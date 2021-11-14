История первого императора Рима. Октавиана Августа

Римские императоры вошли в историю как одни из величайших и самых жестоких правителей всех времен. Об их именах ходят легенды, и их влияние можно увидеть по всему городу. Но кто был самым первым императором Рима?

Август был самым первым императором Рима. Считается одним из величайших императоров, правивших Римской империей. Он превратил город из республики в процветающую империю, объединив военную мощь, обновленные здания и новаторское законодательство. Август, ранее известный как Октавиан, был приемным сыном военного генерала и диктатора Юлия Цезаря.

После смерти отца он устранил все сомнения в ответственности своего преемника, победив своего соперника Марка Антония в битве при Акциуме, последней войне Римской республики. Это положило начало 200-летнему Pax Romana (Римскому миру) и империи, просуществовавшей почти 1500 лет. Мало ли Август знал, что он будет первым из ряда могущественных императоров, которые создадут цивилизацию, которая повлияет на то, как устроен мир сегодня.

Раннее начало Августа

Первоначальное имя Августа было Гай Октавий, родившийся в 63 г. до н.э. Он был известен как болезненный мальчик, так как болезнь преследовала его всю жизнь. Он родился от племянницы Юлия Цезаря, великого римского полководца того времени.

Август был подготовлен к миру политики, и в возрасте шестнадцати лет он был готов присоединиться к своему двоюродному брату в армии. Его отношения с двоюродным дедом настолько выросли, что Цезарь усыновил его и назвал своим наследником.

Августу было всего 17 лет, когда он узнал о смерти Цезаря, который внезапно получил щедрое наследство и стал правителем всего Рима. Поскольку причиной смерти Цезаря было убийство, первые годы правления Августа оставили свой след. Ему приходилось иметь дело с теми же врагами, которые убили его отца, и разрешать любые споры относительно его притязаний на престол.

Таким образом, после убийства Цезаря, Август объединил свои силы с Антонием и Лепидом, провозгласив имя Второго Триумвирата и получив полную власть в 42 г. до н. Э. E. Они разделили территорию на три части: запад, восток и Африку. После многочисленных столкновений между тремя, включая предательство и поражение Марка Антония, Август остался единственным правителем Римской империи в 23 г. до н. Э.

Правление Августа

Хотя Август известен как первый император, он был императором во всем, кроме имени. Он получил имя Август в 27 г. до н.э., но титул императора был удостоен только после его смерти. Однако со своим новым именем Август император увидел успешное начало Римской империи. Благодаря своим военным достижениям Август смог заполучить сокровища Клеопатры, что позволило ему заплатить своим солдатам за их доблестные усилия и обеспечить их лояльность.

После нескольких лет непрерывной гражданской войны правление Августа называлось Pax Romana, что означает римский мир, и длилось все сорок лет его правления. Во время своего правления он значительно расширил Римскую империю, добавив области как в Европе, так и в Азии со своей могучей армией. Вернувшись в Рим, он реконструировал здания и расширил дороги. Преобразование осыпающихся структур в старые мраморные конструкции.

Его интерес к искусству сделал город великолепным раем, которым была известна Римская империя. Его последние известные слова были связаны с этим осознанием: «Я нашел Рим из глины; Я оставлю вам из мрамора. Август также поощрял возвращение к религии раннего Рима, обеспечивая нравственность в городе. Он принял законы, направленные на сокращение беспорядочных половых связей и регулирование браков и семей.

Смерть Августа

Как упоминалось выше, Август болел неизвестной болезнью, преследовавшей его с детства. Из-за отсутствия документации и старых медицинских практик невозможно сказать, был ли это иммунодефицит или что-то более серьезное. Как бы то ни было, в последние дни эта болезнь обострилась, и Август отчаянно нуждался в наследнике мужского пола, который пошел бы по его стопам и продолжил его чудесное дело. Император был трижды женат, в последнем браке у него был только один ребенок, Юлия Старшая, и двое пасынков.

Август был полон решимости назначить приемника не своей крови. Первоначально он считал приемником и своим племянником Марцелла, который был женат на его дочери Юлии, а затем любимых внуков Гая и Луция. Однако ни один из этих вариантов не привел к трону. Вместо этого был Тиберий, приемный сын Августа от его третьей жены, который стал следующим императором Рима, правившим 22 с половиной года. Императоры, последовавшие за Августом, продолжили эту смешанную династию обеих семей, и историки назвали ее династией Юлиев-Клавдиев. Август был полон решимости назначить приемника не своей крови. Первоначально он считал приемником и своим племянником Марцелла, который был женат на его дочери Юлии, а затем любимых внуков Гая и Луция. Однако ни один из этих вариантов не привел к трону. Вместо этого был Тиберий, приемный сын Августа от его третьей жены, который стал следующим императором Рима, правившим 22 с половиной года. Императоры, последовавшие за Августом, продолжили эту смешанную династию обеих семей, и историки назвали ее династией Юлиев-Клавдиев.

Смерть Августа в 14 г. до н. Э. Вызвала большое горе в городе. Он считался великим правителем и был провозглашен богом после его ухода. Его тело было возвращено в Рим, и в день его похорон все дела в Риме закрылись из уважения к этому императору, который успешно правил в течение 40 лет.

Тиберий - следующий император Рима.

Чтобы стать свидетелем того, что еще осталось от империи, которую начал Август, посетите Колизей и сам Рим.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Эпоха Августа осталась образцовой моделью цивилизации для христианского Запада. Более того, Вергилий и отчасти Цицерон вдохновили теологию литературы, и, в более общем смысле, теологию культуры, характерной для средневековья и перешедшей в эпоху Возрождения».

«Август никогда не начинал сражение или войну, если не был уверен, что при победе выиграет больше, чем потеряет при поражении. Тех, кто домогается малых выгод ценой больших опасностей, он сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой крючок: оторвись крючок, - никакая добыча не возместит потери»!

В 27 году до н.э. решением римского сената ему был присвоен почётный титул «Август», ранее присваиваемый лишь священным местам и предметам. После 40 года до н.э., Август первым своим именем сделал титул «Император» и стал называть себя: Императором Цезарем Октавианом.

Август много занимался риторикой, но, вероятно, был одним из первых в Древнем Риме, стал читать свои речи «с листа», а не по памяти… Полный титул к моменту смерти: Imperator Caesar Divi filius Augustus, Pontifex Maximus, Consul XIII, Imperator XXI, Tribuniciae potestatis XXXVII, Pater Patriae / Император, сын Божественного Цезаря, Август, Великий Понтифик, Консул 13 раз, Император 21 раз, наделён властью народного трибуна 37 раз, Отец Отечества.

«На излёте своего правления Август назначил своим преемником жестокого и коварного Тиберия. На вопрос, почему он так сделал, Август, имея в виду судьбу своего имени в веках, ответил: - Чтобы по мне вздыхали».Знаменитой поговоркой Августа была:

«Торопись медленно / Festina lente» Император Август





С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !



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