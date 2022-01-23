Фотоголоволомка дня: кто спрятался на этом снимке?

Фотография ниже набрала огромную популярность в интернете. Изначально она была размещена на сайте недвижимости вместе с другими фотографиями дома, который выставили на продажу. На первый взгляд, это просто обычная кухня, но присмотритесь получше…

На этом фото есть что-то очень симпатичное! И его достаточно трудно разглядеть! Вы уже заметили?

Вот вам подсказка!

На снимке из-за двери выглядывает милый ребенок!

Мальчика зовут Генри, и ему три года. Мама всячески пыталась держать его подальше от камеры, но он сумел проникнуть на кухню.

Самое смешное в том, что Генри абсолютно не любит фотографироваться. Но, как и любой ребенок в его возрасте, он поспешил сделать то, что было запрещено.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2395195068540259254/

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