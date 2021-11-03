10 нестандартных образцов огнестрельного оружия

С тех пор, как человечество изобрело огнестрельное оружие, были созданы тысячи различных его видов и модификаций.

Часть из них развилась в современные модели, большинство же оказалось прочно забыто.

Если немного покопаться, среди них можно обнаружить поистине любопытные нестандартные образцы.

Уточница

укреплялась на небольших лодках и, как можно судить по названию, предназначалась для отстрела уток. В промышленных масштабах, так сказать, и чтобы уж точно не промахнуться. Залп дроби из этого монстра мог убить 50 уток за раз.

Пистолет «утиная лапка»

продолжает утиную тему, хотя и назван был так исключительно из-за своеобразной формы. Он мог стрелять изо всех стволов одновременно, что очень ценилось капитанами на военных и пиратских судах, когда требовалось подавить бунт непокорной команды.

Пистолет «утиная лапка» продолжает утиную тему, хотя и назван был так исключительно из-за своеобразной формы. Он мог стрелять изо всех стволов одновременно, что очень ценилось капитанами на военных и пиратских судах, когда требовалось подавить бунт непокорной команды.

Пневматическая винтовка Жирандони

была одним из самых выдающихся итальянских ружей XVIII века. Не являясь «огнестрельным» в прямом смысле слова, это ружьё стреляло вполне настоящими пулями и поражало цель на расстоянии до 150 шагов.

Револьвер Ле Ма

Детище инженера Жана Александра Ле Ма, разработанное им в 1856 году. Главной особенностью оружия была возможность трансформации девятизарядного револьвера в однозарядный дробовик одним движением руки. Использовался армией КША во времена Гражданской войны в США.

«Кладбищенские ружья»

пользовались популярностью в XVIII и XIX веках как средство против расхитителей могил. Они закапывались над гробами, и неудачливый грабитель, задевший ловушку, получал пулю в упор.

Gyrojet

Разновидность орудий, стрелявших ракетами вместо пуль. Наиболее известным оказался одноимённый пистолет. Мини-ракеты отличались бесшумностью и действительно были эффективны на дальних дистанциях, но во всём остальном проигрывали пулям.

Ружьё Пакла

Один из первых предков пулемёта, созданный в 1718 году. Представлял из себя обычное кремнёвое ружьё с 11-зарядным цилиндрическим барабаном, где каждый новый выстрел производился как в револьвере.

Боркхардт К93

Первый в мире самозарядный пистолет, разработанный в 1893 году и ушедший в массовое производство. Несмотря на крайне необычную форму, ценился за высокую надёжность и отличные баллистические характеристики.

Боркхардт К93 - первый в мире самозарядный пистолет, разработанный в 1893 году и ушедший в массовое производство. Несмотря на крайне необычную форму, ценился за высокую надёжность и отличные баллистические характеристики.

Пистолет-пряжка

замаскированный под обычную пряжку пояса, использовался высокопоставленными членами СС во время Второй мировой. В случае захвата в плен, они могли с его помощью попытаться совершить побег или самоубийство.

«Колибри»

Пистолет австро-венгерского производства, один из самых малогабаритных серийных оружий в мире. Разработан в 1910 году, всего было выпущено около тысячи экземпляров. Показал низкую эффективность и не окупился.

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