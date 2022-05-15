Ваххабиты: кто они такие и почему не носят трусов?

Ваххабизм - опасное радикальное направление в исламеХотя сами ваххабиты говорят о себе как о якобы приверженцах истинного первоначального ислама, их учение сравнительно молодо. И имеет немало того, чего в мусульманской вере никогда не было.
Создан был ваххабизм в XVIII-м столетии арабским теологом Мухаммадом ибн Абд аль Ваххабом, по фамилии которого и назван.
Сами себя ваххабиты так не именуют. Предпочитают именоваться "истинными мусульманами" или салафиями" (от арабского "салафия - предки, предшественники). Хотя все же салафия куда шире понятие...
Ваххабиты видят своей целью жизнь по тем канонам, по которым жили мусульмане при пророке Мухаммаде, совершенно забывая о течении времени. О том, что если что-то было общепринято в V-м веке нашей эры, не факт, что то же самое может и ныне быть нужно.
Таухид (палец вверх) - характерный для фото многих ваххабитов жест - "Аллах един"
Ваххабиты отличаются крайней религиозной нетерпимостью к людям других религий. А также неприязнью даже к другим мусульманам, что не следуют ваххабитскому учению. Их цель - живущий по строжайшему Шариату единый исламский Халифат по всему миру, "как при Пророке и первых праведных халифах было".
В Россию ваххабизм пришел в начале 1990-х через Северный Кавказ.В особенности через Чечню, куда его адепты попали при поддержке западных спецслужб.
Одним из важных разносчиков ваххабитских идей в Чечне стал одиозный амир Хаттаб, прибывший сюда в 1994-м году. Ваххабитские идеи восприняли также другие чеченские полевые командиры: Шамиль Басаев и другие.
Хаттаб и Басаев принесли в Чечню идеи ваххабизма
Ваххабиты вступили в негласное противостояние со ставшим в 1997-м году президентом Ичкерии Асланом Масхадовым. И в открытое - с суфиями, представителями мистического исламского учения, к которому принадлежит большинство нохчий.
Так, ваххабиты видели язычество в суфийских обрядах - в частности, громком зикре, в поклонении суфиев священным местам (зияртам). Между ваххабитами и мирными суфиями уже в 1998-1999-х годах началось вооруженное противостояние, вылившее в по сути малую гражданскую войну внутри Чечни.
После возвращения в Чечню в 2000-м году законной власти ваххабизм ушел в подполье. Однако словно заразная ядовитая чума расползся по всему Северному Кавказу, начав здесь партизанскую войну, длившуюся до середины 2010-х.
Как опознают ваххабитов
Вычислить ваххабитов для российских силовиков было делом непростом. Однако существует несколько характерных признаков, по которому можно такого экстремиста опознать.
Так, в частности, ваххабиты традиционно не носят нижнего белья. Ибо оного во времена пророка Мухаммада не существовало. Стало быть нельзя носить.
Кроме того, ваххабиты иногда бреют верхнюю губу, но никогда не бреют бороды - так буквально понимают сказанное в священных Хадисах: усы убирать, бороду оставлять. Ваххабита потому можно опознать по отсутствии усов, но наличию бороды (чаще всего даже нестриженой).
Также ваххабиты носят короткие (до щиколотки) штаны или заправляют штаны в носки. Это тоже связано с буквальным понимаем текста Хадисов. Так как во времена пророка Мухаммада ткань была очень дорога и ею хвастались богатые люди, основатель ислама велел своим ученикам длинными одеждами не понтоваться.
Опознают ваххабитов и по особым тюбетейкам без узоров, однотонной темной одежде.
А вы знали об этом?
Ничто человеческое предкам россиян было не чуждо. Так что оригинальное блюдо под названием "похмелье" у них было весьма востребовано. Да, употреблялось оно именно в тех случаях, на какие намекает его название... Готовится все максимально просто.Баранина режется ломтиками. Ни в коем случае не разогревайте ее, она должна быть именно холодной! Дальше доставайте огурцы и режьте их мелкими кубиками. Чем мельче, тем лучше.Теперь перемешивайте все это в большой салатной тарелке. А можно и вообще в кастрюле. Заливайте рассолом, добавьте чуток уксуса и поперчите. Дайте немножко постоять, чтобы все пропиталось. И доставайте ложку - старорусский обед под названием"похмелье" готов!За рецепт, кстати, спасибо великому русскому историку Николаю Костомарову.Он заботливо донес его до нас в своей книге "Быт и нравы русского народа".
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!
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