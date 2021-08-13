Чем умная женщина отличается от других? Она не старается быть удобной мужчине и ставит на первое место себя, в то время как мудрая дама будет подстраиваться под своего партнёра. Сегодня мы расскажем вам о том, как понять, что перед вами действительно умная женщина!

Качества, которыми обладают только умные женщины

Чем же они отличаются от остальных? Давайте разбираться.

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1. Умные девушки никогда не зацикливаются на мужчинах

Конечно, им нравятся симпатичные парни, но ни один из них не будет поводом бросить работу, увлечения и позабыть о себе. Умные дамы ставят на первое место себя, поэтому, скорее всего, уже знают, чего хотят и от жизни, и от мужчин. Они никак не связывают замужество с успехом и не считают, что для того, чтобы состояться, нужно обязательно связать себя узами брака. Такие девушки никогда не навязывают себя партнёру, поэтому их ценят и любят.

2. Они не занимаются самообманом

Какой смысл врать самой себе? Умная женщина прекрасно знает, что проблему рано или поздно придётся решать, а ложь, пусть даже самая маленькая, только мешает этому. Например, если ей не позвонил мужчина после свидания, то она считает, что он не заинтересован в отношениях.

3. Умные женщины не превращают свою жизнь в драму Они умеют радоваться жизни, грустить, смеяться и плакать, проживая каждую эмоцию на полную катушку. Но это совсем не означает, что девушки будут копаться в прошлом, вспоминать о чём-то плохом и страдать из-за этого. Они умеют оставлять прошлое в прошлом! Источник фото: pixabay.com Репост: ВКОКFBTwitterPinterest 4. Они нашли свой стиль и не экспериментируют со внешностью Умные дамы отлично знают, какая одежда, стрижка и макияж им идут. На эксперименты они не соглашаются, да и за модой не гонятся. У них есть свой стиль, который гармонирует их внутреннему состоянию. Такие девушки всегда отлично выглядят и уместно одеваются. 5. Умные девушки очень проницательны Их практически невозможно обмануть. Кроме того, они всегда тактичны и чувствуют, если кому-то плохо. Им не сложно предложить помощь человеку в трудную минуту и они умеют искренне радоваться, если кто-то счастлив!

6. Они умеют выстраивать границы Умные женщины умеют не нарушать чужие границы и никого не пускают за пределы своих собственных. Они всегда сами решают, для кого можно немного сдвинуть рамки, а кого лучше держать на расстоянии. 7. Умные девушки отлично знают самих себя Они знают своё тело и умеют о нём заботиться. Умная женщина никогда не станет пить алкоголь или ложиться спать глубоко за полночь, если значит, что утром у неё важная встреча и нужно хорошо выглядеть. 8. Они строят планы и осуществляют их Умные женщины умеют строить планы, причём всегда добиваются их осуществления, поскольку умеют анализировать информацию и находить пути решения всех возникающих проблем. Они честны с собой и не ставят для себя невыполнимых задач. Источник фото: pixabay.com Репост: ВКОКFBTwitterPinterest 9. Умные женщины живут не прошлым, а настоящим Они извлекли уроки из прошлого, но уже не переживают о совершённых ошибках и не ностальгируют по ушедшей молодости. Умные девушки мечтают, опираясь на жизненный опыт, и живут, наслаждаясь настоящим моментом! 10. Они всегда остаются женщинами Умные женщины наслаждаются тем фактом, что относятся к прекрасному полу. Они в любом возрасте наслаждаются жизнью, с удовольствием принимают цветы и ухаживания, обустраивают быт, болтают с подружками и ходят по магазинам. Если вы обладаете всеми вышеперечисленными характеристиками, то примите наши поздравления: вы – умная женщина! Источник : https://test.temaretik.com/2278333863777536368/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Катынь — кровавый подрыв польской государственности «палачом народов» Сталиным(https://otari.mirtesen.ru/blog/43852877159/) Кто зачал величайшего злодея современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43034504956/) Жуков—сталинский мясник(https://otari.mirtesen.ru/blog/43456369299/)

И, кстати, в большинстве случаев оказывается права! У неё нет необходимости придумывать оправдания молодому человеку и оправдывать его. Она просто переключит своё внимание на что-то более важное.