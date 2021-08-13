Колодец Бархута: таинственный колодец преисподней в Йемене

В засушливой пустоши восточной части Йемена находится нечто удивительное и загадочное под названием "Колодец Бархута". Окутанное мистикой и фольклором, это гигантское отверстие в земле, как говорят, является самым ненавистным Богу местом на Земле.



Расположенный в одноимённой долине, Колодец Бархута достигает 30 метров в ширину и, как предполагается, где-то 100-250 метров в глубину. Его глубина — это только предположение, поскольку никто ещё не спускался на дно колодца, а, учитывая сопровождающие его леденящие душу легенды и истории, вряд ли кто-то из местных пытался это сделать. Даже йеменским учёным и исследователям не удалось достичь его дна, поскольку низкий уровень кислорода и странные запахи, исходившие оттуда, вынудили их вернуться обратно.







"Он очень глубокий. Мы никогда не достигали дна этого колодца, так как там мало кислорода и нет вентиляции, – сказал в интервью новостному агентству AFP генеральный директор управления геологической разведки и минеральных ресурсов Махры Салах Бабхаир (Salah Babhair). – Мы отправились туда и залезли в колодец, спустившись вниз более чем на 50-60 метров. Внутри мы заметили странные вещи. Кроме того, мы почувствовали странный запах... Это загадочная ситуация".

Те смельчаки, которые отваживались приблизиться к Колодцу Бархута или спускаться в него, рассказывали об омерзительном, почти невыносимом запахе, который только подпитывает сверхъестественные истории, связанные с этим местом. Йеменец по имени Аммар Хашем Мохаммед Осман (Ammar Hashem Mohammed Osman) написал, что проходил обязательную воинскую службу в лагере недалеко от Колодца Ада, и утверждает, что запах, который он чувствовал, был наихудшим из тех, которые только можно представить.



"Для снабжения военных водой был вырыт обычный колодец. Но когда впервые начал работать насос, чтобы откачивать воду, из него пошла чёрная жидкость, похожая на смолу... Запах был невыносимый... Ужасный запах, похожий на запах тухлых яиц... Меня тошнило от этого резкого запаха, – написал Осман. – Клянусь, я не мог спать из-за запаха моей одежды, постиранной в этой воде, и запаха моего тела после мытья этой водой". Осман уверен в том, что водозаборная скважина связана с тем же источником, который наполняет Колодец Бархута, но этого нельзя сказать наверняка до тех пор, пока не будет проведено больше исследований этого загадочного места. А поскольку Йемен погряз в разрушительной гражданской войне, и местные жители боятся даже говорить об этом месте, не то что исследовать, Адский колодец определённо будет хранить свою таинственную ауру ещё какое-то время.

Одни истории рассказывают, что так называемый "Колодец Ада" был создан в качестве тюрьмы для демонов, другие говорят, что это проклятые врата, через которые однажды выползут демоны, и миру придёт конец. Некоторые говорят, что это глубокое отверстие вырыл Джинн для одного из королей Химьяритского царства, который правил здесь в древние времена. Это всего лишь истории, и на первый взгляд это просто ещё одна карстовая воронка, подобные которой мы видели и до этого. Но есть запах...