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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                         Смейтесь на здоровье !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно?
— Не обращайте внимание!
Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Муж часто уезжал в командировки и стало ему казаться, что жена изменяет.
И вот спрятался он однажды в шкафу.
Заходит любовник — здоровенный такой моряк.
Мужик сидит тихо.
В самый кульминационный момент жена кричит моряку:
— Член вазелином смажь, слишком сухой!
Тут муж не выдерживает:
— Сухим, сухим ее, стерву!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Парень с девушкой занимаются любовью.
Дело идет к финалу, она испуганно.
— Только не в меня! Только не в меня!
Он, удивленно оглядываясь.
— А в кого?!

 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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