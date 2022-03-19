Почему он не хочет жениться?

«Нам так хорошо вместе, почему же он (она) не хочет серьезных отношений?» Если вам приходилось задавать себе этот вопрос, знайте, вы не одиноки. Сегодня все больше людей не хотят брать на себя ответственность и соглашаться на семейную жизнь, объясняя это «фобией сближения».

Близкие отношения предполагают полноценный взаимообмен важными ресурсами, что в определенный момент приводит к зависимости друг от друга. Психологически здоровая зависимость двух любящих людей — необходимое условие сближения.

Она складывается из нескольких факторов:

Удовлетворение: «Мы получаем поддержку, необходимую для нашего душевного благополучия».

Вклад: «Мы уже многое вложили в эти отношения».

Альтернатива: «Он (она) подходит мне лучше других».

Одно из исследований, в ходе которого психологи семь месяцев наблюдали за парами, показало, что эмоциональная связь укреплялась в случае увеличения показателей «удовлетворение» и «вклад», но при этом уменьшения «альтернативы». Те же, чьи отношения прервались, демонстрировали уменьшение первых двух факторов, зато значительное увеличение «альтернативы», то есть возможности удовлетворить свои потребности с другим человеком.

Последующие исследования показали, что чувство близости к партнеру может сохраняться даже при относительно низком уровне удовлетворения, в том случае, если у нас нет других альтернатив и мы уже многое вложили в отношения.

Ученые также опросили женщин, подвергшихся семейному насилию. Те, кто не получали достаточно теплоты и поддержки (удовлетворение), но говорили, что их связывают общие дети и воспоминания (вклад), признавали, что по-прежнему испытывают близость. Желание вернуться также доминировало у тех, кто не получал поддержки со стороны и не верил, что без мужа их жизнь может улучшиться.

Почему мы избегаем близких отношений?

Обретение финансовой независимости позволило женщинам в гораздо меньшей степени зависеть от мужчин.

«Это, с одной стороны, оказалось положительным фактором, освободив женщин от необходимости вступать в отношения, которые не приносят радости, — говорит личностный психолог Джереми Николсон. — С другой стороны, стремление к автономности негативно сказалось на самой мотивации к сближению и неизбежной эмоциональной зависимости от мужчины, без которой невозможны здоровые, доверительные отношения».

Мужчинам также непросто оказалось принять этот вызов времени. Развод, который отныне стал для женщин решением проблем в том случае, если их перестал устраивать брак, грозит мужчинам невыгодными последствиями: необходимостью выплачивать алименты, лишением возможности жить с детьми.

«Таким образом, в глазах некоторых мужчин глубокое сближение рискует повлечь за собой значительные трудности, предлагая при этом слишком скромные преимущества, — говорит Джереми Николсон. — Ведь забота о муже и детях перестала быть для женщины единственно важной целью».

«Независимые партнерские отношения, в которых мы стремимся заранее обезопасить себя от душевных травм, ограничивая доступ другому в свою жизнь, могут приносить определенные социальные преимущества, — считает когнитивный психолог Алена Матвиенко. — Однако это же негативно сказывается на нашей глубинной потребности в эмоциональной близости и доверии. Когда оба партнера щедро отдают друг другу душевные силы, то чувство глубокой связи, приносящее взаимную радость и внутреннюю стабильность, становится вознаграждением».

Как нам стать ближе?

Найти того, кто готов к отношениям

Можно без конца стучаться в закрытую дверь, но даже если она в конце концов распахнется, нас может не обрадовать встреча с тем, кого мы так упорно добивались.

Если человек не разделяет то, что вы готовы предложить, и его потребности в данный момент не пересекаются с вашими — например, он предпочитает строить карьеру или поддерживать романтические отношения с несколькими людьми, — то все ваши попытки сближения с ним обречены на провал.

Поэтому важное условие близких отношений — встреча с человеком, который к ним потенциально готов.

Не бояться отдавать

Важно понять, чего именно ожидает партнер, и создать пространство взаимообмена, в котором обоим будет легко и свободно. Не стесняйтесь почаще говорить о тех качествах близкого человека, которые вам особенно дороги. Это может быть его способность выслушать вас, рассмешить или приготовить вам чашку любимого чая. Не скрывайте от партнера все, что вам так дорого в нем: взгляд, прикосновения, объятия, которые с этим человеком ощущаются особенными.

Пусть он знает — его физическое присутствие в вашей жизни делает вас счастливым. Постарайтесь отдавать партнеру именно то, что ему необходимо в данный момент: слова, повышающие его уверенность в себе, готовность разделить его новые интересы или просто короткие сообщения, напоминающие, что вы рядом и думаете о нем.

Не бояться принимать

Как гласит английская поговорка, «танго всегда танцуют двое», поэтому не сопротивляйтесь желанию вашего партнера отдавать. Порой нас одолевает чувство, что излишняя забота лишает нас самостоятельности. Однако именно затраченные эмоциональные и душеные силы сближают. Будьте открыты ко всему, чем партнер готов с вами поделиться.

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