Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно?
— Не обращайте внимание!
Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки!
Муж часто уезжал в командировки и стало ему казаться, что жена изменяет.
И вот спрятался он однажды в шкафу.
Заходит любовник — здоровенный такой моряк.
Мужик сидит тихо.
В самый кульминационный момент жена кричит моряку:
— Член вазелином смажь, слишком сухой!
Тут муж не выдерживает:
— Сухим, сухим ее, стерву!
Парень с девушкой занимаются любовью.
Дело идет к финалу, она испуганно.
— Только не в меня! Только не в меня!
Он, удивленно оглядываясь.
— А в кого?!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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