, и далее в Писании Иоанн предстает уже зрелым мужчиной, закаленным жизнью в тяжелейших условиях пустыни. Недостающие сведения нам дает Предание, и эти факты полны трагизма. Через полгода после рождения Иоанна в Вифлееме родился Спаситель. Узнав о старинном пророчестве, что младенец из Вифлеема займет израильский престол, тогдашний царь Ирод испугался и решил ликвидировать возможных конкурентов, убив всех детей в окрестностях Иерусалима младше двух лет.

Угроза нависла и над Иоанном, ведь его родители жили в пригороде Иерусалима, а в народе еще не стихла молва о чудо-ребенке. Сначала солдаты Ирода пришли к Захарии в храм и прямо во время богослужения стали требовать отдать им мальчика. Захария им не ответил, и они убили его между жертвенником и святилищем. А тем временем Елизавета успела бежать в пустыню.



Усекновение главы Иоанна Предтечи, 1608 — Караваджо

Первые недели мать и сын вовсе не покидали пещеру в которой укрылись от солдат, но голодными не были – все нужное им приносил ангел. До года Елизавета кормила малыша грудью, потом стала приучать его к пустынной пище – саранче, дикому меду, траве. Прожив еще несколько месяцев, Елизавета умерла. Предание гласит, что воспитанием ребенка занялись ангелы, а современные исследователи полагают, что Иоанн рос у ессеев – представителей радикального иудейского течения, которое по своему уставу очень напоминало монашество.

Это были жители пустыни, которые добровольно уходили из людных мест ради более полного служения Богу. Но «ессейское» прошлое Иоанна – лишь гипотеза, и о детстве пророка мы почти ничего не знаем. Церковь говорит лишь о том, что именно в пустыне сформировался его жесткий и бескомпромиссный, огромной силы характер. Иоанн знал, что Господь избрал его, чтобы подготовить народ к пришествию Мессии. Он мог отказаться, но не сделал этого. Наоборот, Иоанн с энтузиазмом принял свой жребий и был верен до конца своему призванию.



Глава Иоанна Предтечи

Трудность подвига Иоанна была двоякой. С одной стороны, в Израильском народе уже более трех веков не было пророков, и они стали восприниматься людьми как нечто фантастическое. Были, конечно, разные самозванцы, проповедники, экзальтированные сектанты и просто бунтари, но настоящих пророков, в которых чувствовалась сила Божья, дух, твердость и убежденность, – таких не было. Поэтому выход Иоанна на проповедь был для многих огромным соблазном: ведь он обличал и говорил так, как до него это делал лишь Илия.

Все понимали, что Иоанн – это пророк, но принять его слова, согласиться с правдивостью его доводов могли далеко не все. С другой стороны, еще во времена Соломона (а это 9 веков до Христа) в Израиле стала формироваться идея Мессии как земного правителя. И одна из целей Иоанна Предтечи состояла в том, чтобы показать, что Мессия – совсем не тот, кого ожидает народ и политическая элита. Иоанн явно говорил, как представитель грядущего Христа. И если сам он представлялся обществу как грозный обличитель, не связанный никакими условностями и не обладающий никаким общественным статусом, то это значило, что и Мессия тоже не будет политиком.



Иоанн Креститель в аду

Иоанн был предтечей, то есть – первопроходцем. Он был тенью Христа, его проповедь всколыхнула тогдашнее общество и создала необходимый фон для распространения Евангелия среди иудеев. Первопроходцем и вестником Христа Иоанн был везде – даже в аду. Ведь до Воскресения Христова души всех людей попадали в шеол – место, лишенное радости, закрытое от Бога.

Христианское Предание гласит, что после своей гибели (коварно организованной Иродиадой, которая люто ненавидела Иоанна за обличения ее беззаконий), Предтеча попал в шеол. Но даже в тени ада он говорил всем, что на Землю пришел Спаситель, и очень скоро выведет их из царства тьмы к свету. Выведет всех, кто уверует в Него. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие», – эти слова были главными для Иоанна и здесь, и по ту сторону смерти.

Судьба Крестителя повторяет судьбу самого Господа: путь вверх, но – путь через крест. Потом этой же дорогой прошли многие и многие христиане – апостолы, мученики, монахи, юродивые, праведники. Все они в той или иной мере подражали Спасителю. Но в наиболее полной мере это сделал Иоанн. Поэтому Церковь дала ему такое высокое звание – Предтеча. В нем сочетался и монашеский аскетизм, и апостольская сила, и любовь к Богу, и стойкость мученика, и талант проповедника. Лишь в этом ключе становится понятно, почему Христос сказал, что среди рожденных женщинами нет равного Иоанну (Лк. 7: 28).

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как изобретатель Лев Термен учил Ленина «небесной музыке» и отбывал срок на Колыме https://otari.mirtesen.ru/blog/43905886342/

Как атомная бомба изменила мир и фантастикуhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43272827480/

Что омрачило последние годы жизни Луи де Фюнеса https://otari.mirtesen.ru/blog/43948642408/