Как по линиям на руке узнать продолжительность жизни?

Линии на руке расскажут точно о том, до скольки лет вы сможете дожить в этой жизни.

Какая линия отвечает на этот вопрос

Существует очень много линий на руке, по которым можно предсказывать будущее. Всего есть четыре основные линии, одной из которых является линия жизни. Линия жизни обходит холм большого пальца. Для наглядности вы всегда можете посмотреть на простую схему:





Во время определения возраста по линии жизни важно учитывать тот факт, что эта линия показывает, сколько человек может прожить, а не то, сколько он точно проживет. Если по линиям, к примеру, человек должен прожить сто лет, но он не ведет правильный образ жизни, ему не удастся достичь этого показателя. Очень важно учитывать то, как человек расходует свою энергию и как он ее восполняет, занимается ли спортом, есть ли у него вредные привычки. Именно поэтому очень просто анализировать себя, а не кого-то другого, ведь мы знаем все свои привычки.

Как прочесть по руке длительность жизни

Посмотрите на свою левую ладонь. Вам необходимо провести от среднего и безымянного пальца вниз по линии. Эти линии должны быть параллельны внутреннему ребру ладони, которое находится со стороны большого пальца. Для простоты вы можете нарисовать линии, идущие вниз от безымянного и среднего пальцев, оттопырив большой палец вбок, чтобы наглядно видеть этот боковой ориентир.



Теперь вам необходимо внимательно посмотреть, пересекают ли линии, проведенные из безымянного и среднего пальцев, вашу линию жизни. Если она не доходит ни до одного из них, значит, длина вашей жизни будет меньше 80 лет, вопрос лишь в том, насколько. Тут не существует однозначного ответа, но многие эксперты в области хиромантии полагают, что 1 миллиметр удаления линии жизни от проведенной вами вертикальной линии соответствует 1 году жизни. Если удаленность составляет, скажем, 10 миллиметров, значит, жизненный путь будет короче на 10 лет — то есть примерно 70.

Если линия жизни пересекает линию, проведенную от среднего пальца, жизненный путь составит около 80 лет. Если линия жизни пересекает линию среднего пальца дважды, но не касается линии безымянного пальца, как показано на нашем примере, то такой человек проживет около 90 лет. Если линия пересекает обе проведенные вами линии, ваш возраст составит примерно 100 лет. Если линия жизни пересекает обе линии дважды, то вы можете прожить 110 или более лет.