Что Сталин сделал с золотым запасом Испании, который вывез в СССР

Во время гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. СССР оказал большую материальную помощь Республике. Но не задаром. Испанское республиканское правительство вывезло в СССР в залог военных поставок большую часть своего золотого запаса. Что с ним стало?

Сталин: «Испанцам не видать золота, как своих ушей»

С самого начала гражданской войны возникла угроза захвата Мадрида мятежниками. В их руки мог попасть и золотой запас страны. Стремясь предотвратить эту угрозу, а может быть и готовясь к продолжению борьбы в эмиграции, правительство Испанской Республики 15 октября 1936 года обратилось к СССР с просьбой принять на хранение большую часть золотого запаса Испании.

Политбюро ЦК ВКП(б) отреагировало оперативно. 17 октября оно поручило послу СССР в Мадриде ответить на просьбу испанского республиканского правительства, что готово принять золотой запас на хранение. Вывезти золото планировалось на судах, доставлявших в Испанию вооружение и военные материалы.

Бывший резидент НКВД, агент-невозвращенец Александр Орлов, бежавший в 1938 году из Испании в США, явно преувеличил свою личную роль в этой операции. Главным ответственным за неё был посол СССР в Мадриде, Михаил Розенберг. Трудно поверить, чтобы, как уверял Орлов в одной из своих книг, даже военно-морской атташе Николай Кузнецов не знал о характере операции, хотя, при сталинской игре в секретность, могло быть всякое. По утверждениям Орлова, Сталин ему строжайше запретил давать какую-либо расписку испанской стороне о приёме груза.

С 22 по 25 октября 1936 года в условиях строжайшей секретности состоялась погрузка на советские суда, доставившие Республике танки и боеприпасы, упакованного в ящики испанского золота. На пароход «Нева» было погружено 2697 ящиков, на «КИМ» – 2100, на «Кубань» – 2020, на «Волголес» – 963 ящика. В них находились золотые монеты весом 510 тонн и 79,5 килограмма на общую сумму (в тогдашних ценах) 1 млрд. 581 млн. 642 тыс. испанских песет, или 517 млн. долларов. Это составляло 72,3 % золотого запаса Испании.

В начале ноября корабли прибыли в Одессу, и 6 ноября 1936 года золото было доставлено в Москву. Здесь оно было, как сообщает историк В.И. Михайленко, помещено сначала в подвале дома No 3 в Настасьинском переулке, а затем перевезено в основное хранилище Управления драгоценных металлов Наркомата финансов СССР на Неглинной улице, 12. Там его разместили на всех трёх этажах здания.

24 января 1937 года между послом Испанской Республике Марселино Паскуа и наркомом финансов СССР Николаем Крестинским (в марте 1938 года его расстреляют) был подписан акт о сдаче-приёмке испанского золота. Когда Сталину доложили об этом, советский вождь, как пишет историк Вадим Телицын в своей книге «Пиренеи в огне», якобы сказал своим соратникам: «Испанцам никогда не видать этого золота, как никогда не видать собственных ушей».



Сколько стоила помощь

Согласно подсчётам Михайленко, общая стоимость военной помощи СССР Испанской Республике за годы гражданской войны может оцениваться в пределах от 222,2 млн. до 226,6 млн. тогдашних долларов. Сюда включены расходы на перевозку грузов, а также на подготовку и содержание советских военных специалистов и офицеров-добровольцев, воевавших в республиканской армии.

Как видим, это меньше половины оценочной стоимости той части испанского золотого запаса, которая была перевезена в СССР. Поэтому несостоятельны встречающиеся иногда утверждения, будто всё испанское золото было потрачено Советским Союзом на военную помощь Республике. Вряд ли следует, как это делают иные комментаторы, приплюсовывать сюда расходы на вывоз и содержание в СССР сотен тысяч детей испанских республиканцев – в конце концов, то был акт гуманитарной помощи, измерять его в деньгах некорректно.

Лишившись всего золотого запаса (остальные 193 тонны его были отправлены в начале 1937 года во Францию), Испанская Республика впала в жесточайший финансовый кризис. Только в марте 1938 года советское правительство открыло ей кредит в зарубежных банках на сумму 70 млн. долларов и в ноябре того же года – ещё на 100 млн. долларов. Это было меньше трети стоимости испанского золота, оказавшегося в СССР. Кредит продолжал расходоваться правительством Испанской Республики в изгнании и после окончания гражданской войны.



Вопрос о возврате испанского золота

Советский Союз никогда не признавал правительства Франко. Когда он умер, и в Испании установилась парламентская демократия, то Советский Союз, как написал Телицын в своём исследовании, якобы возвратил часть золота в Испанию. Однако в 2011 году в прямом эфире на радио «Свобода» он сообщил, что Советский Союз не стал ничего возвращать, сославшись на то, что всё золото ушло в счёт военных поставок. Говоря иными словами, оно полностью было присвоено Советским Союзом (суммарная стоимость золота более чем вдвое превышала сумму поставок) и должно по-прежнему находиться где-то в России.

Большой интерес представляет современная оценка его стоимости. В статье в испаноязычной Википедии утверждается, что сумма перевезённых в СССР ценностей, в чисто весовом эквиваленте, в настоящее время составляет 12,2 млрд. евро. С учётом того, что значительная часть золота имела нумизматическую, коллекционную ценность, его общая стоимость может составлять 20 млрд. евро. Телицын подчёркивает, что не всё золото, привезённое из Испании в СССР, представляло собой слитки. Часть его составляли коллекции старинных испанских монет, а также ювелирные драгоценности, эвакуированные из музеев Испании – так называемое «Колумбово золото».

Так что пророчество Сталина о том, что испанцы больше никогда не увидят своего золота, попавшего в Россию, пока исполняется. Надо заметить, что и Франция, похоже, не спешит возвращать Испании все 193 тонны золота, вывезенного республиканским правительством. Она возвратила из него лишь 40 тонн, причём ещё в 1939 году – золото было передано представителям победившего генерала Франко. Остальное якобы затерялось где-то в кутерьме Второй мировой войны и немецкой оккупации Франции.

Ярослав Бутаков



Источник: russian7.ru/post/chto-stalin-sdelal-s-zolotym-zapasom-is/

Безусловно,Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)!

Как известно, 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство Испании, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства по глупости попросили СССР взять драгоценный металл на хранение, а не якобы в залог военных поставок . Сталин , конечно, согласился, однако доверчивые испанцы после этого не видели это золото как и своих ушей ! Самое интересное, что судьба этого золота неизвестна до сих пор!

Заслуживает также внимания история разведчика-невозвращенца Александра Орлова (Лев Фельдбин), сумевшего сохранить жизнь не только себе и своей семье, но и оставшимся в СССР родителям! После того как Орлов , хорошо знавший подробности сотрудничества Сталина с царской охраной и историю конфискации вождем испанского золота , сбежал в США, зловещий диктатор приказал своим «штатным» душегубам убить перебежчика.

Однако опытный разведчик Орлов послал предупредительное письмо Сталину, в котором грозился, в случае его смерти, компромат на вождя и адреса советской резидентуры в загранице предать огласке ! Испугавшись своего разоблачения, продажный предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких! Правда, и Орлов не нарушил своего обещания и только после смерти злодея Сталина опубликовал свою книгу «Тайная история сталинских преступлений», в которой убедительно доказал сотрудничество Сталина с царской охраной и историю незаконной и грабительской конфискации вождем испанского золота!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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