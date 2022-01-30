Почему Сталин отказался оккупировать Финляндию в 1944 году

В 1944 году финская армия, вторгшаяся в 1941 на территорию Советского Союза, потерпела поражение от советских войск. Однако, в отличие от Восточной Европы, Финляндия не подверглась ответному нашествию Красной Армии. Сталин не двинул свои войска вглубь Финляндии, а заключил с ней перемирие на довольно мягких условиях.

Послевоенная судьба Финляндии разительно контрастировала с тем, что произошло в других странах — сателлитах Гитлера. В Венгрии, Румынии, даже Болгарии, не воевавшей против СССР, сменились правительства и весь общественный строй. Порядки в Финляндии не претерпели существенных изменений. Это требует объяснения еще и потому, что во время войны 1939-1940 гг. Сталин явно ставил перед собой цель советизировать Финляндию.

Неудавшаяся советизация Финляндии

После того, как 30 ноября 1939 года Красная Армия перешла границу Финляндии на Карельском перешейке, Сталин образовал в городе Териоки (ныне Зеленогорск) «правительство Финляндской демократической республики» и подписал с ним «договор о взаимной помощи». Это «правительство» возглавил коммунист Отто Куусинен. В занятых районах Финляндии даже началась организация «Финляндской народной армии». Сталин заявил, что задачей СССР и новой «республики» является свержение «буржуазного» правительства Финляндии, заседающего в Хельсинки.

По-видимому, Сталин вдохновлялся историей «Финляндской рабочей республики», просуществовавшей с января по май 1918 года. Тогда революция в Финляндии была задушена с помощью германской интервенции. Ему казалось, что нужна лишь небольшая помощь в виде советской Красной Армии, и народ Финляндии свергнет «власть контрреволюционной буржуазии», как это тогда называлось.

Но народ Финляндии поднялся на борьбу за свою независимость. После трёх месяцев ужасающих военных потерь Сталину пришлось пойти на перемирие с Финляндией и удовольствоваться присоединением только Карельского перешейка с Выборгом. Это была формальная победа СССР, но победа пиррова. Помимо неадекватного соотношения потерь (советские войска потеряли примерно в семь раз больше, чем финские), эта война показала слабость Красной Армии, неумение её военачальников и в значительной степени способствовала принятию Гитлером решения напасть на СССР.

Поражение финнов

В июне 1941 года финская армия вместе с германской напала на СССР. Вопреки заявлениям руководителей Финляндии о том, что их целью является только возвращение земель, отторгнутых Советским Союзом в 1940 году, финские войска продвинулись значительно дальше старой границы. В частности, они оккупировали большую часть советской Карелии со столицей Петрозаводском. Осенью 1941 года продвижение финской армии было остановлено.

Линия фронта в Карелии и севернее Ленинграда не менялась до июня 1944 года, когда начались наступательные операции советских войск на выборгском и петрозаводском направлениях («Третий Сталинский удар 1944 года»). Летом 1944 года финские оккупанты были изгнаны из пределов СССР, за исключением Крайнего Севера. Однако Красная Армия остановилась на границах Финляндии.

Ещё до этого наступления, в марте 1944 года, правительство Финляндии сделало первую попытку заключить с СССР перемирие при посредничестве Швеции. Однако стороны тогда не сошлись в условиях. Теперь, после поражения и, главное, после очередных сокрушительных поражений гитлеровской Германии, правящие круги Финляндии стали сговорчивее. В свою очередь и Сталин проявил готовность к достижению договора.

Перемирие

Сначала финский парламент отправил в отставку президента Ристо Рюти и избрал на его место Густава Маннергейма. Маннергейм 25 августа направил Сталину предложение о перемирии и вскоре получил на него ответ, что перемирие возможно только при выполнении двух условий: немедленный разрыв Финляндии с Германией и интернирование всех немецких войск на территории Финляндии, оставшихся там после 15 сентября.

Фактически это было требование к Финляндии повернуть оружие против своего вчерашнего союзника. Маннергейм согласился на него. Ещё до официального подписания перемирия, состоявшегося в Москве 19 сентября 1944 года, начались военные действия между финскими и германскими войсками (Лапландская война). Сталин требовал от финнов не допустить эвакуации частей вермахта, которые смогли бы потом принять участие в военных действиях против СССР на других фронтах.

Факторы перемирия

Итак, важнейшими причинами, по которым Сталин остановил Красную Армию на границе Финляндии, были: согласие финнов на перемирие и на объявление войны Германии, необходимость использовать высвобождающиеся войска для скорейшего разгрома главного противника — Германии. Немаловажную роль сыграло, несомненно, воспоминание о Зимней войне. Сталин теперь понимал, что если он будет настаивать на радикальном изменении внутреннего строя Финляндии, то рискует натолкнуться на упорное сопротивление финнов и надолго привязать Финляндию к колеснице гитлеровской Германии. Это неблагоприятно сказалось бы и на сроках разгрома Третьего рейха.

Наконец, имело значение и то обстоятельство, что Сталин был вынужден сохранять добрые отношения с западными союзниками. Из них США, например, вообще не находились в состоянии войны с Финляндией. Это объяснялось, в частности, тем, что из всех союзных Третьему рейху государств Финляндия была единственным, где сохранялся демократический строй. Попытка резко изменить статус Финляндии натолкнулась бы на серьёзное сопротивление Запада и могла привести к распаду антигитлеровской коалиции ещё до победы над Гитлером.

Генерал-губернатор Финляндии Жданов

Однако послевоенная Финляндия, не будучи присоединённой ни к СССР, ни к Варшавскому договору, оказалась всё-таки примерно в положении бывшего Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Согласно условиям перемирия, должны были подвергнуться наказанию государственные деятели Финляндии, «виновные в развязывании агрессивной войны против СССР», и распущены все «фашистские» организации.

Для контроля за соблюдением условий перемирия была создана Союзная контрольная комиссия из советских и британских представителей во главе с секретарём ЦК ВКП(б) Андреем Ждановым. Она обладала правом экстерриториальности и определяла, кого из государственных деятелей Финляндии следует предать суду, и какие организации — распустить. При этом участие британских комиссаров было чисто номинальным.

Всё решал Жданов. Его полномочия по управлению Финляндией в это время были больше, чем у любого царского генерал-губернатора Финляндии. Тем не менее в намерения Сталина и Жданова вовсе не входило изменение государственного строя Финляндии. Было важно только добиться лояльности к СССР со стороны будущих правящих кругов этой страны. В этом они весьма преуспели. Демократическая Финляндия была сохранена Сталиным как витрина мирного сосуществования капиталистических и социалистических стран.

Ярослав Бутаков



Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-stalin-otkazalsya-okkupirov...

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