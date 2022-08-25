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А вы знали об этом?(Статья 28)

А вы знали об этом?(Статья 18)

1.

А вы знали об этом?(Статья 28)

В Средние века и даже в более позднее время не принято было купаться в водоемах.В низших сословиях могли пойти мыться и стирать одежду на речку, но в закрытом месте и без плаванья.Купания в закрытом белье позволял себе лишь изредка французский двор при Людовике XIV, но это расценивалось как верх распущенности окружения эпатажного короля.Но к концу XVIII —началу XIX века морские курорты в Европе стали модными среди обеспеченной части общества.Возникла проблема. Как даме искупаться в море, но при этом сохранить приличия?Выходом стали купальные платья. Это были настоящие платья с длинными рукавами и широкой юбкой чуть ниже колен. Под неё же надевались длинные шаровары. Чтобы юбка не всплыла или ее не поднял ветер, то в подол вшивались грузы. Но после окончания Первой Мировой все резко изменилось. В годы войны женщинам пришлось стать более активными самостоятельными, что сказалось на упрощении моды. В 1920-х годах даже полностью закрытый купальник, но без юбки и с короткими шортами был запрещен законом во многих странах.На пляжах в курортных городах вводили специальную охрану, наблюдавшую за тем, чтобы дамы не появлялись в купальниках. Если по закону было установлено предельное расстояние между низом купальника и коленкой, то надзиратели ходили с сантиметром и замеряли  у дам этот показатель.

На Гавайях длина купальника по закону не должна была быть выше колена. Исключение делалось только для девочек младше 14.

А вы знали об этом?(Статья 28)

На пляжах Нью-Йорка специальная дружина из 20 человек «Sheriffettes» выслеживала и выгоняла из общественных мест дам со слишком короткими купальниками.Если женщины протестовали, то их могли даже арестовать и увезти в участок. Известно несколько таких случаев.Но в основном девушки не устраивали акции протеста, а добивались своего хитростью. Например, завязывали на талии полотенце как юбку, проходили мимо наблюдателей, а там уже скидывали и оставались в вызывающе коротких по тем временам купальниках до середины бедра. Не нужно думать, что дискриминировали только дам. В начале XX века мужчинам на пляже нельзя было обнажить грудь. Их купальный костюм спереди должен был полностью закрыт или иметь очень небольшой вырез. Про то, чтобы купаться в одних плавках и речи не шло.И лишь в 1930-е годы общество смирилось с купальниками у женщин и одними плавками у мужчин. Причиной стала мода на спорт. Купальники стали воспринимать как одежду для физкультуры.

 

2.

А вы знали об этом?(Статья 28) 

Александр II, как мы знаем, был заядлым охотником. Есть свидетельства, что именно Александр II популяризовал  охоту на медведя. И именно с этим связана история,  которая  произошла в лесу под Санкт-Петербургом в начале 1872 года. Все шло как обычно — загонщики делали свое дело, медведь должен был выйти на охотников, но произошло непредвиденное.Медведь выбежал неожиданно быстро и именно на Александра, но от преждевременной гибели царя спасло, можно сказать, чудо. Его стремянник Степан Никонов, вооруженный рогатиной, и унтер-егермейстер Иван Иванов с огнестрельным оружием атаковали хищника и не дали ему лишить Империю правителя.Между Никоновым и Ивановым возник спор, кто же нанес роковой удар и действительно спас Александра. В анатомическом театре выяснили, что медведя сразила пуля.Александр был так благодарен за спасение, что распорядился отчеканить специальную медаль, на которой и значится это лаконичное царское «Благодарю». В том же году были готовы две медали — одна золотая, другая — серебряная. Их и получили два спасителя. Иванов — золотую, а Никонов — «утешительную», серебряную.Хотелось бы отметить , что  Александр II  однако оказался скуповатым, пожалев деньги на изготовление и второй золотой медали , а не серебряной«утешительной», тем более что , спасая его жизнь только ножом в руках , Никонов рисковал  гораздо больше, чем  Иванов !Скажу больше , Александр мог и раскошелиться , дав спасителям солидное денежное вознаграждение.Любопытно, что в наши дни   именно эта серебряная медаль была продана  на аукционе.. За редчайшую медаль, врученную стремянному за спасение русского царя на охоте, на аукционе заплатили 2,600,000 рублей!

3.

 А вы знали об этом?(Статья 28)

На  Гавайских островах до сих существует такая простая и удобная  традиция — если женщина  кладёт цветы за правое ухо, этот знак означает, что она доступна. И чем больше за ее ухом цветов, тем сильнее её желание  найти сексуального партнера. Подобная методика значительно  упрощает процесс выбора и сближения сексуальных партнеров .

 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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