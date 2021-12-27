Почему в Москве буквы метро красного цвета, а в Санкт-Петербурге – синего?

К знаку входа в метрополитен не так много требований. Главное – чтобы он был легко узнаваем как для местных жителей, так и для гостей. Также буква «М» должна быть хорошо различима издали. Так уж повелось, что вход на все станции столичного метро украшает красный логотип, а Петербургского – синий.

Как менялся логотип Московского метро?

Метро в Москве открылось в 1935 году. Тогда на станциях начали возникать буквы «М» и надписи «метро». Изначально власти предполагали, что создателями логотипа будут сами граждане и даже провели конкурс, в ходе которого было предложено около сотни эмблем. Но комиссия отклонила все варианты.

Кто именно создал первый логотип метрополитена – неизвестно. Если верить одним источникам, то Иван Таранов, а, исходя из других, Самуил Кравец (оба архитекторы). С момента появления метрополитена использовались разные логотипы на станциях. В вестибюлях и на жетонах могли отображаться одни, а на фасадах станций – другие. Также не было единой концепции и в подземных частях.

Как менялся логотип Московского метро

В 60-х годах Московский метрополитен продолжил активно развиваться. Буква «М» изображалась с подсветкой, без насечек и устанавливалась на столбах возле входа.

В 70-х годах к основному логотипу добавили полукруг, символизирующий тоннель. Определенного стандарта все еще не было – могли менять размер буквы, ширину обводки, цвет фона, шрифт.

В 2013 на транспортных картах появилась узнаваемая эмблема – буква «М», вписанная в неидеальный по форме круг. Если взглянуть на карту с обратной стороны, то символ Московского метрополитена все так же находится в полукруге-тоннеле.

Интересный факт: на разных станциях Московского метро в облицовочных материалах можно увидеть остатки древних ископаемых организмов. Возраст некоторых из них составляет около 500 миллионов лет.

А вот в 2014 известная дизайнерская студия разработала новый логотип метро Москвы. Дизайнеры считают, что символ получился удачным и объединил в себе все достоинства прошлых логотипов. Теперь в нем отсутствуют подложка и обводка, а засечки вновь появились. С 2016 используется товарный знак метрополитена – буква «М», помещенная в красного цвета «булавку».

Почему в Москве буквы метро красного цвета, а в Санкт-Петербурге – синего?

Кто именно решил распределить цвета между метрополитенами, и по какой причине, достоверно неизвестно. Но есть несколько версий на этот счет.

Например, многие считают, что Санкт-Петербургу выделили именно синий оттенок логотипа в связи с характерным для города климатом. При пасмурной погоде и туманности букву «М», светящуюся синим цветом, легче рассмотреть издали.

По другой версии выбор цвета связан с главными символами городов. Красный цвет Московского метрополитена обусловлен Красной площадью и Кремлем. Кроме того, красный цвет имел особое значение еще со времен Московского царства. Под такими флагами совершали походы князья. Также красный – это символ власти. Логично, что первое в СССР столичное метро приобрело именно такой логотип.

Станция «Адмиралтейская» в Петербургском метро считается самой глубокой в России – 86 м

Что касается Санкт-Петербурга, то одним из знаменитых символов этого города является, конечно же, река Нева – одна из крупнейших в России. Синий цвет буквы «М» может указывать и на нее.

Третья версия более прагматичная. Считается, что существует негласный порядок выбора оттенков для новых линий метро. Первая линия должна быть красной, вторая – синей, третья – зеленой. Возможно, аналогичное правило действует и для метрополитенов, ведь первое метро в СССР появилось в Москве (1935 г., красный логотип), затем в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинград, 1955 г., синий логотип) и в Киеве (1960 г., зеленый логотип).

Интересный факт: с 1992 года метрополитен перешел под управление городской власти. Так в Санкт-Петербурге появился новый логотип: линии в центре обозначают эскалаторы, а полукруглые по бокам – тоннели.

По словам специалистов Научно-исследовательского института технической эстетики, которые занимались разработкой актуального логотипа метро Санкт-Петербурга в начале 90-х, они решили не менять синий цвет буквы «М», являющийся символом неба, вечности и доброты.

Источник : https://www.9111.ru/questions/7777777771611639/

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