 А вы знали об этом?(Статья 51)

1.

Самой распространённой обувью в деревнях на Руси были лапти и валенки. Но горожане всячески пытались раздобыть сапоги, и носили их не только мужчины, но и женщины. Как русский народ запрещал, а затем разрешал сапоги, как к ним относились правители государства и кому нельзя носить такую обувь ни при каких обстоятельствах.

Одним из правителей, который не любил сапоги, был Пётр I. Фактически, он их запретил. Почему это произошло: царь известен своими прогрессивными реформами, в том числе многочисленными указами, которые он издал относительно традиционных костюмов горожан. А сапоги были неотъемлемой частью образа горожанина. С 1701 г. Пётр не только строго запрещал ношение бороды, но и уделял большое внимание правилам одежды и обуви. Таким образом, франко-русский парадный костюм предполагал ношение кожаных сабо с пряжками и бантами на ногах. Всем без исключения запрещалось приходить в суд в сапогах.Пётр Великий на этом не остановился. В 1714 г. вышел ещё один указ, запрещавший торговлю русскими платьями и сапогами.

Наказание за непослушание было суровым: нарушителя могли не только выпороть, но и сослать на каторгу, и даже конфисковать имущество в пользу государства.

Запрет на сапожную торговлю был обусловлен не только предпочтениями царя в одежде. Дело в том, что сапоги обычно прибивали гвоздями, что приводило к порче деревянных дорог. Это видно из указа Петра I, где написано, что сапоги с зажимами и гвоздями запрещались к торговле и не должны были носиться.

Позднее дороги стали каменными. И снова указ: кто въезжал в город, тот должен был привезти с собою дикий камень (тридцать штук c корабля, три штуки c подводы). Это помогло проложить часть тротуаров в Петербурге,конечно, не сразу . Большинство дорог все ещё были деревянными и легко разрушающимися.

В 1722 году вышел ещё один суровый указ, определявший обязанность платить подати за право носить русские сапоги и бороды. Любителям старомодности приходилось отстёгивать пятьдесят рублей в год.

2.

При Наполеоне много лет служил верный маршал Жан-Батист-Жюль Бернадот, активный участник революционных войн. За преданность Бонапарт пожаловал Бернадоту свою бывшую невесту Дезире Клари и шведский престол. Бернадот правил под именем Карл XIV Юхан, став основателем королевской династии Бернадотов, которая правит Швецией по сей день. А вот когда Карл XIV Юхан скончался в возрасте 81 года, то его придворный лекарь с помощниками, во время приготовления тела к бальзамированию, внезапно обнаружили на покойном короле татуировку «Смерть королям!», которая была сделана им во времена республиканской молодости.

3.

Как известно, в 1894 году Николай II женился на Алисе Гессенской – любимой внучке британской королевы Виктории. Одним из свадебных подарков внимательной бабушки стала новая должность для русского царя. Прибывшая в Петербург делегация от имени королевы Британии преподнесла Николаю звание Почетного шефа одного из лучших воинских подразделений Короны – Шотландских Серых драгун.В 1908 году ему пожаловали чин адмирала флота. В 1915 – фельдмаршала британской армии. Через год – наградили почетным английским орденом «За военные заслуги».

Традиция обмениваться воинскими званиями между лидерами дружественных стран объяснялась близким родством – Николай приходился двоюродным братом будущему английскому королю Георгу V. По уставу, как и остальные подразделения, барабанщики шотландских драгун должны были маршировать в парадной форме с черными медвежьими шапками. Но когда русский царь стал Шефом, он подарил драгунам шапки из белых медвежьих шкур. Именно в красном шотландском мундире с большой медвежьей шапкой в руке Николай II позировал Валентину Серову для парадного портрета. Этот портрет был позднее подарен подшефным. И он до сих пор хранится в казармах Редфорд в Эдинбурге.

Еще одной традицией в память русского императора является исполнение гимна «Боже, царя храни» на всех торжественных ужинах офицерского клуба. Гимн исполняется сразу после тоста о верности Британской Короне.В знак скорби о мученической смерти Шефа каждый драгун закрепляет под кокардой на берете или под нашивками черный лоскут. «Серые» гордятся реликвией, ведь они являются единственным в Британии воинским подразделением, которое имеет икону Почетного шефа.Кроме того, они с гордостью рассказывают о чудесных избавлениях от смерти или ранений благодаря образу русского императора и своего Шефа.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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