Интересные факты, которые вы сегодня узнаете

Мы часто слышим, что изучение окружающего мира поддерживает нашу мотивацию, подпитывает нашу любознательность и в целом делает нашу жизнь более захватывающей и интересной.



Одна по-настоящему замечательная вещь в постоянном наличии Интернета заключается в том, что мы можем быстро найти интересную и интригующую информацию практически обо всём. Тем не менее, мы, люди, нуждаемся в постоянных напоминаниях, чтобы оттачивать свой ум изучением чего-нибудь нового как можно чаще.



К счастью, сообщество "Сегодня я узнал, что..." (Today I Learned) — это "мотор" сайта Reddit, почти 27 миллионов участников которого занимаются тренировкой клеток нашего мозга. Члены сообщества продолжают делиться знаниями, которые они недавно узнали сами.



Итак, чтобы их усилия не пропали даром, мы собрали одни из самых интересных фактов, циркулирующих в этом сабреддите, чтобы вы могли ими насладиться.



1. "Пациенты больниц быстрее выздоравливают, когда имеют возможность видеть парк/растительность из своего окна". - TheNewNormal1



фото: unsplash.com



2. "Британская актриса Эмилия Кларк перенесла две аневризмы головного мозга и с тех пор основала благотворительную организацию SameYou, работающую над разработкой лучшего восстановительного лечения для выживших после черепно-мозговой травмы и инсульта". - miguelabduarte



фото: en.wikipedia.org



3. "Библиотека Коимбрского университета (University of Coimbra) в центральной Португалии является домом для колонии летучих мышей. Каждую ночь окна библиотеки оставляют открытыми, и летучие мыши залетают в них, чтобы полакомиться насекомыми, тем самым защищая многовековые исторические документы. Каждое утро сотрудники библиотеки убирают экскременты летучих мышей". - piponwa





фото: smithsonianmag.com



4. "Молодой нарвал, потерявшийся в реке Святого Лаврентия, был усыновлён стаей белух, и живёт с ними по крайней мере с 2016 года". - Filobel



фото: en.wikipedia.org



5. "В 2019 году один мужчина ограбил банк, выбросил деньги на улицу и крикнул: "Счастливого Рождества!" Затем он пошёл в Starbucks и стал ждать, пока его арестуют". - haddock420



фото: bbc.com



6. "Можно купить каюту на круизном лайнере и жить в ней. Вы платите ежегодную плату, а все удобства предоставляются, как во время обычных круизов". - InquiziTor-Mo



фото: unsplash.com



7. "В канадском городе Черчилл местные жители держат свои автомобили незапертыми, чтобы другие жители могли быстро спастись в случае встречи с полярным медведем" - NorthNorthSalt



фото: en.wikipedia.org



8. "У побережья Австралии есть место, где осьминоги, которые обычно являются одиночными существами, построили своего рода небольшой "город". - JulienTheBro



фото: unsplash.com



9. "Деревья акации могут общаться друг с другом. Когда они чувствуют повреждения на своих листьях, то выпускают в воздух этилен, чтобы подать сигнал соседним акациям, которые начинают выделять таннины из своих листьев. Таннины делают листья горькими, а также ядовитыми — они могут убить даже таких крупных травоядных, как олени". - DesignersUniverse



фото: unsplash.com



10. "Дори из мультфильма "В поисках Немо" считается одним из самых точных нейропсихологических представлений в кино амнестического синдрома и значительных проблем с памятью, с которыми ежедневно сталкиваются люди". - 1954isthebest



фото: pixar.fandom.com



11. "В 1992 году группа "Нирвана" привезла для "разогрева" на свой концерт в Буэнос-Айрес девчачью группу, и зрители стали яростно негодовать, когда она стала выступать. Тогда участники "Нирваны" в знак протеста стали играть малоизвестные песни и дразнить публику хитами, на самом деле не исполняя их". - seven3true



фото: en.wikipedia.org



12. "Актёр Ричард Харрис согласился сыграть Альбуса Дамблдора только потому, что его внучка пригрозила ему, что никогда больше не заговорит с ним, если он этого не сделает". - FrenchieSmalls



фото: en.wikipedia.org



13. "Заблудившиеся в лесу люди будут ходить по кругу, если у них не будет какой-нибудь внешней точки отсчёта". - openletter8



фото: unsplash.com



14. "Брюс Уиллис отказался от роли Сэма в фильме "Призрак". Он сказал, что не понимает, как будет работать фильм, если главный герой мёртв большую часть картины, и эта роль досталась Патрику Суэйзи. 9 лет спустя Уиллис сыграет главную роль в фильме "Шестое чувство". - thetacticalpanda



фото: en.wikipedia.org



15. "В США сейчас больше испаноговорящих, чем в Испании". - moomoomeow2