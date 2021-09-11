Что нельзя делать в день рождения?

Дню рождения исстари придают важное значение, приписывают магический смысл. Немудрено, что с ним связано множество примет. И если их соблюдать, можно управлять событиями будущего, заручиться удачей и привлечь в жизнь счастье и успех.

Всем известна народная примета, что как втретишь новый год, так его и проведешь. Но оказывается, это поверье касается и дня рождения. Именно в это время происходит закладка вашей личной программы на ближайший год.

Проснувшись в день вашего рождения, настройтесь на хорошее — так вы станете максимально открыты для подпитки положительной энергией, которую Высшие Силы отправляют в этот день имениннику. Она обладает большим потенциалом, способностью восстанавливать поврежденную энергооболочку. Хорошее настроение в этот день даже способно снять с вас сглаз!

Недопустимы конфликты, уныние, агрессия. Отрицательные эмоции заблокируют поток чистой энергии, и вы станете особенно уязвимы для черного колдовства и энерговампиров. Думайте только о хорошем, абстрагируйтесь от проблем. Что вы спроецируете в день рождения на свою жизнь, то и притянете.

Если вы — верующий человек, обратитесь с молитвенными просьбами к Богу. Они непременно будут услышаны Им и исполнены.

Добрый настрой и хорошее расположение духа вдень рождения важны еще и потому, что, согласно старинным приметам, как человек встретит этот день — так он и проведет весь год вплоть до следующей даты.

Загодя приобретите новую одежду и белье для торжества. Даже если не собираете гостей, все рано нарядитесь и отпразднуйте сами хоть символически! Не надевайте старые поношенные вещи — отпугнете удачу. В карман наряда положите деньги (если нет карманов, подшейте с изнанки) — чтобы они весь год водились. И не переодевайтесь до конца празднования, даже если запачкаетесь!

Отдельно нужно поговорить о том, чего не должен делать именинник в свой день рождения.

Нельзя заранее отмечать день рождения — считается, что этим вы укорачиваете себе жизнь.Не берите за день до дня рождения и в сам праздник в долг (даже соли у соседки не просите, а уж тем более денег!). Иначе весь год вас будут преследовать финансовые проблемы, хлопоты, неурядицы и конфликты на работе.

Не подавайте милостыню и не давайте никому взаймы в день рождения — раздадите удачу и благополучие на ближайший год.По возможности воздержитесь от общения с недужащими — высок риск перетянуть на себя чужие болячки. Если этого не избежать, то положите в карман серебряное изделие (любое) — оно усилит ваше энергополе, противостоящее болезням.

Люди, которых вы приглашаете на день рождения, тоже оказывают влияние на ваш ближайший год. На празднике не должно присутствовать 9, 13, 18, 51, 21, 13, 99 или 100 гостей. Считается, что такое количество накликает на именинника беду.То же самое касается и количества свечей на праздничном столе и торте. Если ваш возраст совпадает с одной из вышеперечисленных цифр, можно выйти из положения, купив свечки в виде этих цифр или же совсем отказаться от свечей. В день рождения истончается барьер между вами и тонким миром и вами, потому вы становитесь особенно восприимчивы и к хорошему, и к плохому. Поэтому не стоит приглашать людей, с которыми у вас не слишком теплые отношения, тех, в чьих намерениях вы сомневаетесь.

Если кто-то разбил посуду в день рождения, надо сказать: «На счастье!». Выбрасывать осколки можно только на следующий день — чтобы не вынести из дома удачу. То же самое касается и выноса мусора — лучше отложить его до утра следующего дня.Что нельзя дарить на день рождения

Подарки тоже играют магическую роль в судьбе именинника. Поэтому важны и приметы, касающиеся их.

Пересчитайте количество цветов в композиции (если это, например, кустовые розы, считайте по стеблям). Оно должно быть нечетным! В противном случае вытащите один цветок или же выбросьте композицию.

Нежелательно дарить галантерейные изделия и керамическую посуду (кошельки, перчатки, вазы и т.п.) — к неурядицам на работе и проблемам с финансами. В крайнем случае, чтобы «обезвредить» подобные подарки, нужно положить в них монетку. Это может сделать и даритель, и именинник.



Нож в подарок — конфликты в семью. То же самое касается любых колющих и режущих предметов (иголок, ножниц, сабель и т.п.). Не дарите их! А если сами получите их в качестве презента на день рождения, то лучше избавьтесь от них.

Жемчуг для именинника — слезы, поэтому не преподносите изделия, инкрустированные жемчугом. По этой же причине не стоит дарить носовые платки. Если вы все-таки получили такой презент, его надо смочить в святой воде прежде чем пользоваться.

Зеркало — коридор между двумя мирами, реальным и потусторонним. Так как в день рождения наше энергетическое поле очень восприимчиво, то зеркало, полученное в подарок, может сыграть роковую роль в судьбе именинника. Смотреться в него можно только на следующий день!

Не принимайте подарки от людей, в чьей порядочности вы не уверены, — вы вполне можете получить «сюрприз» в виде порчи или подклада. Если отказаться нет возможности, беря подарок, прочитайте про себя: «Беру только то, что вижу, а невидимое оставь себе». И мысленно перекреститесь. И если все-таки сомневаетесь по поводу намерений дарителя, от подарка потом избавьтесь.

Лучше выбросьте, не передаривайте!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2299374792664681416/

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