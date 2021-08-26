Изменяют ли женщины так же, как мужчины?

Мужчины и женщины в своих правах на неверность сегодня уже практически на равных. Однако, допуская факт женской измены, общество оценивает ее значительно строже мужской.

Двухкомнатная квартира в сталинском доме на Красной Пресне. В бокале на журнальном столике – хорошее шампанское. Прочные кирпичные стены, мягкий ковер на полу, окна задернуты плотными шторами. Уютное гнездышко для хрупкой хозяйки. Василиса, 34-летняя москвичка, признается, что ее питает... любовь. Она открыто говорит о своих желаниях, отстаивая право на удовольствие.

«Я непостоянна, такова моя природа, – рассказывает Василиса. – Человек, с которым я живу, знает об этом, а я знаю, что мои измены причиняют ему боль. Но это не разрушает любовь: наш союз необходим мне для равновесия. Как и мои приключения. С другими мужчинами я чувствую себя желанной и свободной, но всегда возвращаюсь домой. Эти встречи помогают мне вновь ощутить, как же хорошо дома».

«Вырвавшись из семейной жизни, я окунулась в водоворот любовных приключений, – рассказывает журналистка и писательница Дарья Асламова в автобиографической книге «Дрянная девчонка. Приключения продолжаются» (Эксмо, 2001). – Мое сердце в те годы было как переполненная гостиница: если бы я не умела тогда забывать, в ней не осталось бы места…»

О чувственном наслаждении, о внутренней свободе, которую она ощутила благодаря многим мужчинам, пишет и Катрин Милле. Интеллектуалка, эксперт Лувра по современному искусству, она опубликовала книгу «Сексуальная жизнь Катрин М.» (Лимбус Пресс, 2005), которая многих шокировала откровенностью.

Дарья Асламова: «Я искала идеального мужчину»

Она не была верна ни одному мужчине, пока не встретила своего будущего мужа, ради которого изменила привычный образ жизни. Сегодня Дарья Асламова не жалеет о своем непостоянстве.

«Вот уже семь лет я храню верность одному мужчине – моему второму мужу. У него была семья, дети, но это не помешало ему на третьи сутки знакомства сделать мне предложение. Мы похожи с ним как близнецы. Он, как и я, до нашей встречи очень много экспериментировал в сексе, менял партнеров. У меня этот период длился почти 13 лет: я искала своего мужчину и не находила, остро чувствуя свою неудовлетворенность. И вела себя совершенно по-мужски – готова была прыгнуть в постель к каждому, пытаясь получить как можно больше удовольствия от секса без обязательств и влюбленности.

Но я всегда знала, что в моей жизни обязательно появится тот, единственный... Сейчас я не позволю себе с другими ничего, кроме легкого флирта – такова моя женская природа. Но мы доверяем и верны друг другу».

В поиске наслаждений

Женщины, которые заявили о своей полигамной природе, предаются удовольствиям там, где находят их, не испытывая угрызений совести. А потом возвращаются в родную гавань. Они изменяют по-мужски, точнее, по тем моделям, которые традиционно считаются мужскими.

Социологи подтверждают: сексуальные связи женщин в последние два десятилетия стали более спонтанными, личностными, и все меньшее влияние на них оказывают нравственные табу. Опрос, проведенный исследовательским центром «Демоскоп» в 2005 году, показал, что у 18% замужних женщин и 22% женатых мужчин было хотя бы одно приключение на стороне в течение года.

Экономически самостоятельная, социально независимая женщина свободнее определяет стиль жизни и эротические предпочтения

«Сексуальное поведение мужчин и женщин за последние десятилетия, бесспорно, сблизилось, – комментирует сексолог Ирина Панюкова. – Это проявляется и в возрасте вступления в сексуальную жизнь, и в числе партнеров, и в разнообразии сексуального опыта». Эта тенденция коснулась и темы неверности.

«Экономически самостоятельная, социально независимая женщина свободнее определяет свою сексуальную идентичность, стиль жизни и эротические предпочтения, – замечает социолог Сергей Голод. – Она сама может содержать себя, а контрацепция позволила ей вырваться из бесконечного круга беременностей. Кроме того, женщины сегодня ведут активную социальную жизнь, и соблазнов у них не меньше, чем у мужчин».

Влюблена по желанию?

Женская ветреность всегда каралась жестко. Сегодня все иначе: измены жен, партнерш уже не шокируют, однако отчего мы по-прежнему суровы в их оценке?

«Меняются времена и нравы, но наше коллективное представление о гендерных стереотипах сексуальности остается прежним, – рассказывает историк этологии Елена Гороховская. – Оно возникло в те времена, когда Homo sapiens формировался как биологический вид, и передавалось из века в век.

Сегодня нам кажется естественным, что у мужчин больше сексуальных партнерш. Они чаще меняют их, легче вступают в новые отношения: ведь якобы физиологические потребности у мужчин сильнее, так уж они генетически запрограммированы – оплодотворить как можно больше самок и продолжить жизнь своего рода».

Женская же сексуальность традиционно связана с супружескими отношениями, и прежде всего с чувственными переживаниями. «Женщины более эмоциональны, чем мужчины. И в интимных отношениях чувственная связь с партнером, влюбленность для них важнее. Но невозможно быть влюбленной сразу в нескольких людей. Поэтому адюльтер создает трудности в браке, сопровождается неприязнью к мужу и нередко ведет к распаду семьи, – уточняет Ирина Панюкова. – Именно поэтому женская неверность выглядит более угрожающей для целостности общества и, конечно, осуждается».

Наше отношение к измене диктуется также и анатомическими особенностями мужчин и женщин. «Мужские гениталии видны, могут оцениваться, сравниваться, – отмечает психолог Александра Шукрун. – Мужчины относятся к сексу как к соревнованию. У женщин другая природа. Это в них проникают, поэтому им необходимо испытывать доверие, чтобы открыться партнеру. Вот почему для них в сексе так важны эмоции и чувства».

Потенциал свободы

Мужчины изменяют чаще женщин, потому что ими движет прежде всего желание получить физическое удовольствие. Любовь в этой гонке – не главный трофей. Все дело в инстинктах, гормонах, новых впечатлениях и ощущениях.

«Мужчина мгновенно оценивает женщину как сексуальный объект, его желание возникает без предварительных переговоров, – поясняет Ирина Панюкова. – Женщинам нужно время: они запрограммированы на длительные, устойчивые отношения и бессознательно оценивают, будет ли мужчина надежным мужем и отцом».

Женщины способны давать жизнь. Если бы они могли изменять своим партнерам без стыда и сожаления, они стали бы просто всемогущими!

Но не меньшую власть имеют коллективные представления, фантазии и табу. «В мужском сознании семья и альтернативные связи могут существовать независимо друг от друга, не пересекаясь, – говорит Ирина Панюкова. – Поэтому, изменяя, они реже испытывают чувство вины.

У женщин часто адюльтер создает внутреннее напряжение, эмоциональный конфликт, примерно 60% из них сожалеют о том, что произошло. Их ментальные построения «кипят» в одном котле: они тревожатся, признаться мужу в измене, продолжать ли связь на стороне, любит ли ее новый партнер…»

«Женщины способны давать жизнь. Если бы они могли изменять своим партнерам без стыда и сожаления, они стали бы просто всемогущими! А это серьезный повод для беспокойства», – говорит сексолог Лора Белтран. Природа и общественное отношение к мужской и женской измене оберегают существующую расстановку сил, сохраняют институт брака. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не обнаружим новые формы сотрудничества между мужчиной и женщиной.

Мы верны... но разным партнерам

И все же генетически мы, люди, запрограммированы на стабильные, длительные, моногамные отношения, считает этолог Елена Гороховская: «Моногамия – свойство нашего вида. Верность одному партнеру хранится в закодированном виде в нашем геноме и во многом связана... с сексом, который обеспечивает не только продолжение рода, но также поддерживает сильную эмоциональную привязанность между партнерами, укрепляя брак».

Человечество обречено на сохранение института брака. Но не все партнеры сохраняют верность друг другу на протяжении всей жизни. Большинство склонны к сериальной моногамности: длительный союз с одним партнером, исчерпав свой ресурс, заканчивается спустя несколько лет, и мы готовы для новых отношений.

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