Шесть чувств, которые убивают любовь

Любовь — одно из самых сильных чувств, но опрометчиво полагать, что она непобедима. Она требует постоянной подпитки и поддержки. В противном случае, эти шесть вездесущих врагов могут истребить привязанность и доверие. Как исключить вредные чувства из своего сердца?

ГУБИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО № 1: НЕДОВЕРИЕ

Главные признаки: партнер трижды в сутки под разным предлогом пытается узнать, что вы делали прошлой ночью, стараясь подловить вас на лжи; он выпытывает пароль от вашего смартфона, чтобы заглянуть в мессенджеры; а если вы уезжаете в командировку — звонит в отель, чтобы проверить, сколько человек живет в конкретном номере. Поздравляем, вам достался популярный вид — «ревнивец обыкновенный». Хуже только, если во всех этих зарисовках параноидальной слежки вы узнаете себя!

Диагноз: ревность — это проявление одержимости и зависимости, и она не имеет ничего общего со здоровой и зрелой любовью. Единственный универсальный совет в подобной ситуации: сохранить адекватную самооценку; а еще — стараться не сводить все свое существование к одному-единственному человеку, заводить новые интересные знакомства, работу и хобби (что называется, жить полной жизнью); но, в тоже время, быть более чуткой наедине со своей половинкой.

ГУБИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО № 2: РУТИНА

Главные признаки: ты начинаешь спрашивать себя, на протяжении полугода лежать каждую пятницу на диване с пиццей и смотреть вместе Netflix (о, как романтично это было первые три раза!) — действительно то, что ты ждала от отношений?

Диагноз: рутина — рука с пистолетом для наших сексуальных желаний. Страсть, одно из самых загадочных и свободолюбивых проявлений любви, и это чувство не должно быть заключено в клетку. Вы не должны планировать, что «каждую субботу в 23:30 займетесь сексом в миссионерской позе». Это верная дорога к краху. Чтобы избежать рутины, нужно поддерживать в отношениях страсть.

ГУБИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО № 3: ПОСТОЯННАЯ ОБИДА



Главные признаки: вы встречаетесь на ужине после ссоры, но вечер, который, казалось, начался с извинений, продолжается очередным выяснением отношений и шумными дебатами по поводу степени прожарки мяса...

Диагноз: за подобными спорами из-за ерунды как правило стоит какой-то другой, гораздо более существенный неурегулированный конфликт. Например, один партнер хочет иметь детей, а другой — нет. И первый постоянно чувствует себя подавленным. Не копите обиду: единственное решение — откровенно обо всем поговорить.

ГУБИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО № 4: СКУКА

Главные признаки: любые планы на вечер кажутся лучше, чем провести его вдвоем. А когда вы все-таки остаетесь наедине, каждый сидит, уткнувшись в телефон.

Диагноз: в отношениях неизбежно наступает момент, когда вам кажется, что любовь достигла своего пика. Нам больше не нужно впечатлять и завоевывать понравившегося человека, мы не боимся друг друга потерять. «Никуда не денется», — рассуждаете вы. Зачем вновь говорить ему, что он красивый и талантливый? Чтобы избежать этой разрушающей союз ситуации, необходимо помнить, что любовь высыхает и погибает, если не подпитывать ее регулярно. Нельзя быть уверенным, что сильное чувство, а вместе с ним и сам партнер, не исчезнет.

ГУБИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО № 5: НЕРАВЕНСТВО



Главные признаки: вы стали чаще задумываться, что ваши вкусы несовместимы и что вы развиваетесь на разных скоростях. Вы совсем не уверены в том, что можете быть счастливы до конца жизни рядом с человеком, который до четырех утра валяется на диване, играя в Play Station.

Диагноз: ключ — осознать и согласиться с разногласиями, которые есть в паре, они неизбежны. Конец любви — это попытка изменить друго человека. Вы не можете заставить кого-то быть похожим на картинку, сложившуюся в вашей голове. Стройте отношения на сходстве ваших интересов и отнеситесь с пониманием к существующим различиям. Ведь в вас они тоже есть.

ГУБИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО № 6: ГОРДЫНЯ

Главные признаки: малейшая ссора неизбежно проходит по одному и тому же сценарию — партнер постоянно идет на уступки и делает первый шаг на встречу, не зависимо от того, виноват он в действительности или нет.

Диагноз: быть рядом с человеком, который никогда не извиняется за свои ошибки — обрекать себя на вечные страдания. Без сомнения, смирение и способность извиняться — важное проявление эмоционального интеллекта, которое подпитывает взаимное доверие. Стоит его в себе и партнере развивать.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2272595111696140751/

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