Как поступить, если вы изменили партнеру, но не хотите расставаться

Избитое выражение «жизнь — сложная штука» становится для вас очевидной истиной в ситуации, когда вы изменили партнеру, испытывая при этом к нему чувство любви и вовсе не желая расставаться. Но констатация сложности жизни не дает ответа на главные вопросы: что делать? Как поступить, чтобы сохранить отношения?

Скрыть или признаться?

Это обычно самый первый вопрос, который возникает в подобной ситуации. Основной довод в пользу сокрытия измены такой — то, о чем человек не знает, не может причинить ему боль и, следовательно, не разрушит отношения. Большинство специалистов, занимающихся терапией отношений в паре, считают подобные доводы несостоятельными.

Роберт Вайс, американский клинический сексолог и практикующий психотерапевт, — категорический противник утаивания измен в надежде сохранить отношения. «Здоровые долгосрочные отношения поддерживают не секс, деньги или дети. В их основе — доверие. Когда вы обманываете партнера, вы подрываете фундамент — даже если вы просто храните секреты, а не фактически лжете (хотя, на мой взгляд, утаивание — это просто еще одна форма лжи)».

Мнение Вайса разделяют большинство терапевтов. При этом практически все они подчеркивают, что, признаваясь, вы рискуете потерять партнера, так как он, возможно, не сможет или не захочет принять случившееся.

Страшно? Да. Но никто кроме вас не может решить, что для вас важнее в отношениях — подлинное доверие или его видимость. Видимость — потому что партнеры чаще всего чувствуют, что с вами что-то не так. И рано или поздно все тайное становится явным. Надежд на благоприятный для вашего союза исход будет больше, если инициатива по преодолению кризиса будет исходить от вас.

Как спасти союз и восстановить доверие?

Разберем ситуацию, когда обманутый партнер хочет сохранить отношения. Большинство специалистов сходятся в одном: изменивший партнер должен начать с себя. Список вопросов к себе может показаться длинным. Но, ответив на них, вы поймете, что толкнуло вас на измену любимому человеку, и увидите выход из ситуации, которая кажется почти безнадежной.

Вот как формулирует главные вопросы психотерапевт Майкл Дж. Салас, специализирующийся на терапии семейных кризисов:

Вы чувствуете неуверенность из-за возрастных изменений?

Вы не чувствуете себя таким же привлекательным, как раньше?

Как вы оцениваете сексуальные отношения с партнером?

Чего вам не хватает в отношениях?

Как вы думаете, что вы искали в отношениях с другим человеком?

После того как вы поймете, что привело вас к решению изменить партнеру, спросите себя еще раз, действительно ли вы сожалеете о случившемся. Если ваш ответ «да», искренне извинитесь. Теперь, когда вы поняли причины поступка, вам будет легче взять на себя ответственность за свои действия.

Возьмите на себя ответственность за преодоление кризиса

Ответственность за кризис означает, что вы действительно сожалеете о своих действиях и исключаете новую измену. Извиняясь, не пытайтесь оправдываться или обесценивать проблему. Иначе вы рискуете потерять остатки доверия, которое хоть и было подорвано, но все же не было утрачено совсем. В противном случае ваш партнер не стал бы сохранять отношения.

Вы должны четко понимать причины своих поступков и подготовиться к тому, что партнер будет задавать вопросы. Часто это очень болезненный процесс. Отвечая, будьте внимательны, тактичны и искренни, ведь ваша цель — восстановить доверие.

Не торопите события, не пытайтесь контролировать невозможное

Главной ошибкой неверного партнера может стать нетерпение. Помните, что вашему близкому нужно время, чтобы преодолеть травму, нанесенную изменой. И вы не можете повлиять на это. Ваши попытки ускорить процесс могут оскорбить чувства партнера.

Когда человек ощущает себя преданным, ему важно видеть, что вы уважаете его право на скорбь, боль и злость. Попытки подтолкнуть его будут расценены как обесценивание его чувств и новое унижение.

Будьте последовательны

Старайтесь во всем вести себя последовательно. Такое поведение станет убедительным доказательством того, что вы остаетесь надежным человеком, хоть и в прошлом поступили подло. Держите слово, будьте внимательны и терпеливы. Покажите на деле, что вы изменились, не нужно пространных словесных деклараций об этом.

И не надо думать, что «вот сейчас я буду вести себя хорошо, а потом можно и расслабиться». Придется потрудиться, чтобы ваш партнер убедился — отношения больше не будут приносить ему боль, напротив, они подарят ему радость.

Не бойтесь эмоциональных срывов

Примите, что в процессе проживания измены ваш партнер будет срываться. Гнев и обида будут возвращаться, иногда для этого достаточно будет мелочи, на которую вы бы и внимания не обратили. Но если вы выстоите, такие периоды будут сменяться неделями и месяцами покоя.

Не пытайтесь доказать партнеру, что он сходит с ума без всякого повода. Вместо этого спросите, что вы можете сделать, чтобы ему помочь. Покажите, что пытаетесь разделить его чувства, но вам нужно, чтобы он подсказал — как.

Вы остались вместе и счастливы?

Неверность — одна из самых распространенных причин расставания и развода. Если вы изменили партнеру, но любите его по-прежнему, а он не собирается бросать вас, считайте, что вам повезло. Учитесь на ошибках, будьте последовательны, меняйтесь к лучшему. И тогда со временем, благодаря терпению и горячему желанию все исправить, вы оба выйдете из кризиса и станете только ближе и дороже друг другу.

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