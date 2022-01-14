Голод 1947 года: почему он был создан искусственно

1947 год в историю СССР вошел отменой карточной системы, денежной реформой, снижением цен на важнейшие товары народного потребления. Но в некоторых регионах страны он запомнился нехваткой продовольствия, приведшей к голоду.



Своими силами

После окончания Второй мировой войны значительную часть Европы охватил продовольственный кризис. Большие державы решили инициировать через недавно созданную Организацию Объединенных Наций программу по борьбе с голодом. В резолюции, подписанной СССР, Великобританией, США, Францией и Китаем акцентировалось внимание на опасности текущей ситуации и содержались призывы к международным организациям обеспечить поставками от сельхозпроизводителей наиболее неблагополучные регионы.

Глава U.N.R.R.A. (Администрация ООН по оказанию помощи и реабилитации жертв войны) американец Герберт Леман оценивал ситуацию как критическую. Речь в первую очередь шла о Югославии, Австрии, Венгрии, Болгарии, Италии, Германии, Франции, Испании, Северной Африке, Индии и Китае. Поставки сельхозпродукции в первую очередь шли из США, однако они не покрывали необходимого минимума потребностей в продовольствии.

В СССР положение не было критическим. Тем не менее руководство страны было намерено воспользоваться западной помощью. Еще на Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин и Рузвельт пришли к соглашению о предоставлении СССР кредита в 10 млрд долларов, который пойдет на восстановление народного хозяйства и закупку продовольствия. Но после окончания войны отношения СССР с союзниками стали охлаждаться. В 1947 году Сталин отказался принять план Маршалла, к которому присоединились 17 европейских стран. К этому времени СССР уже начал охватывать продовольственный кризис.

Советское руководство было уверено, что проблему можно решить своими силами. В стране имелись определенные резервы. Тем более, что сразу после войны в Советский Союз в качестве трофеев из Германии, ряда государств Восточной Европы и Китая был организован массовый перегон скота, насчитывавшего до полумиллиона голов. Как оказалось, чтобы предотвратить голод этого было недостаточно.



Зерна не будет

В 1946 году СССР поразила засуха. В первую очередь от нее пострадали житные районы Европейской части страны, что привело к значительному снижению урожайности. В 1947 году собрали всего 98,5 млн тонн зерна – это на 25 млн. тонн меньше, чем в 1940 году. Несмотря на то, что на Северном Кавказе и в Сибири урожайность была достаточно высока, послевоенные планы хлебозаготовок удалось выполнить лишь половине всех колхозов страны.

Большой проблемой для СССР оставалась крайне низкая численность трудоспособного населения, нехватка сельхозтехники и сокращение поголовья скота. К 1947 году объем сельхозпродукции уменьшился на 40% по сравнению с довоенным. Как пишет доцент Московского педагогического государственного университета Василий Попов в статье «Государственный резерв хлеба в СССР и социальная политика», из-за директивного увеличения хлебозаготовок 8% колхозов остались без оплаты трудодней зерном, в остальных выдавалось не более 1 кг в день. Людям рекомендовали обзаводиться собственным хозяйством, без которого прожить было крайне сложно.

В некоторых регионах начался голод, однако на запросы местной администрации выдать зерно из госрезерва, руководство страны ответило отказом. Еще в 1946 году правительство разработало план строжайшей экономии, а поэтому любой ценой намеревалось сохранить имеющиеся государственные запасы зерна.

Зерно в стране было. Данные Главного управления государственных материальных резервов за 1941-1944 гг. свидетельствовали о том, что для нужд армии и народного хозяйства было накоплено свыше 15 млн тонн зерна, около 10 млн тонн было заложено в госрезерв. Историки полагают, что стратегический зерновой запас был нужен Кремлю на случай новой войны. Власти добивались своего через скудное обеспечение граждан продовольствием, увеличение налогового бремени, рост цен на некоторые категории товаров и снижение оплаты труда.



Ничего человеческого

Сокращение заработных плат – еще одна серьезная проблема первых послевоенных лет. У рабочих зарплата снизилась почти вдвое. По данным Попова, при средней зарплате рабочего в 200 рублей на питание в заводской столовой он тратил до 9 рублей в день. Хроническое недоедание для многих стало нормой. В 1947 года заметно выросли цены на продовольственные товары. Так, килограмм пшеничного хлеба стоил 4 рубля, гречки – 12 рублей, сахара – 15 рублей, а за килограмм сливочного масла нужно было отдать целых 64 рубля. Литр молока стоил 4 рубля, бутылка жигулевского пива – 7 рублей, десяток яиц – 16 руб. При средней зарплате по стране в 500 рублей такие цены были заоблачными.

Но особенно тяжело пришлось деревне. После демографической ямы вызванной войной основную рабочую силу колхозов составляли женщины, старики и дети. Им из-за нехватки техники и скотины приходилось вручную вспахивать землю. Вследствие перебоев с продуктами питания село было снято с продовольственного пайка, а 30% хозяйств были лишены денежной оплаты труда. Это вынуждало сельских жителей массово переезжать в города.

В неблагополучных районах врачи стали регулярно выявлять дистрофию, которая часто осложнялась пневмонией, туберкулезом, дизентерией и другими инфекционными заболеваниями. Сплошь и рядом можно было увидеть обросших и изможденных людей, которые падали в голодные обмороки и умирали, причем многие — прямо на улицах.

Голодающие питались чем попало. Владимир Соколов из слободы Белая Курской области вспоминал, что в первые послевоенные годы его обычный рацион составлял суп из крапивы и эрзац хлеб. Его мать умудрялась готовить лепешки из листьев и цветов липы. В некоторых регионах хроническое недоедание породило такое страшное явление как людоедство. Весной 1947 года в МГБ Украины поступило сообщение о двух случаях каннибализма в Одесской области. В первом, некая Филипенко, работница колхоза им. Тимошенко, вместе с двумя детьми в течение пяти дней употребляла в пищу труп своего 5-летнего сына. Во втором, в пищу уже пошел убитый второй сын.

В этом же сообщении отмечалось, что 50% школьников Красно-Окнянского района вследствие острого дефицита продовольствия прекратили посещать школу. Историк Валентина Житомирская в работе «Великая Отечественная война и демографическая ситуация в России» пишет, что в отличие от 1933-го года, отметившегося высокой детской смертностью, в 1947-м умирали преимущественно лица репродуктивного возраста вследствие массового недоедания, работы до изнеможения, хронических стрессов и болезней.



Голодали не все

В Советском Союзе было долго замалчивали о голодоморе 1947 года. Впервые сведения об этом страшном периоде появились в 1988 году в работе «История крестьянства». Главными причинами голода в ней были названы «катастрофическая засуха и последствия войны». Однако доктор исторических наук Вениамин Зима видит иную, более серьезную причину послевоенного голода в СССР – «политику советских властей», которая поощряла продажу зерна за рубеж ради увеличения валютных резервов.

Зима уверен, что голод не должен был случиться, так как государство имело для этого достаточные запасы зерна. Однако обеспечению потребностей населения правительство предпочло экспорт. По данным историка, за 1946–1948 гг. экспорт зерна составил 5,7 млн тонн, что на 2,1 млн тонн больше экспорта 3-х предвоенных лет. Еще одна часть зерна терялась на неприспособленных к его хранению складах. По подсчетам Зимы, именно здесь было загублено свыше 1 млн тонн.

Кому же продавал зерно СССР? Судя по данным статистического сборника «Внешняя торговля СССР в послевоенный период (1946-1966)», в 1946 году самые крупные поставки были в Польшу (608 тыс. т), Францию (499 тыс. т), Финляндия (220 тыс. т), Болгарию (85 тыс. т) и Чехословакию (30 тыс. т). В 1947 году экспорт снизился, но все равно там фигурировали цифры в сотни тысяч тонн. Всего за два года за рубеж из СССР было вывезено около 1,4 млн тонн зерна.

Возможно, именно этого количества зерна и не хватило, чтобы обеспечить хлебом голодающих. Ведь далеко не все испытывали острую нехватку продовольствия и денег. Так, сотрудники оборонных предприятий, силовых ведомств, руководители среднего и высшего звена могли себе позволить куда более разнообразное питание, чем основная масса рабочих и крестьян. К примеру, зарплата рядового сотрудника Саратовского авиационного завода составляла 687 рублей, руководство получало от 1300 до 3000 рублей.

Еще более сытно жилось партийной номенклатуре. Об этом может свидетельствовать письмо Николаевского обкома КП(б)У в Москву начальнику Главрыбснаба Министерства рыбной промышленности СССР от 17 апреля 1947 года: «Исполком облсовета депутатов трудящихся и обком КП(б)У просит Вас отпустить для снабжения руководящего состава области ко дню 1 Мая рыботоваров повышенного качества: икры кетовой – 500 кг, икры паюсной – 30 кг, балыков – 100 кг, сельдей иваси тихоокеанских – 1000 кг, консервов разных банок – 1000 банок».

Некоторые пострадавшие от голода регионы страны, такие как Украина и Белоруссия, имели возможность справиться с нехваткой продовольствия. Они получали помощь по линии ООН, чему не препятствовал Сталин. А вот РСФСР руководством страны от этой программы была отстранена. Тарас Репин



Источник : https://russian7.ru/post/golod-1947-goda-pochemu-on-byl-sozd...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве не Сталин , придя к власти, фактически вернул в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно он не давал паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря бесплатному рабскому труду репрессированных и заключенных большевикам удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых.

Разве можно простить Сталину, устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.

Разве можно простить Сталину, устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.

Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах. Голодомор на Украине признали 23 государства мира: Австралия, США, Канада, Мексика, почти все европейские страны, включая Ватикан.

В это же время появился Сталинский закон о расстреле любого, кто собирал на колхозном поле колоски пшеницы, чтобы прокормиться. В народе его прозвали «Законом о 5-ти колосках».Причем этот кощунственный закон был принят Сталиным не для помощи крестьянам от голода, а для того , чтобы не было потерь для продажи зерна в заграницу! Дело в том, что Советы продавали тогда Западу только зерно, поскольку на все остальное было наложено эмбарго, а советский рубль был не конвертирован и на него нельзя было ничего купить! Не помогла тогда и авантюрная чеканка монетным двором фальшивых николаевских золотых монет(котировались только подлинные царские монеты)!

Историки и политики до сих пор расходятся в мнениях о причинах, повлёкших за собой массовый голод. Сторонниками теории умышленного «успокоения голодом» утверждается, что массовый голод в Украинской ССР первой половины 1933 года был вызван сознательными и целенаправленными действиями советского руководства с целью подавления национально-освободительных устремлений украинского крестьянства и недопущения построения независимого украинского государства!

Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении – и гораздо большие от результатов большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.

К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской социалистической эпохи! Вот какую "великую" страну построили большевистские нехристи и кровопийцы!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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