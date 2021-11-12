Почему советские солдаты недолюбливали своих же собственных снайперов?

Такое отношение бойцов РККА к своим же собственным снайперам имело место. Это не выдумка. Многие ветераны об этом вспоминали.

Можно предположить, что снайперы – они «не от мира сего». Но это слабо. Да, люди с винтовкой, оснащенной оптическим прицелом, – это чаще индивидуалисты. Работа такая, нужно уходить от всех, выбирать позицию, долго на ней «жить» и так далее.

Но снайперы в СССР часто работали группами или в паре с пулеметчиком.

До сих пор солдаты в Вооруженных силах РФ тренируются поражать такую мишень: «Снайпер и пулеметчик».

Это тоже слабенький аргумент. Лучше рассказать про то, что Советский Союз со времен своего основания воевал и был готов к войне. Была же идея устроить мировую революцию и создать Земшарную коммунистическую республику. А для этого требовались солдаты – люди, которые умеют обращаться с оружием. И всех этому искусству начали учить.

Появились «Ворошиловские стрелки», которые гордо носили соответствующие значки. Причем стреляли метко не только мужчины, но и женщины. И подростки тоже.

Поэтому те снайперы, которые появились у СССР в 1941 году – это всё выходцы из народа. Друзья, соседи и так далее. Их не готовили в каких-то секретных школах, не собирали из деталей на заводах.

По этому признаку отторжения не должно было быть и не было.

Что же тогда настораживало советских бойцов в снайперах?

Причина первая: бои

Может быть, это можно назвать завистью. Смотрите: «рядовой пехотный Ванька» шел в атаку прямо на противника. Он вступал в рукопашную, орудовал штыком и кулаками. Он каждую секунду рисковал умереть. Хоть и коммунисты были атеистами. И сейчас есть.

Как действовали снайперы: скрытно, с дальнего расстояния, выбирали цели, которые не могли защититься от винтовочной пули.

Если хоть как-то можно провести аналогию с нынешним временем, то одни сидят в офисах, пьют кофе и получают большую зарплату, другие работают в жару и мороз и ничего не получают. Естественно, возникает напряженность.

Впрочем, ни в коем случае нельзя говорить, что снайперы плохо делали свою работу. Особенно сильно они помогали в Сталинграде в условиях уличных боёв. Знаменитый советский снайпер Василий Зайцев писал в своих мемуарах, что группа снайперов останавливала в городе целый немецкий батальон. А это несколько рот. То есть, 250 – 1000 человек. Сдерживали и заставляли отступать. Вот так-то!

Была и вторая причина. Она имеет совсем другую природу.

Перемирия

Война – это не когда все без остановки стреляют. Если бы так было, то войны, как в компьютерных или мобильных играх очень быстро заканчивались бы. Бывают на войнах периоды отдыха и даже временных перемирий. Их заключали не на официальном уровне, солдаты противоборствующих сторон сами иногда договаривались, что трогать друг друга не будут.

И вот представьте:

всё тихо-мирно, солдаты отдыхают. И тут – один выстрел – и начинается война. Прибыл снайпер из других мест, из другого подразделения. У него задача: уничтожать живую силу противника. И он это делает.

Причем, признаться честно, снайперы часто стреляли по тем, по кому моральные законы не разрешали вести огонь: раненые, безоружные и так далее.

Что после этого происходило? Немцы обижались. А было на что. И не церемонились больше с противником. Перемирие заканчивалось. Гитлеровцы обычно использовали шестиствольные минометы. Немцы их называли «Небельверфер», а советские солдаты прозвали эти орудия «ишаками».

О том, что снайперам иногда запрещали стрелять, пишет в своих воспоминаниях Рэм Альтшуллер. Он ссылается на какого-то своего товарища, который был снайпером и получил два ордена Славы. Когда Альтшуллер спросил своего приятеля: «За что?». Товарищ ответил: «За то, что не стрелял».

То есть это был тот самый случай. Снайперу, прибывшему в расположение, объяснили, что на участке тихо и спокойно, не нужно лишней стрельбы, чтоб не получить «ответку».

При этом на винтовке у снайпера появлялись новые и новые зарубки. И ему никто и слова не говорил.

Таким образом, снайперов недолюбливали по двум причинам. Во-первых, потому что они не сталкивались лицом к лицу с врагом. Во-вторых, иногда портили обстановку.

Но справедливости ради нужно отметить, что снайперы часто спасали жизни пехотинцев. Они выполняли очень важную работу. Без шума и пыли.