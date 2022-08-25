А вы знали об этом?(Статья 28) 

1.

В Средние века и даже в более позднее время не принято было купаться в водоемах.В низших сословиях могли пойти мыться и стирать одежду на речку, но в закрытом месте и без плаванья.Купания в закрытом белье позволял себе лишь изредка французский двор при Людовике XIV, но это расценивалось как верх распущенности окружения эпатажного короля.Но к концу XVIII —началу XIX века морские курорты в Европе стали модными среди обеспеченной части общества.Возникла проблема. Как даме искупаться в море, но при этом сохранить приличия?Выходом стали купальные платья. Это были настоящие платья с длинными рукавами и широкой юбкой чуть ниже колен. Под неё же надевались длинные шаровары. Чтобы юбка не всплыла или ее не поднял ветер, то в подол вшивались грузы. Но после окончания Первой Мировой все резко изменилось. В годы войны женщинам пришлось стать более активными самостоятельными, что сказалось на упрощении моды. В 1920-х годах даже полностью закрытый купальник, но без юбки и с короткими шортами был запрещен законом во многих странах.На пляжах в курортных городах вводили специальную охрану, наблюдавшую за тем, чтобы дамы не появлялись в купальниках. Если по закону было установлено предельное расстояние между низом купальника и коленкой, то надзиратели ходили с сантиметром и замеряли у дам этот показатель.

На Гавайях длина купальника по закону не должна была быть выше колена. Исключение делалось только для девочек младше 14.

На пляжах Нью-Йорка специальная дружина из 20 человек «Sheriffettes» выслеживала и выгоняла из общественных мест дам со слишком короткими купальниками.Если женщины протестовали, то их могли даже арестовать и увезти в участок. Известно несколько таких случаев.Но в основном девушки не устраивали акции протеста, а добивались своего хитростью. Например, завязывали на талии полотенце как юбку, проходили мимо наблюдателей, а там уже скидывали и оставались в вызывающе коротких по тем временам купальниках до середины бедра. Не нужно думать, что дискриминировали только дам. В начале XX века мужчинам на пляже нельзя было обнажить грудь. Их купальный костюм спереди должен был полностью закрыт или иметь очень небольшой вырез. Про то, чтобы купаться в одних плавках и речи не шло.И лишь в 1930-е годы общество смирилось с купальниками у женщин и одними плавками у мужчин. Причиной стала мода на спорт. Купальники стали воспринимать как одежду для физкультуры.

2.

Александр II, как мы знаем, был заядлым охотником. Есть свидетельства, что именно Александр II популяризовал охоту на медведя. И именно с этим связана история, которая произошла в лесу под Санкт-Петербургом в начале 1872 года. Все шло как обычно — загонщики делали свое дело, медведь должен был выйти на охотников, но произошло непредвиденное.Медведь выбежал неожиданно быстро и именно на Александра, но от преждевременной гибели царя спасло, можно сказать, чудо. Его стремянник Степан Никонов, вооруженный рогатиной, и унтер-егермейстер Иван Иванов с огнестрельным оружием атаковали хищника и не дали ему лишить Империю правителя.Между Никоновым и Ивановым возник спор, кто же нанес роковой удар и действительно спас Александра. В анатомическом театре выяснили, что медведя сразила пуля.Александр был так благодарен за спасение, что распорядился отчеканить специальную медаль, на которой и значится это лаконичное царское «Благодарю». В том же году были готовы две медали — одна золотая, другая — серебряная. Их и получили два спасителя. Иванов — золотую, а Никонов — «утешительную», серебряную.Хотелось бы отметить , что Александр II однако оказался скуповатым, пожалев деньги на изготовление и второй золотой медали , а не серебряной«утешительной», тем более что , спасая его жизнь только ножом в руках , Никонов рисковал гораздо больше, чем Иванов !Скажу больше , Александр мог и раскошелиться , дав спасителям солидное денежное вознаграждение.Любопытно, что в наши дни именно эта серебряная медаль была продана на аукционе.. За редчайшую медаль, врученную стремянному за спасение русского царя на охоте, на аукционе заплатили 2,600,000 рублей!

3.

На Гавайских островах до сих существует такая простая и удобная традиция — если женщина кладёт цветы за правое ухо, этот знак означает, что она доступна. И чем больше за ее ухом цветов, тем сильнее её желание найти сексуального партнера. Подобная методика значительно упрощает процесс выбора и сближения сексуальных партнеров .

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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