Чёрно-жёлто-белый флаг: что не так с «имперским знаменем»

Поборники этого триколора называют его имперским. Убеждают, что свой золотой век России связан именно с черно-желто-белым стягом. Говорят, что эта цветовая комбинация якобы более аутентична исконной русской государственности. Если бы они знали правду...

Имперский флаг

Официальным государственным флагом «имперское знамя» пробыло с 1858 года по 1883 год. Действительно, в этот период был окончательно покорен Кавказ, а также успешно проведена Балканская кампания. Никаких крупных поражений Российская империя не потерпела. Флаг, что важно для сегодняшних его сторонников, никогда не использовался коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны, в отличие от бело-сине-красного стяга. Но есть одно но…

Именно в период официальности черно-желто-белого триколора был убит русский царь – император Александр II.

«А у вас флаг неправильный»

Почему Александр II решил провести «цветовую перезагрузку» - вопрос до сих пор открытый. Существует версия, что царь после неудачной Крымской войны и бесславной кончине отца Николая I решил перетряхнуть империю и начал со смены флага. Но, скорее всего, все гораздо банальнее. Просто, как часто было в русской истории, однажды появился «ученый немец».

В 1857 году у гербового отделения департамента герольдии империи появился новый начальник – Бернгард Карл (он же – Борис Васильевич) Кёне, известный нумизмат и коллекционер.

Борис Васильевич, сын берлинского архивариуса, к тому моменту имел динамичную карьеру на чужбине: будучи протеже обосновавшегося в России герцога Лейхтенбергского Кёне попал в число основателей Русского археологического общества и получил должность хранителя нумизматического отделения Эрмитажа.

Вступление в должность Кёне отметил тем, что популярно объяснил ответственным государственным лицам, что флаг у Российской империи неправильный. Все дело в комбинации цветов: согласно немецкой геральдической школе, цвета флага должны соответствовать доминирующим цветам герба. А где, скажите на милость, у вас в гербе синий цвет? И действительно – где? Орел – черный, в золоте, святой Георгий – белый… Долго уговаривать государя не пришлось, и летом 1858 года Александр II подписывает судьбоносный указ: «Описание высочайше утвержденного рисунка расположения гербовых цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах, употребляемых для украшений при торжественных случаях. Расположение сих цветов горизонтальное, верхняя полоса чёрная, средняя жёлтая (или золотая), а нижняя белая (или серебряная). Первые полосы соответствуют чёрному государственному орлу в желтом поле, и кокарда из сих двух цветов была основана императором Павлом I, между тем как знамена и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во времена царствования императрицы Анны Иоанновны. Нижняя полоса белая или серебряная соответствует кокарде Петра Великого и императрицы Екатерины II; император же Александр I, после взятия Парижа в 1814 году, соединил правильную гербовую кокарду с древней Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику (Св. Георгию) в московском гербе».

Причем здесь Австрия?

Сенат указ утвердил, но в политических кулуарах витало некоторое недоумение: «Вам ничего это флаг не напоминает? Вроде, у австрийцев такой же...» И в самом деле, сходство со штандартом Австрийской империи наблюдалось. К счастью, австрийские геральдисты разложили свой герб только на два цвета – черный и желтый. Если бы был еще белый, то мог случиться конфуз.

Кроме того, точно такой же флаг был и Королевства Саксония (черно-желтый). А желто-белый государственный штандарт Королевства Ганновер, напротив, совпадал с новым российским триколором в нижней части.

Все эти совпадения рождали в российском обществе ненужные конспирологические теории. Дело в том, что Саксония и Ганновер была вотчиной двух ветвей рода Вельфов-Веттинов (из которых происходит, кстати, нынешняя Виндзорская династия, правящая в Британии), и в народе стали рождаться легенды, что Романовы тайно стали вассалами этих кланов – присягнули немцам после неудачной Крымской войны.

Но государственные мужи все-таки решили объясниться – чем, собственно, предыдущий триколор не угодил. Так, министр императорского двора по фамилии Адлерберг сетовал, что пришло время очищаться от «иностранщины», намекая на то, что прежний триколор имел голландские корни. Да и сам государь не раз советовал черпать вдохновение в допетровских временах, а то и в самой Византии – а у Второго-то Рима флаг тоже желто-черный был.

В это время вышло много «ученых» статей, которые разъясняли «естественный отбор» желто-черно-белого флага: говорили о византизме Иоанна III, который подарил России двуглавого орла, о царе Алексее Михайловиче, который якобы под угрозой казни наказывал использовать желто-черные цвета в государственной печати.

Утешительный флаг

После гибели Александра II «штандартная проблема» перешла по наследству императору Александру III. Все это усугублялось тем, что Германская империя, поглотившая Ганновер и Саксонию, и Австрия вместе с Италией заключили в 1882 году Тройственный союз, не самый дружественный Российской империи. Нужно был что-то делать с государственным знаменем. В 1883 году царь отправляет в отставку Кёне, который к тому времени уже успел создать Большой герб Российской империи, герб Романовых и сформулировал новые законы в отечественной геральдике. В апреле того же года император возвращает в качестве официального прежний триколор. В «австрийском» же флаге Александр III меняет чередование цветов на бело-желто-черное и придает ему статус флага династии Романовых. Решение императора общество встречает с радостью. Но то, что «кёневский триколор», пусть в измененном виде, но все же сохранился, дает новую пищу доморощенным конспирологам – «Все же продали Романовы Русь-матушку Вельфам-Веттинам…».

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