Как нужно молиться Всецарице перед иконой

В минуты испытаний и скорби необходима поддержка высших сил, православные верующие прибегают к помощи Богородицы. Божья Матушка всех выслушает, никому в помощи не откажет, утешит и исцелит. Молитва Всецарице помогла моей соседке по лестничной площадке победить раковую опухоль.

Женщина мужественно боролась с болезнью и свято верила в помощь Богоматери. Недуг отступил, врачи подтвердили исцеление. После этого случая в Бога уверовали многие наши соседи. Как нужно молиться Богородице, какие молитвы читать? Об этом я расскажу вам в статье.

ЗНАЧЕНИЕ ИКОНЫ

Существует множество икон Богородицы, и каждая из них имеет свою историю. Об иконе Всецарица (Пантанасса по-гречески) рассказывают такое предание. Однажды в монастырь зашел странного вида юноша и стал что-то шептать у иконы Богородицы. Через некоторое время Святой Лик стал светиться, а юношу отбросило от иконы на большое расстояние.

Когда к нему подошли монахи, он поведал такую историю. Юноша занимался колдовством и решил померяться силой с иконой. Но в результате был отброшен на пол. С тех пор за иконой закрепилось значение в помощи от оккультного влияния.

В 1995 году в Россию привезли Ватопедскую икону Пантанасса, с которой сразу же сделали список.

Икону поместили в детский онкологический центр, где она в праздник ПРесвятой Богородицы стала мироточить.

Много чудесных исцелений получили люди, благодаря заступничеству Божьей Матери. Она и сейчас продолжает помогать всем страждущим, которые искренне верят в исцеление. Всецарица помогает избавляться от дурных привычек и зависимостей: наркомании, игромании, алкоголизма, табакокурения.

МОЛИТВЫ ИКОНЕ

Чтобы победить тяжкий недуг, необходима безграничная вера в помощь Божью, без сомнений и внутреннего ропота. Испытания даны человеку для установления тесной связи с Господом, который и допускает болезни.

В православной традиции болезни не считаются наказанием от бога, но даны они для духовного совершенствования избранникам Божьим. Так, апостол Павел был ослеплен Господом на некоторое время, после чего смог открыть свои духовные очи и узреть Спасителя.

В трудные минуты испытаний Бог дает поддержку своим детям в ликах святых праведников и праведниц. Богородица является заступницей людей перед Богом, теплой молитвенницей и ходатаем. Поэтому к ней обращаются в молитвах в первую очередь.

Чтобы победить недуг, нужно ежедневно молиться Всецарице, молитвы читать, слушать акафист и каноны. Пребывание в чистоте помыслов, благодарности и всепрощении поможет быстрее исцелиться. Время болезни дано человеку для переосмысления своего жизненного пути, для изменения мировоззрения.

Если в течение жизни на это не хватало времени, то Господь его предоставил в избытке. Поблагодарите за всё и попросите измениться внутренне.

ОБРЯД «ВСЕЦАРИЦА СЕМИ РЕК»

Этот обряд совершают для исцеления от тяжких недугов. Смысл его состоит в посещении семи монастырей и пересечении семи рек. Маршрут паломничества продумывают заранее, чтобы больной мог перейти именно 7 рек по пути в монастыри. В маршруте нужно предусмотреть заранее и места для ночовки, потому что за один день 7 монастырей посетить невозможно.

В дорогу с собой нужно взять домашнюю икону Всецарица, завернутую в чистое полотенце. Перед дорогой нужно благословить этой иконой всех, кто отправляется с болящим в путь.

Переезжая каждую реку, больной должен читать заговор:

В каждом монастыре нужно отстоять службу, держа свою икону в руках. После литургии нужно прочитать молитвы Всецарице и попросить об исцелении. После этого нужно пожертвовать деньги в монастырь, прося Бога об исцелении.

В каждом монастыре набирают святой воды (заранее приготовить небольшие бутылочки). В последнем монастыре следует купить ладанку и освященное масло но так, чтобы общая сумма составляла нечетное число.

Вернувшись домой, сливают святую воду из семи бутылок в одну. Наливают воду в ведро для мытья полов и немного добавляют святой воды из монастырей. Этой водой протирают все дверные ручки, оконные рамы, двери и полы. Особое внимание уделяют порогу.

Затем святой водой из монастырей нужно омыть тело больного: он делает это сам либо ему помогают. Во время омовения может стать плохо: закружится голова, пробьет пот, поднимется температура. Это нормальная реакция на исцеление: выходит болезнь. Нужно уложить больного спать. Тот, кто проводило омовение, должен помыть свои руки святой водой по локоть, читая любую молитву.

Ладанку, купленную в монастыре, нужно положить под подушку больного, а освященным маслом ежедневно после молитвы Всецарице смазывать больное место. Человек начинает поправляться через 40 дней по приезде из монастырей, если всё правильно сделать.

Не забывайте ежедневно слушать и читать Акафист Богородице Пантанассе.

Важно никому ничего из дома не давать в течение трех дней после возвращения из монастырей. Ночью (с 12-00 до 3-00) нельзя открывать окна, двери и отвечать на телефонный звонок. Как ни странно, но в это время может позвонить тот, кто наслал порчу на болезнь. Это может произойти в первые 3 дня после возвращения из монастырей.