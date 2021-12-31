Как появился граненый стакан и где им пользовались в СССР

Сегодня граненый стакан прочно вошел в обиход россиян, причем популярность эта посуда получила еще со времен СССР. Прочная и удобная тара завоевала народную любовь, а об истории ее возникновения ходит несколько версий.

Варианты возникновения граненого стакана

Некоторые исследователи истории утверждают, что стаканы с огранкой активно эксплуатировались еще во времена Петра I. Царь обратил внимание на такую посуду, когда увидел, что она не бьется, даже упав со стола.

По другой версии, стакан с гранями придумала Вера Мухина — скульптор, за плечами которой известный каждому гражданину СССР монумент «Рабочий и колхозница».

Как было дело в реальности

Стаканы, как форма посуды, действительно существовали и во времена царствования Петра I. Но те емкости, которые можно было назвать гранеными, подвергались обработке вручную: сначала их выдували, потом гранили.

Те же граненые стаканы, которые дошли до нашего времени, создавались особым методом прессования. Выпускать их начали в 1943 году в городе Гусь-Хрустальный. Эту посуду не выдували, а создавали с помощью пресса так, что грани стакана появлялись изначально. Таким образом, стаканы эпохи Петра I и советские емкости отличаются между собой способом изготовления.

Что касается Веры Мухиной, то она, действительно, участвовала в создании формы стаканов, когда выполняла задание руководства страны по разработке посуды для заведений общепита. Дело в том, что в те времена много посуды билось, поэтому профессионалам было поручено создать такой стакан, который обладал бы особой прочностью и легко мылся как вручную, так и в посудомоечной машине. Что в итоге и было сделано.

Где применялись эти стаканы

В советские времена стаканы с огранкой были очень широко распространены. Такую посуду можно было увидеть в недорогих кафе и общественных столовых. Также ими было очень удобно пользоваться в автоматах с газировкой, которые в те времена стояли почти на каждом углу. Ведь широкий ободок стакана давал возможность хорошо омывать его со всех сторон.

Имеющиеся грани не давали стакану далеко укатиться при падении, поэтому такая посуда стала широко применяться в поездах и во время путешествия на корабле. А еще при изготовлении этой тары применяли обжиг, что придавало стеклу особую прочность.

Сегодня в поездах до сих пор разносят чай в такой посуде, используют ее в недорогих кафе и столовых. Более того, стаканы с гранями можно запросто увидеть в ресторанах, стилизованных под ретро.

Кстати, в советских кулинарных книгах практически все пропорции указывались не в граммах, как принято сейчас, а в стаканах. Эта была самая ходовая посуда, поэтому ее везде и указывали.

Количество граней всегда было четким, так было проще для производства. Ходила версия, что 16 граней стакана — это 16 союзных республик, а его ободок — их единство.

Так граненый стакан стал одним из символов советской эпохи, который не теряет своей популярности даже сейчас.

Источник : https://molva33.ru/kak-poyavilsya-granenyj-stakan-i-gde-im-p...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Открытое письмо самому неадекватному коммуняке России – Александру Рослякову(https://otari.mirtesen.ru/blog/43852852087/)

Хайнц Гитлер: что стало с племянником фюрера в Бутырке https://otari.mirtesen.ru/blog/43345172452

Сожженные архивы: что Наполеон пытался скрыть, бежав из Москвы https://otari.mirtesen.ru/blog/43993783417/S