9 отталкивающих вещей, которые нельзя делать на первом свидании

Если все ваши свидания заканчиваются после первого, то возможно вы просто не знаете об этих 9 вещах, делать которые на первом свидании категорически запрещено.

Скорее читайте и помните, что первое впечатление - это наше все!

1. Грубить обслуживающему персоналу

Худшее, что вы можете сделать - это вести себя ужасно по отношению к обслуживающему персоналу. По взаимодействию человека с персоналом можно судить о его отношении к окружающим его людям.

2. Постоянно тыкаться в телефон

Это во-первых, грубо, во-вторых, неуважительно и, в-третьих, ужасно раздражает.

3. Обсуждать своего бывшего(ую)

Если вы вообще поднимаете эту тему, то ваш партнер может подумать, что вы зациклены на предыдущих отношениях. Никто не захочет встречаться с людьми, у которых на уме бывшие.

4. Слишком много материться

Плохие слова могут быть забавными только в правильном контексте, однако, если в вашем лексиконе через каждое слово проскакивают маты, то вы выглядите грубо, агрессивно и даже глупо.

5. Отказываться платить

Это всего лишь первое свидание, и каждый платит за себя.

6. Сильно опаздывать

Опоздание на первое свидание показывает ваше несерьезное отношение к человеку и незаинтересованность в отношениях.

7. Любоваться собой

Если вы садитесь за стол и постоянно проверяете свое отражение, то можете вызвать у партнера мысли о вашем нарциссизме.

8. Признаваться в чувствах

Даже если вы в восторге от вашего партнера, старайтесь не слишком показывать ему это. Во-первых, это пугает, а во-вторых, оставьте немного таинственности для второго свидания.

9. Пытаться учить жизни

Раздача якобы мудрых жизненных советов, как правильно жить, работать или строить отношения - верный признак, что это свидание станет первым и последним.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2285606652403518205/

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