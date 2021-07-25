Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно?

— Не обращайте внимание!

Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки!

Муж часто уезжал в командировки и стало ему казаться, что жена изменяет.

И вот спрятался он однажды в шкафу.

Заходит любовник — здоровенный такой моряк.

Мужик сидит тихо.

В самый кульминационный момент жена кричит моряку:

— Член вазелином смажь, слишком сухой!

Тут муж не выдерживает:

— Сухим, сухим ее, стерву!

Парень с девушкой занимаются любовью.

Дело идет к финалу, она испуганно.

— Только не в меня! Только не в меня!

Он, удивленно оглядываясь.

— А в кого?!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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