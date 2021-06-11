О духовной одежде и внутреннем человеке

Мы не устаем благодарить Бога за чудеса, которые Он совершает с нами каждое мгновение. Но поскольку мы всецело обременены заботами, всецело заняты своими мыслями, этим человеком земным и плотяным, то не видим, как безмерно любит нас Бог, и не слышим Его голоса, зовущего нас непрестанно.

Подобно тому как Он просит нас призывать имя Его пресвятое в каждое мгновение, так же, знайте, и Бог в каждое мгновение зовет каждого из нас по имени. Однако по причине шума, который мы, как люди, создаем, будучи целиком подвластны своим мыслям, делам, мы никогда не слышим или очень редко слышим Его зов.

Возлюбленные верующие, вы слышали сегодня Евангелие от святого апостола и евангелиста Матфея, Евангелие столь глубокое, что вот уже две тысячи лет духовные отцы толкуют и объясняют его, вынося на поверхность всё новые драгоценные жемчужины, толкуют это Евангелие, и при этом оно каждый раз оказывается еще свежее, еще сытнее, еще слаще, чем было, и нам каждый раз хочется еще больше напитаться им.

Духовные отцы определили, чтобы нынешнее Евангелие называлось – и чтобы эта неделя называлась – «О житейских попечениях». А что может быть актуальнее для нас, чем житейские попечения? Мы часто говорим и слышим такое выражение: «Эти мысли изводят меня».

Даже человек внешне спокойный, кроткий, добрый может иметь внутри бурю помыслов, бурю чувств. Даже если он обладает духовным искусством или сам по себе умеет держать себя в руках, то в глубине души у него может бушевать буря. И даже если на улице сияет солнце и небо ясное, внутри у нас черные тучи могут омрачить сердце, украсть у нас радость, повергнуть нас в смятение.

Сколько раз приходится слышать: «Батюшка, я лишился молитвы, лишился рвения, ощущаю сухость на молитве, у меня стали появляться сомнения в вере, я лишился мира в душе, у меня больше нет любви». Так вот, всё это совершается в нашей самой глубокой внутренности, в нашей самой глубокой бездне. Откуда же оно берется, братия? Святые отцы отвечают: от внутреннего человека, того самого, который брошен нами, того, о ком мы лишь изредка вспоминаем, того, к которому перестали наведываться, которого держим в темнице голодным, нагим и всё прочее, о чем мы слышали от Христа, Спаса нашего (ср. Мф. 25, 35–45).

О житейских попечениях Спаситель говорит и в другой раз, в Своем слове к ученикам и слушавшим Его Божественные слова, где Он учит о семени, брошенном при дороге, как оно начинает расти, ухватив немного земли, немного влаги, однако его подавляют сорняки (ср. Мф. 13, 4–7). Этими сорняками, говорят в своем толковании святые отцы, и являются наши попечения.

Мы с вами живем в эпоху, когда попечения подавляют нас совершенно. Кто из нас может сказать, что не был угнетен заботами, не был обременен ими, не был поставлен на колени, не был порабощен заботами, что они его не терзали? И мы часто говорим это, желая оправдать свое отсутствие рядом с любимыми. Брат ли это, ребенок, супруг или мать, – мы говорим:

– У меня не было времени навестить тебя.

Спаситель говорит: «Если вы не будете делать сим братьям Моим меньшим того, о чем Я просил вас: давать им еду, питье, одежду, посещать в больницах, темницах и прочее, то Я отрину вас как тех, кого не знаю» (ср. Мф. 25, 41). Да, но ведь человек нуждается не только в материальном. Человек нуждается и в любви. Поэтому, когда мы оправдываемся, то – пусть физически и находимся очень близко, даже рядом, на одной постели, в одном доме – мы уже оказываемся чужими, потому что говорим:

– Я был занят.

– Почему ты не пришел на мой день рождения, почему не пришел на мой праздник? Почему ты не пришел, мне же было так больно? Почему ты не пришел, я же так радовался? Почему ты не пришел, я же так плакал!

– А я был занят.

Первыми и самыми близкими для нас являются дети. А мы часто не слышим их зова, который есть зов Божий, когда они призывают нас стать ближе к ним.

– Дорогой мой, но я же уехал в Испанию, – или во Францию, или в страну далече, которая может находиться даже в твоем городе, – чтобы сделать твою жизнь лучше, потому что сам ходил в лаптях и учил уроки при керосиновой лампе.

Но нет ничего более ошибочного! Мы заняты, а «заняты» означает, что существует тот, кто нас занял. Занятый порабощен, он подчинен чужой власти! Об этой подвластности, об этом рабстве говорит нам сегодня Спаситель. Он говорит:

– Не заботьтесь, – в смысле не беспокойтесь, – о том, что будете есть, что будете пить, что оставите детям в наследство, а посещайте всех, старайтесь их кормить.

Потому что пищей нашей как личностей, как чад Божиих, как образов Божиих является любовь. Посещайте и кормите тех, кто хочет этого, ибо эта любовь возвратится к вам и будет питать вашу душу.

Мир недугует, братия, отсутствием любви. В мире еще никогда не было такого изобилия, как сегодня. Цари и императоры желали бы есть и жить так, как живем мы, даже средние из нас. В разгар лета, при +40 градусах, у нас дома +20, в разгар зимы, при -20, у нас тепло. В разгар зимы мы едим помидоры, и вот, все плоды земли и всё, о чем мы только слышали, привезено сюда с того или другого конца земли для нашей утробы – и при всем том, кажется, человек никогда так не страдал, как сейчас. А почему?

Потому что душа, внутренний человек всё больше оказывается брошенным нами. Человека плотского мы, вот, возвели на пьедестал, окружили толстыми стенами, чтобы не проникло чего-нибудь извне, чтобы у него имелось уединение. А какое уединение может быть у человека, который обнажен, который лишен одежды света, одежды благодати? Как говорит Адам:

– Я спрятался, потому что мне было стыдно (ср. Быт. 3, 10).

А куда ты мог бы спрятаться от лица Господня? Куда ты мог бы скрыться, и кто сможет утолить твое страдание и боль, когда ты будешь лишен одежды духовной, которой является благодать?

И, выпятив этого плотского человека, всегда ставя его на пьедестал и поклоняясь ему, мы сотворили себе кумира, пусть этот идол и называется нашим «я». Духовные отцы от Бога говорят и сегодня свидетельствуют нам о слове Божием живом, начинающемся так: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? ( Мф. 6, 22–23).

Что же хочет сказать это слово, столь тяжелое, столь глубокое? Святые отцы объясняют нам, что наше око выражает то, что внутри нас. Святые отцы говорят: «Из твоего сердца будут выходить всякие змеи, злоба, зависть, блуд и прочее. А если это зло кишит там, то оно будут запечатлено на лице и будет видно для наших глаз». И действительно, как часто, глядя на того или иного человека, мы можем так или иначе понять, какой страстью он страдает! Поэтому святые отцы и говорят, что каждая из наших страстей, самых доминирующих, отпечатывается на нашем лице.

Внутренний мрак проецируется вовне, на этом нашем лице, физически, но он обезображивает и облик духовный. Потому и говорят нам святые отцы, что нужно кормить и внутреннего человека: «Не заботьтесь о том, что будете есть, что будете пить, во что оденетесь, не заботьтесь о том, как будете платить проценты в банках, не подавляйте себя всеми злобами мира, а смотрите вот на это создание, говорящее вам о Боге».

Какими прекрасными создал Он птиц! И о них Он говорит, что они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но при всем том Бог питает их (ср. Мф. 6, 26). Что же они делают всё время? Когда наступает весна, может, вы видели и слышали: невозможно насытиться их пением, так голосисты птицы. И по утрам они в 5 часов словно совершают литургию, всё щебечут и летают, описывая круги.

Смотрел я как-то на птиц, летающих часами подряд, и сказал себе: а какой смысл может быть во всем этом? Какой смысл в том, чтобы птица вот так летала, она же расходует столько энергии, а если выбьется из сил, то даже умирает? Я мысленно уже сажал ее на ветку, чтобы она поела, и чтобы всё сидела и клевала не переставая, пока не сделается толстой – и не лопнет… Вот что значит ум рациональный! А что делают они? Они делают то, что Божие, то есть возносят славу Богу, словно ангелы, – летают по небу и воздают славу Богу. Это дело ангелов, архангелов и святых – возносить славу Божию. И это благодарение и признательность возвращается от Бога к ним, и питает их, и возносит от славы в славу, и делает их еще светлее, радостнее и счастливее.

И говорит Бог:

– Да, ты плоть. В этом теле из плоти ты выпал из послушания, но при всем том знай, что Я привел тебя к жизни не случайно, возлюбленный человек, а чтобы ты сделался подобным Мне по благодати, чтобы соединился со Мной, чтобы имел блаженство вечное, чтобы ты больше не мучился. А если хочешь больше не мучиться, откажись от этой жизни, такой сложной. Упрости свою жизнь, человек, делай то, что просто.



Наш народ так замечательно умел есть мало, уносил кухонную утварь в подвал, когда наступал пост, и обходился малым. Люди трудились в поле и из нажитого трудом собирали приданое для девочек, остававшихся в войну сиротами. А как красив был этот народ! И до сих пор красив! Как прекрасно умеет наш народ жить. Вот, по милости Божией, это уже второй храм, вторая церквушка, где мы служим вместе Святую литургию, первую Святую литургию. Ведь Бог не нуждается в толстых стенах, высоких, до небес, чтобы Ему возносили славу, но говорит тебе:

– А какой ценой, человек? Какой ценой ты делаешь это? Если цена такова, что ты должен подавлять себя заботами, порабощаться, то Я не хочу этого, ведь Я не питаюсь кровью быков и телят. Меня не интересует ладан благоуханный, сложносоставный и очищенный, Меня интересует твоя молитва, возносящаяся, как ладан, предо Мною, молитва чистая, сокрушенная и покаянная. Меня интересует, чтобы ты вошел в клеть свою и там помолился, и просил у Меня, и Я бы дал тебе. Если лилии полевые, которые в несколько дней засыхают и выбрасываются в огонь, если лилии полевые Я так одел, красивее Соломона, прославившегося своим изяществом и сиянием облачений, своей роскошью, то как же о тебе, человек, носящий образ Сына Моего, рожденного превечно и рожденного от Пресвятой Богородицы, – о тебе, носящем образ возлюбленного Сына Моего, радующем Духа Святого, радующем все силы небесные, – как же Я не позабочусь о тебе, человек? Возверзи же на Меня, человек, всю заботу свою, возьми иго Мое и бремя Мое, потому что они легки. Не возлагай на себя бремен тяжелее тех, которые Я тебе дал, человек!

Так, братия, говорит нам Бог и в этом Евангелии, и через святых, чтобы мы жили просто, думали просто, чтобы мы не исследовали глубоко того, что выше нас. Чтобы мы старались видеть, что то, чего ждет от нас подобный нам человек, начиная с самых далеких от нас людей и кончая нашими детьми, – это любовь; это то, чтобы мы спрашивали его каждый день: «Как ты себя чувствуешь? Какие у тебя проблемы? Какие у тебя трудности?» Вот чего хочет от нас Бог, от каждого из нас, а это можно сделать, только если ты властен над своим внутренним человеком, над человеком духовным.

А человек духовный – это тот, который воскрес, который получил от Бога дар хранить ум, хранить помыслы и хранить сердце, иметь трезвение и молитву на всякий миг, не давать подавить себя заботам, не создавать себе лишних забот, не прилепляться к земным благам. А ты прилепляешься бесконечной любовью к чему-нибудь ограниченному. Оттого и происходит всё наше страдание, что мы прилепляемся любовью бесконечной; потому что человек бесконечен, человек вечен по благодати Божией, а прилепляется к тому, что не доставляет никакого удовлетворения, а удовольствие, которое приносят эти вещи, превращается в горечь и скорбь, и проходит время, и наш мирской человек укрепляется еще больше, и берет верх, и подавляет человека духовного.

Поэтому, братия, Бог учит нас, говоря: ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это всё, – то, в чем вы нуждаетесь, – приложится вам ( Мф. 6, 33). То есть всё, в чем будем нуждаться, мы получим.

Мы знаем, что Иов был богат, очень богат, и очень верил в Бога. И чтобы его правота и вера проявились до конца, Бог попустил, чтобы злоба диавола подавила его совершенно. И он лишился всего, и детей своих, лишился и имущества, лишился высокого положения. И сидел он на куче мусора, весь в язвах гноящихся, и чесал свои раны черепком, потому что не выносил этой боли и зуда. А жена приходила и говорила ему:

– Прокляни Бога и умри после всего, несчастный, ибо ты положился на Того, Кто поглумился над тобой.

А Иов сказал:

– О женщина безумная, – то есть слабая умом, – как же я сделаю это, когда каждый день устраивал праздники и воздавал славу Богу, боясь, чтобы дети мои не согрешили пред Ним и не навлекли на себя осуждение?

И ради веры его, ради его простоты и ради того, что он, будучи сверх меры угнетен диаволом, не отступил, Бог подал ему красоту последнюю больше, чем первую, как и нам подает красоту большую, чем была у Адама вначале.

Так вот, к этому призывает нас Христос, а Бог не оставит нас в искушении большем, чем мы можем понести. И если в случае с Иовом Бог попустил такое, чтобы мы могли понять, докуда доходит злоба диавола, то после Своего воплощения Бог отнял у диавола свободу и дал нам его связанным, чтобы мы могли наступать на змей и драконов.

Знаю, братия, что мы часто говорим в помысле нашем: «Да, легко сказать, но сделать трудно». Да и кто бы мог, когда почтовый ящик полон счетов, и кругом заботы, и в дверь стучатся, и по телефону звонят, ища тебя, – я теперь понял, что банки разыскивают нас и дома, и у соседей, – итак, кто бы мог оставаться беззаботным? Никто. Однако Христос говорит так: кто не собирает со Мною, тот расточает ( Мф. 12, 30), и еще: без Меня не можете делать ничего ( Ин. 15, 5), ищите прежде Царства Божия (ср. Мф. 6, 33).

А что такое Царство Божие, братия, о котором мы всё время слышим? Не стану читать вам сейчас лекцию о Царстве, а только скажу, что вот здесь и сейчас – Царство Божие. Сюда сошел Дух Святой и превратил вещество в духовные Тело и Кровь Спасителя, и мы причастились их, и не только их, но и причастились Духа Святого через участие в Святой литургии, потому что Святая литургия, это литургическое время, это смиренное пространство и является Царством Божиим.И Царство Божие, говорит снова Спаситель наш, внутри вас есть (ср. Лк. 17, 21). О человек ограниченный и слабый, думающий, будто ты мал! Каким великим ты

можешь быть оттого, что носишь образ Христов! Сойди же в клеть твою, и увидишь, и найдешь там Царство Божие, которое есть бездна, глубокая тайна, тайна нескончаемая, пребесконечная. Ищи же Бога внутри себя! Потому что найдешь Его там и причастишься Бога по благодати своим участием во встрече с Богом.

Сейчас нас здесь горстка людей, но Христос приносит Себя в Жертву в каждой церквушке, и Он зовет всех нас, чтобы снять с нас бремя:

– Человече занятый, больной и порабощенный заботами, которые ты сам себе и создал! Я ведь не давал тебе забот, Я всего-то и сказал тебе, поселяя в саду райском, чтобы ты его стерег и обрабатывал, – то есть чтобы хранил свой ум и творил умную молитву, – Я поселил тебя там, чтобы ты был счастлив, а ты создал себе заботы, потому что захотел узнать, что такое зло, захотел быть Богом.

Человек думал, что если добро так хорошо и он с добром так счастлив, то зло, которое ему запрещено было познавать, может, еще лучше. И мы в большинстве своем, начиная с детей и юношей и кончая взрослыми, тоже хотим познать зло, попробовать его на своей шкуре, вкусить своими губами, в своем уме и внутри себя. И тогда выходим из Царства, и у нас уже нет литургического времени, мы уже не храним мира, больше не поддерживаем связи с Богом. И начинаем видеть всевозможные наваждения, от черных бесов до светлых ангелов, чтобы диавол, как лев, хоть одного из нас схватил и бросил во тьму кромешную. Но что говорит Бог?

– Облекитесь в свет, будьте сынами света. Я не знаю тебя, потому что не узнаю в тебе Себя, ты исказил Мой образ. Причастись же всего Меня, Плоти и Крови, чтобы восстановить, чтобы преобразить этого плотского человека в человека духовного. Сделай своего внутреннего человека хозяином, сделай ум свой владыкой тела своего. Пойми, человек, что Я призвал тебя из небытия к бытию, чтобы ты был счастлив, радостен, и если упадешь – встань, и сколько раз ни упадешь – встань, и будешь жив, и спасешься.

К этому призывает нас, братия, Бог в сегодняшнем Евангелии: ищите Царствия Божия. Но, вот, только менее 5% наших братий находятся сегодня в Царстве, присутствуют сегодня на встрече с Богом живым, зато мы слышим, как стонут больницы, как кричит статистика о людях, гибнущих по причине забот.

Каков же первый признак забот, братия? Это «депрессия», «стресс» – слова, изобретенные нашим веком! Наши отцы, наши деды, добывавшие хлеб в поте лица, волоча плуг, ведя коня и бросая семя в землю, трудились и воздавали славу Богу, просили, чтобы Он взрастил семя это, ждали – и если видели, что надвигается бедствие, то говорили, что оно от Бога:

– Бог дал, Бог взял, буди имя Господне благословенно.

Так вот, они, которые, поев немного мамалыги с луком, отправлялись в лаптях защищать свою веру, и свою лачугу, и своих детей, и своих ближних, были счастливы. Они не были депрессивными, не лежали в психиатрических больницах, у них не было стрессов, а мы, у которых есть всё, стоит только нажать кнопку, всё больше и больше подвергаемся стрессам.

Чем же это объяснить? Отдалением от Бога, отдалением от любви Божией: мы повернулись спиной к любви Божией! А эта любовь Божия, любовь свободная, любовь нежная, тонкая, не берет нас в плен силой, не принуждает, не берет над нами власть, а освобождает с условием, чтобы мы могли ответить на эту любовь.

Как же нам ответить на эту любовь? Любя ближнего. Но для этого нужно иметь сердце, нужен духовный человек, человек героический, нужен христианский героизм, а кровь христианского героя – это кровь Спасителя воскресшего. У него уже нет биологической группы крови, у него есть группа святых.

К этому и призывает нас Бог, к Царствию. Но вы говорите:

– Мы слышали об этом, об этом говорит Евангелие, но только это всё для неба.

Господи Боже! Да разве Бог создал нас, чтобы мы были счастливы только после смерти? Что за жизнь была бы у нас, если бы нам проецировались счастье, радость, любовь только после смерти, после нашего переселения в вечность? Это была бы жизнь без смысла, это была бы мука. А Бог создал нас и привел к жизни, чтобы мы были счастливы и здесь. Этого Он и просит у нас:

– Будь счастлив, человек!

И это заповедь, а не опция. Как для отца не является опцией счастье сына. Многие ли из нас могут сказать:

– Это на твой выбор: хотеть ли быть счастливым или страдать по жизни.

Кто же мог бы быть таким сумасшедшим? И, как говорит Спаситель, когда сын просит у него хлеба, подал бы ему камень или змею? Конечно же, никто! А если мы, люди плотские, недуховные, знаем это, то насколько же больше, братия, знает Бог, в чем мы нуждаемся. И Бог сказал нам, чтобы мы были счастливы. Вот это и есть сообщение, которое хочет послать нам Бог, и которое толкуют отцы, и которое мы хотели бы получить, но только не знаем как, – быть счастливыми, быть в мире друг с другом, с самими собой, с себе подобными и с Богом. Неужели кто-нибудь из нас не хочет этого?

Так вот, братия, признаком того, что мы исцелены или находимся на пути к исцелению, признаком того, что мы посещаем человека духовного, признаком того, что мы входим в Царство Небесное, которое внутри нас, – это то, что у нас есть жалость, сочувствие к подобным нам людям, попавшим в беду. Это признак того, что наше сердце расширяется и в нашем сердце может вместиться всё Царство, а во всё Царство может вместиться весь Адам, каждый из людей.

Нет человека, которого Бог мог бы не просить нас любить, с его грехами, падениями, недостатками. Бог просит нас любить его, потому что эта любовь целительна, это та любовь, которая приходит от Бога и по благодати отражается в подобных нам, это та любовь, которая побеждает смерть.

Вот это и есть сообщение Бога к нам, и не только сегодня, но и в каждое мгновение.

Бог да благословит вас, да дарует вам силу и разумение, чтобы вы избавились от попечений ваших, как мы говорим на Святой литургии, на Херувимской: «Всякое ныне житейское отложим попечение». Возьмем же на себя попечение благое – о том, чтобы мы не лишались, чтобы никто из нас не лишался, Царства и единения с Богом. Аминь!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2232136091757709973/

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