Ваххабиты: кто они такие и почему не носят трусов?

Ваххабизм - опасное радикальное направление в исламеХотя сами ваххабиты говорят о себе как о якобы приверженцах истинного первоначального ислама, их учение сравнительно молодо. И имеет немало того, чего в мусульманской вере никогда не было.

Создан был ваххабизм в XVIII-м столетии арабским теологом Мухаммадом ибн Абд аль Ваххабом, по фамилии которого и назван.

Сами себя ваххабиты так не именуют. Предпочитают именоваться "истинными мусульманами" или салафиями" (от арабского "салафия - предки, предшественники). Хотя все же салафия куда шире понятие...

Ваххабиты видят своей целью жизнь по тем канонам, по которым жили мусульмане при пророке Мухаммаде, совершенно забывая о течении времени. О том, что если что-то было общепринято в V-м веке нашей эры, не факт, что то же самое может и ныне быть нужно.

Таухид (палец вверх) - характерный для фото многих ваххабитов жест - "Аллах един"

Ваххабиты отличаются крайней религиозной нетерпимостью к людям других религий. А также неприязнью даже к другим мусульманам, что не следуют ваххабитскому учению. Их цель - живущий по строжайшему Шариату единый исламский Халифат по всему миру, "как при Пророке и первых праведных халифах было".

В Россию ваххабизм пришел в начале 1990-х через Северный Кавказ.

В особенности через Чечню, куда его адепты попали при поддержке западных спецслужб.

Одним из важных разносчиков ваххабитских идей в Чечне стал одиозный амир Хаттаб, прибывший сюда в 1994-м году. Ваххабитские идеи восприняли также другие чеченские полевые командиры: Шамиль Басаев и другие.

Хаттаб и Басаев принесли в Чечню идеи ваххабизма

Ваххабиты вступили в негласное противостояние со ставшим в 1997-м году президентом Ичкерии Асланом Масхадовым. И в открытое - с суфиями, представителями мистического исламского учения, к которому принадлежит большинство нохчий.

Так, ваххабиты видели язычество в суфийских обрядах - в частности, громком зикре, в поклонении суфиев священным местам (зияртам). Между ваххабитами и мирными суфиями уже в 1998-1999-х годах началось вооруженное противостояние, вылившее в по сути малую гражданскую войну внутри Чечни.

После возвращения в Чечню в 2000-м году законной власти ваххабизм ушел в подполье. Однако словно заразная ядовитая чума расползся по всему Северному Кавказу, начав здесь партизанскую войну, длившуюся до середины 2010-х.

Как опознают ваххабитов

Вычислить ваххабитов для российских силовиков было делом непростом. Однако существует несколько характерных признаков, по которому можно такого экстремиста опознать. Так, в частности, ваххабиты традиционно не носят нижнего белья. Ибо оного во времена пророка Мухаммада не существовало. Стало быть нельзя носить. Кроме того, ваххабиты иногда бреют верхнюю губу, но никогда не бреют бороды - так буквально понимают сказанное в священных Хадисах: усы убирать, бороду оставлять. Ваххабита потому можно опознать по отсутствии усов, но наличию бороды (чаще всего даже нестриженой). Также ваххабиты носят короткие (до щиколотки) штаны или заправляют штаны в носки. Это тоже связано с буквальным понимаем текста Хадисов. Так как во времена пророка Мухаммада ткань была очень дорога и ею хвастались богатые люди, основатель ислама велел своим ученикам длинными одеждами не понтоваться. Опознают ваххабитов и по особым тюбетейкам без узоров, однотонной темной одежде.