Многие православные христиане, особенно те, кто только недавно воцерковился, задают вопрос священникам и верующим: «Можно ли причащаться без исповеди?» Однозначно и категорично ответить нельзя, но, тем не менее, это будет скорее "нет", чем "да". Почему? Чтобы не было искушения.

Зачем придумали исповедь?

Обычно, отвечая на такой вопрос, священнослужители вступление начинают с цитирования Ветхого Завета, где речь идет об Адаме и Еве. Изначально наши прародители жили без греха в Эдеме, общались между собой и с Богом. Но в райском саду обитал Змий (дьявол), который искусил Еву, затем согрешил и Адам. С того времени человек и Бог отдалились друг от друга. Чтобы снова примириться с Богом, людям нужно раскаяться в своих поступках.

В чем же смысл этого эпизода? Помните, Бог, создав мужчину и женщину, сказал примерно так: «Живите, пользуйтесь дарами, но с этого дерева плодов не ешьте». Когда Ева оказалась рядом с запретным деревом, Змий-искуситель рассказал ей, что она узнает многое, если съест плод. Она ослушалась Бога, но согласилась с дьяволом. После такого трагического случая человек навсегда был изгнан из рая.

Что такое Причастие?

Давайте посмотрим, какое отношение эта история имеет к современнику.

Можно ли причащаться без исповеди и что такое Причастие? После грехопадения в Эдеме в течение многих тысяч лет праведники знали Бога, но жили по другим законам, которые написал Моисей. Спустя время на землю пришел Сын Божий – Иисус Христос - и установил новый закон – Евангелие (Новый завет). Накануне дня распятия Он собрал учеников своих и сказал: «В память Мою будете вкушать хлеб и пить вино, ибо это есть Мои тело и кровь». Под этими словами Господь подразумевал Причастие.

К сожалению, каждый из нас (даже святые) грешили и грешим. Безгрешен был только Иисус Христос. Чтобы с Богом-Отцом, Сыном и Святым Духом примириться, нужно искренне раскаяться в своих поступках, очистить свою душу от грязи.

О таинстве Евхаристии

Простым людям не дано видеть, как происходит подготовка Причастия в алтаре после общего пения «Отче наш». Не видят, что происходит, даже сами священники, только знают, что это за таинство, поэтому молятся о превращении вина и хлеба в тело и кровь Христовы. Есть свидетельства того, как некоторые святые люди видели в алтаре Младенца, множество ангелов, Божию Матерь. Вот так, невидимо для человеческого глаза, происходит самое настоящее чудо, к которому нужно серьезно готовиться. После таких историй, как правило, люди уже не задают вопрос: «Можно ли причащаться без исповеди?» Ведь каждый христианин в таком случае ощущает свое недостоинство перед причастием.

Великий пост и Рождество Христово

Есть такое правило церковное насчет Великого поста: если постился все дни, причащался хотя бы раз, ходил в храм регулярно, то можно причаститься в Пасхальную ночь. В Великую субботу разрешают после таинства исповеди причаститься утром на литургии. Если человек в течение дня не согрешил, молился, готовился к ночной службе, то ему можно причащаться без исповеди снова. Такое же правило действует и в рождественский сочельник.

А если перед смертью не причастился?

Нередко люди с волнением спрашивают: "Умер близкий, а он не причащался. Где будет его душа?"

Есть одна история про монахиню, которая поддалась искушениям и ушла в мир. Там жила с мужчинами, развлекалась. Но пришло время, она опомнилась, поняла, что натворила, и решила вернуться. Пока шла в родной монастырь, плакала, каялась, подойдя почти к воротам обители, умерла. Как позже узнали чудом насельницы монастыря, их заблудшая сестра попала в рай, она прощена Богом, потому что плакала о своих грехах, искренне просила у Господа прощения. Этот случай ответит на вопрос: «Можно ли причащаться без исповеди?» Но нужно помнить, что это разрешается только в исключительных случаях, например, солдат умирает во время сражения на войне, или тяжелобольной, к которому не может приехать священник.

Соборование, исповедь и причастие

Во время Великого поста, перед Рождеством проходит соборование. Что это такое? Во время этого таинства читают семь Евангелий и помазывают крестообразно верующих людей. В чем заключается это действие? Священники молятся о здоровье соборующихся. Многие священники говорят, что собороваться нужно при болезнях.

«Можно ли причащаться после соборования без исповеди, ведь все грехи снимаются с этим таинством?» - нередко слышат такой вопрос батюшки. Грамотный священник задаст встречный: «Кто вам сказал, что с соборованием все ваши грехи смываются?» На самом деле в чине соборования практически ничего не сказано о прощении грехов в целом, есть только моление о здравии. Обычно можно слышать ответ перед соборованием: «Можете подойти на исповедь после соборования, если до него не успеваете». Здесь ничего не сказано о причастии.

Вот мы и разобрали вопросы о том, можно ли причащаться без исповеди в Великий пост, можно ли после соборования приступать к евхаристии. Любые подобные вопросы нужно обсуждать только со священником, у которого исповедуетесь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2220282098927274539/

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