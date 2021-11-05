Почему император Павел I запрещал белые юбки и бакенбарды: Странные законы «русского Гамлета»

Правители России издавали самые различные законы, отражающие их понимание экономической и политической ситуации в стране. Император Павел I, несмотря на недолгий срок правления, успел издать очень много нормативных актов.

Многие из них были весьма необычными. Но практически все они представляли собой запреты, причём запрещал император совершенно невинные на первый взгляд вещи. Читайте в материале о странных законах Павла I.

Запрет на вальс и белые юбки

Павел I посчитал вальс непристойным танцем и запретил его.

Павел I вступил на престол и почти сразу издал странный указ. В 1797 году в опалу попал ... вальс. Император посчитал его неприличным и запретил танцевать во время балов. Загадка. Не менее странным был указ Павла, который вышел 1 декабря этого же года — досталось женской одежде. Император запретил женщинам носить синие сюртуки, имеющая красные воротники, а также белые юбки. Однако вальс был в немилости не слишком долго, всего год. Объяснялось это влюбленностью Павла. Его страстью стала Анна Лопухина. Она обожала ходить на балы и танцевать именно вальс, говоря, что это самый лучший танец на свете. Возможно, Павлу понравилось танцевать с Анной, обнимать её в танце и нашёптывает различные ласковые вещи на ухо. Между прочим, такое странное отношение к вальсу современники объясняют тем, что однажды император поскользнулся и упал во время исполнения этого танца. И отомстил ему, издав своеобразный указ.

Долой бакенбарды и букли

Павел I запретил бакенбарды, а поэт Пушкин спустя некоторое время снова ввел их в моду.

Кроме белых юбок Павел I запретил бакенбарды, букли и бачки. Указ вышел 17 июня 1797 года и вызвал недоумение подданных. Что это было, историки гадают до сих пор. Возможно, император пытался таким весьма странным способом бороться с вольнодумством. Павел решил создать новое направление в причёсках и обязал подданных зачёсывать волосы назад, ни в коем случае не носить бачки, а заплетать косичку. Он сразу провёл эксперимент на себе. Есть мнение, что тем самым Павел боролся со своими личными комплексами. У него плохо росла борода, и вообще волосы были не слишком хорошими. Сбрив бакенбарды и бачки, император стал выглядеть более элегантно, и, скорее всего, перестал страдать из-за этой проблемы. Конечно, со временем этот указ был забыт. Мужчины снова сталь отращивать запретные ранее бакенбарды. А моду на них вернул великий Александр Пушкин, который родился через два года после того как Павел 1 запретил растительность на лице.

Почему Павел боялся французского языка и какую военную форму он ввел

Император Павел I «переодел» армию, облачив ее в форму армии Фридриха II.

В XVII веке в Российской империи говорили и писали на немецком и французском языках. Но романтичный «язык любви» быстро вытеснил немецкий. Правители, военные, дворяне разговариваю на французском, при этом использовать русский язык считалось дурным тоном. Павел I был очень образованным человеком, он получил военное, а также филологическое образование, много читал, легко разговаривал и писал на французском и немецком. Несмотря на это он предпринял меры против «офранцузивания» русской речи. Императора страшила французская революция, и, запрещая язык, он старался избежать революционных настроений.

В 1800 году были запрещены французские платья, а подданным следовало обходиться одним сюртуком, причём покрой должен был быть немецким. Происходили изменения в и в словах. «Отечество» было заменено на «государство», «граждане» стали «обывателями», «отряды» — «деташементами». Была проведена реформа армии. Строилось большое количество казарм, создавались военные округа, вводились новые уставы. Среди военных возникло негодование из-за муштры. Армейская реформа Павла I включала изменение военной формы. На смену потемкинскому обмундированию пришла форма армии Фридриха II. Она была по сути устаревшей, и молодые военные были недовольны. Однако была вещь, которую все оценили по достоинству — речь о шинели. В 1812 году этот предмет военной одежды помог русской армии перенести холода.

Жесткая цензура на книги и запреты на выезд за границу

Павел I считал, что идеи французской революции вредно влияют на молодые умы и запретил выезд за границу.

Не только бакенбардам и белым юбкам досталось от Павла I. Он боролся также и с литературой. Была ужесточена цензура. Впрочем, в России это происходило периодически. Жёстким цензором был Пётр Великий. Николай I ввел строжайший устав, регулирующий цензуру. Согласно этому нормативному акту было создано цензурное ведомство под руководством Верховного цензурного комитета, куда входили министры народного просвещения, внешних и внутренних дел. Устав называли «чугунным», так как он был действительно очень строгим. Не допускалась критика правительства и власти, не позволялось вносить предложения о преобразованиях.

Павел I боролся с порядками, установленными собственной матерью, усилиями которой был сослан Радищев. Павел I очень боялся вольнодумства, особенно пугала его революционная Франция. В 1800 году произошёл беспрецедентный факт конфискации книг на границе России — на таможне были конфискованы книги в количестве 552 штук. Частные типографии в стране были безжалостно закрыты, работали лишь государственные, но их было не слишком много. Запрет на иностранную литературу дополнился ещё одной мерой. Теперь нельзя было выезжать за границу. Молодым людям были запрещены путешествия. Павел I решил, что таким образом он сможет оградить молодёжь от вольномыслия, которое было очень заразным и могло навредить государству. Таким образом, французская революция стала основной причиной некоторой изоляции России.

Павел I правил не слишком долго, чуть больше четырех лет, но успел издать достаточное количество странных и порой нелогичных законов.

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