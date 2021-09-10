Достопримечательности Венеции: что посмотреть в легендарном городе на воде

Венеция — исторический город, в котором много памятников. По ее извилистым улочкам можно бродить бесконечно, каждый раз открывая для себя что-то новое. Непередаваемая и ни на что не похожая атмосфера уникального города запомнится очень надолго. Здесь всегда много туристов, но некоторые достопримечательности Венеции все равно нужно обязательно увидеть. Среди них — церкви, дворцы, площади, лавки ремесленников и даже единственный в своем роде книжный магазин.

Площадь Сан Марко

Это самая известная площадь в Венеции, всегда заполненная туристами. Бывалые путешественники советуют посещать площадь ночью или во второй половине дня, когда толпа редеет, а музыканты еще играют. Приятно прогуливаться и слушать прекрасную музыку. А ночью красивые здания на площади подсвечиваются.

Достопримечательности Венеции: Дворец Дожей

Главное здание города — это знаменитый дворец дожей республики, который находится на площади Сан Марко. Кроме собственно резиденции правителей, здесь работал Верховный суд, заседали сенат и Большой совет. Здание, возведенное между 1309 и 1424 годами, и сегодня поражает своим великолепием.

Книжный магазин Acqua Alta

Это, возможно, самый уникальный книжный магазин в мире.

Достопримечательности Венеции: Церковь Мадонна делл’Орто

Стопки книг переполняют ванны, тележки и даже полноразмерную гондолу, которая тянется через весь магазин. С лестниц на заднем дворе, сделанных из книг, открывается великолепный вид на Большой канал. Это идеальное отражение Венеции — старое, рушащееся и невероятно красивое.

Эта церковь находится немного в стороне от туристических направлений и она не входит в популярные достопримечательности Венеции. Однако, в ней много великолепных произведений искусства эпохи Возрождения, особенно Тинторетто, чьи великолепные картины украшают алтарь. Церковь названа в честь статуи Мадонны с Младенцем, в которой есть некая магия.

Золотой дом

Знаменитый дворец Ка’д’Оро был построен в 1425–1440 гг. В свое время он был самым богатым и красивым дворцом Венеции. В 1846 году его выкупил князь Александр Трубецкой и преподнес в качестве подарка балерине Марии Тальони. В 1894 году старинное здание, изрядно перестроенное новой хозяйкой, выкупил барон Джорджио Франкетти, который вернул ему первоначальный облик и собрал богатейшую коллекцию старинной мебели, картин, скульптур и керамики.

Достопримечательности Венеции: Рынок Риальто

Это сердце Венеции. Здесь продают свежие продукты. Чтобы лучше увидеть и ощутить оживленную жизнь города, нужно посетить рынок в субботу утром, когда все ходят за покупками.

Церковь Сан-Панталон

Снаружи эта церковь снаружи совершенно не примечательна. Но в ее интерьере вы увидите великолепный потолок, который представляет собой огромную картину на холсте.

Достопримечательности Венеции: Мост Риальто

Один из самых узнаваемых мостов в мире и настоящий символ Венеции. Был построен в 1591 году по проекту Антонио да Понте.

Галерея Академии

Сюда приходят даже те, кому не нравятся музеи, ведь в фондах Галереи собрана самая большая коллекция венецианской живописи XIV-XVII веков. Эти уникальные шедевры переносят посетителя в Венецию эпохи Возрождения.

Достопримечательности Венеции: Остров Сан-Джорджо Маджоре

Остров Сан-Джорджо Маджоре расположен прямо напротив самых знаковых достопримечательностей Венеции — Дворца Дожей и площади Сан-Марко. Обязательно поднимитесь на колокольню собора, расположенного на острове, и посмотрите коллекцию работ Тинторетто, которая находится в его интерьере.

Коллекция Пегги Гуггенхайм

Этот музей расположен в бывшем доме авангардного коллекционера Пегги Гуггенхайм. В военное время она вращалась в богемных кругах Парижа, и обнаружила такого великого американского деятеля как Джексон Поллок. Пегги собрала обширную коллекцию современного искусства, которая представляет Европу и США. Лучшие работы — ранние картины Джексона Поллока, в которых видна невероятная энергия.

Достопримечательности Венеции: Пляж Лидо

До этого великолепного острова можно добраться на общественном транспорте — вапоретто. Лидо — это остров с отличным городским пляжем, где можно отдохнуть от городской суеты. Если позволяет погода, нет ничего лучше, чем провести день, купаясь в Адриатическом море и загорая на солнце.

Поездка на гондоле рано утром

Посещение Венеции без поездки на гондоле похоже на салат без заправки. Город должен быть виден с воды, а гондола сделана таким образом, чтобы проходить по самым узким каналам, которые только можно здесь найти. Но делать это нужно рано утром, пока туристы еще спят, а достопримечательности Венеции особенно прекрасны.

Достопримечательности Венеции: Школа Сан-Джорджио дельи Скьявони

В этой церкви скрыты настоящие сокровища. В одной комнате второго этажа находится великолепный цикл картин Карпаччо, каждая из которых — шедевр эпохи Возрождения. А от церкви, перейдя по мосту, можно посетить мастерскую художника.

Церковь Сан-Заккария

Древняя церковь была построена в IX веке и перестроена между 1458 и 1515 годами. Ее фасад — один из самых замечательных образцов венецианской архитектуры эпохи Раннего Возрождения. В интерьере находится один из самых красивых алтарей работы Беллини.

Достопримечательности Венеции: Дворец Дожей

Одно из самых известных зданий в Венеции также расположено на площади Сан-Марко, но с видом на Большой канал. Этот богато украшенный дворец просто потрясающий, а его фасад выделяется красивым арочным дизайном из белого камня с серией ромбов на стенах. Внутри дворец впечатляет не меньше: здесь можно увидеть роскошно украшенные комнаты, в которых есть оригинальные детали, мебель и произведения искусства.

Мост Вздохов

Одна из самых известных достопримечательностей Венеции соединяет дворец Дожей с тюрьмой. Легенда гласит, что, проходя по мосту в тюремные камеры, заключённые бросали последний взгляд на город через резные окна и тяжело вздыхали.

Достопримечательности Венеции: Остров Мурано

Один из многочисленных островов Венеции известен тем, что здесь веками делают легендарное муранское стекло. Кроме старинных зданий и церквей на Мурано можно посетить и одну из небольших мануфактур по производству стеклянных изделий.

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