10 интересных фактов о недоношенных детях

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 15 миллионов детей рождаются недоношенными (до 37 полных недель беременности). И это число растет.

1. Недоношенными считаются дети, родившиеся до 37 недели беременности

Существуют подкатегории преждевременных родов в зависимости от срока беременности:

* крайне преждевременные (менее 28 недель);

* очень недоношенные (от 28 до 32 недель);

* от умеренных до поздних недоношенных (от 32 до 37 недель).

2. 11,4 % всех беременностей заканчиваются ранними родами.3. 80% преждевременных родов являются непредвиденными.

Врачи отмечают, что события, приводящие к преждевременным родам, до сих пор полностью не изучены. Они поясняют, что это обусловлено несколькими факторами. Однако неясно, являются ли преждевременные роды результатом взаимодействия нескольких или независимого эффекта каждого из них.

Факторы риска преждевременных родов:

* Высокое кровяное давление

* Сахарный диабет

* Тяжелая болезнь

* Курение

* Двойная или многоплодная беременность

* Предыдущие преждевременные роды

4. Более 70 % недоношенных детей рождаются на сроке от 34 до 36 недель беременности.

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5. У недоношенных детей может не быть сосательного рефлекса

Рефлекс сосания у ребенка развивается не раньше 32-й недели беременности и не полностью примерно до 36-й.

6. У недоношенных детей два дня рождения

Из-за этого у недоношенных детей может быть слабая или незрелая сосательная способность. Искусственное вскармливание и кормление грудью в этом возрасте могут оказаться проблемой. Малышей необходимо кормить через зонд до тех пор, пока не разовьется рефлекс сосания и глотания.

День рождения недоношенного ребенка является официальной датой его рождения, но исходная предварительная дата родов также считается важной в его жизни.

7. Контакт кожа к коже полезен для недоношенных детей

Контакт кожа к коже стабилизирует частоту сердечных сокращений и дыхание ребенка, который появился на свет раньше времени, а также улучшает его сон.

8. Риск преждевременных родов повышает малый интервал между предыдущими родами и новой беременностью

По мнению врачей, женщины, которые решаются на беременность в течение 18 месяцев после появления на свет старшего ребенка, с гораздо большей вероятностью родят недоношенного малыша.

9. Переход с инкубатора на обычную кроватку — гигантский шаг в развитии недоношенного ребенка.

Это означает, что малыш может самостоятельно регулировать температуру тела.

10. У недоношенных детей есть особенная дата в календаре

Международный день недоношенных детей отмечается ежегодно 17 ноября по всему миру. Он был учрежден с целью повышения осведомленности о преждевременных родах и привлечения внимания к проблемам недоношенных детей и их семей.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2252051126872443781/

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