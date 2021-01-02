Расплата за измену: что грозит неверным супругам в разных странах мира

1. Мали

На территории Мали проживает огромное количество племен, законы которых существенно отличаются друг от друга. Племя Догонов ничего страшного в измене не видит. Женщинам запрещено вступать в половую связь только с родственниками мужа. За такую провинность, разоблаченных любовников могут навсегда изгнать из племени.

2. Швейцария

В Швейцарии неверный супруг лишается права регистрировать новый брак в течение 3 лет.

3. Иран

С 1990 года в Иране действует закон, согласно которого женщину, уличённую в супружеской неверности, родственник мужского пола (не только муж) имеет право убить без суда. Мужчины за измену отделываются простым общественным порицанием.

4. Индонезия

В этой стране супружеская измена карается тюремным заключением до 15 лет.

5. Папуа – Новая Гвинея

В этой республике самые страшные санкции по отношению к неверным супругам. Обманутым мужьям не только разрешено, но и предписано обезглавливать любовников своих жен. Жен при этом не убивают, но перед казнью осужденный должен съесть палец своей любовницы.

6. Китай

В поднебесной за супружескую измену наказываются как женщины, так и мужчины. Два года тюрьмы с конфискацией половины имущества.

7. Вьетнам

В 2013 году правительство этой страны приняло закон, по которому каждый неверный супруг обязан заплатить штраф. А составляет он от 1 млн до 3 млн вьетнамских донгов (около $45–145).

Не нужно скрывать, что в большинстве стран все-таки ушли от суровых наказаний за измену. Вы только посмотрите, как раньше расправлялись с неверными.

В некоторых африканских племенах изменившей жене в обязательном порядке вырезали матку.

В средневековой России судебник 1550 года расширил состав преступлений, караемых смертью. К ним относилась и супружеская измена.

В настоящее время в России супружеская измена не вызывает в обществе удивление или порицание. Наши люди достаточно легкомысленно относятся к современному институту брака. А ведь есть страны, в которых отношения внутри семьи регулирует государство. И за измену можно заплатить очень высокую цену.

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