Пять популярных мифов, которые на самом деле далеки от истины

Люди часто заблуждаются, и верят в огромное количество мифов, которые выглядят достаточно правдоподобно. В реальности же многие из этих мнений давно опровергнуты наукой. В этом посте вы узнаете некоторые популярные в обществе мифы, которые на самом деле не соответствуют действительности.

1.

Миф 1: В своей мыслительной деятельности человек использует только 10% своего мозга



Учёные давно опровергли это утверждение при помощи магнитно-резонансной томографии: её результаты показали, что практически вся часть коры головного мозга находится в постоянной активной работе. Причём не только днём, но и во время сна.

2.

Миф 2: В космосе нет гравитации



В реальности гравитация в космосе всё-таки есть, причём она воздействует одинаково на каждый объект, находящийся на орбите. Космонавты ощущают невесомость из-за того, что они постоянно находятся в состоянии свободного падения вместе со своим кораблем или космической станцией. Если говорить совсем просто, космическая станция на орбите движется с огромной скоростью и постоянно стремится как бы пролететь мимо Земли. Её гравитация в свою очередь удерживает станцию от ”улета”. В итоге, космонавты с их кораблем крутятся вокруг Земли и за счет центробежной силы находятся в уравновешенном состоянии невесомости.

2.

Миф 3: Если бросить монету с небоскрёба, то она может убить человека



На самом деле это невозможно, доказательством служат законы физики. Брошенная монета не сможет нанести человеку какую-либо травму. Сопротивление воздуха и сильный ветер не позволят монете набрать высокую убийственную скорость.

4.

Миф 4: Направление смыва воды в унитазе, ванной и раковине зависит от полушарий Земли



Как показывают исследования – это ошибочное мнение. Для этого масса воды ничтожно мала, и на проявление силы Кориолиса влияет так много более значимых факторов, что воронка может закручиваться в любую сторону. Среди этих факторов можно назвать уклон и гладкость поверхности раковины, её форма, конструкцию и наклон сифон. На самом деле скорость вращения планеты Земля абсолютно не влияет на направленность вращения водяной воронки.

5.

Миф 5: Животные способны предчувствовать природные катаклизмы



Большинство людей наделяют животных «шестым чувством», которое помогает им предчувствовать надвигающиеся катаклизмы. Но в реальности , учёные доказали, что беспокойство зверей перед опасными погодными явлениями объясняется тем, что они обладают более развитыми органами чувств и осязания, и замечают грозные предвестники погоды гораздо раньше человека.

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А вы знали об этом?

Болотная сумчатая мышь — похожее на обычных мышей австралийское сумчатое животное, единственное среди всех млекопитающих умирает после спаривания. В период размножения самцы заняты исключительно спариванием до тех пор, пока не падают замертво в буквальном смысле слова. Большинство из них погибает от голода, поскольку не находят времени на то, чтобы искать пищу или поглощать ее.

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