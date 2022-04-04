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Восемнадцатый век: взрослыми становились в 12-ть лет

Свою родную дочь, Елизавету, император Петр I объявил совершеннолетней, когда той исполнилось двенадцать лет. Однако он же выступал против ранних браков – своим указом от 1714 года император объявил, что выдавать нужно с семнадцати. Но это решение «продержалось» недолго. Обычаи оказались сильнее указов. И в XVIII веке дочерям говорили, что взрослыми они становятся в двенадцать.

детский портрет Елизаветы ПетровныДетский портрет Елизаветы Петровны

Елизавете Петровне повезло гораздо больше, чем многим её современницам. Девушку признали взрослой, но замуж в столь юном возрасте не отдали. А вот другую юную дворянку поспешили обвенчать:

«Сказывали мне, что матушкина мать, княжна Мещерская, была двенадцати лет, когда выходила замуж», - рассказывала Елизавета Петровна Янькова, известная московская аристократка. Она прожила почти сто лет, стала свидетельницей интересных событий в восемнадцатом и девятнадцатом веке, и свои воспоминания поведала внуку. А он их аккуратно записал. «Рассказы бабушки», авторства Дмитрия Благово — это настоящая энциклопедия русской жизни того времени.

А вот ещё один пример быстрого взросления: в 1763 году к двенадцатилетней Александре Кавериной, единственной дочери московского дворянина, посватался капитан Андрей Болотов.

Но его попросили подождать… всего один год. И когда срок вышел, то свадьбу сыграли. Свою юную невесту Болотов (старше её на тринадцать лет) увез в родовое поместье Дворяниново, в Тульской губернии. А двумя годами позже в этом семействе появился на свет первый сын, Дмитрий. Всего же у Болотовых было девять детей.

полотно А.РотариПолотно А.Ротари

Три года, с 1709 по 1712-й, в России находился датский посланник Юст Юль. Его отправили для заключения торгового договора, а попутно выяснить: каковы ресурсы государства? Готовятся ли к новой войне с шведами? Советник датского короля дал Юлю строгое указание – записывать все свои наблюдения в особом дневнике. И посланник честно следовал инструкции! Эти записи оказались впоследствии очень ценными для историков: взгляд со стороны на русский быт и традиции в царствование Петра I! Многое удивляло Юста Юля, в том числе, и ранние браки среди дворян:

«Мне довелось гостить в доме одного воеводы, - писал датчанин, - и приём был оказан самый радушный. Хозяин встречал меня вместе с супругой, которой на тот момент сравнялось двенадцать лет».

Сам Юст Юль был недолго женат, но его супруге на момент венчания было около двадцати, а его государь, Фридрих IV, женился на семнадцатилетней принцессе.

А вот в пятом томе Полного собрания законов Российской империи есть такое указание: «Всякому родителю подобает сына женить… едва ему 15 лет, а дочери 12 лет». И эта установка была очень живуча в восемнадцатом столетии, несмотря на указ Петра Первого. Например, при Екатерине Второй, в 1774 году, брачный возраст для девушек официально «вернули в прошлое». С небольшими поправками. Была взрослая в двенадцать, стала – в тринадцать.

Юст ЮльЮст Юль

Несчастливый первый брак Анны Лабзиной, дочери надворного советника, был заключен, когда девушка только отметила своё тринадцатилетие. Об этом союзе заранее похлопотал родитель, и буквально «завещал» свою дочь Александру Карамышеву. Человек этот был грубым, резким, не принимавшим иного мнения, кроме своего, так что Анна Евдокимовна записала в дневнике:

«Нет мне, несчастной, никакой надежды к возвращению моего потерянного спокойствия».

Они совершенно не были похожи: юная романтически настроенная жена и прагматичный жесткий муж. Анне пришлось многое пережить, прежде чем она обрела счастье. Уже после смерти супруга, в 1794 году, вышла замуж за русского писателя и переводчика Александра Лабзина. И двадцать девять лет прожила с ним душа в душу.

А вот другой неудачный союз, четырнадцатилетней Прасковьи Багровой и майора Куролесова даже пытались расторгнуть. Девушка-сирота воспитывалась в семье дворянина Аксакова. После смерти родителей она унаследовала большое состояние, и потому от желающих взять ее в жены отбоя не было. Однако Степан Михайлович отказывал всем – разумно считал, что Прасковья слишком юна для брака. Но Куролесов умудрился его обхитрить: он нашел поход к супруге Аксакова. И когда Степану Михайловичу пришлось уехать из поместья по делам (причем на несколько недель) уговорил ее устроить венчание.

Восемнадцатый век: взрослыми становились в 12-ть лет

Когда Степан Михайлович вернулся, дело уже было сделано. Более того, обнаружилось, что перед церемонией священника ввели в заблуждение. Сказали, что Прасковье идет семнадцатый год. А сама юная новобрачная не скрывала восторга:

«Буду кататься с ним на его рысаках, качаться на самых высоких качелях, петь песни или играть в куклы большие, которые сами умеют ходить и кланяться».

Обещанная сказочная жизнь обернулась слезами, но Аксаков уже ничего поделать не мог. О майоре Куролесове вскоре заговорили как об очень суровом помещике, который не жалел ни дворню, ни собственную жену. Четырнадцать лет Прасковья была связана с этим человеком брачными обетами, а окончил он свой путь так странно и внезапно, что вся округа говорила – постарались крепостные майора. Не выдержали его бесконечных придирок и наказаний.

Только в самом конце восемнадцатого века дворянских дочерей уже не стремились выдать замуж пораньше. В девятнадцатом и вовсе старались притормозить. Невестами становились в шестнадцать-семнадцать лет, но и рядовым явлением было, если под венец шли в двадцать и позже. И взрослыми в двенадцать девушек называть перестали.

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