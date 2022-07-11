8 причин отдаления в отношениях, о которых многие даже не догадываются

Крепкая семья – мечта миллионов людей, которые готовятся связать себя узами брака с любимыми, и даже тех, кто уже на протяжении длительного времени строит совместную жизнь. Отправляясь под венец, редкий человек задумывается о том, что сказка в один прекрасный момент может закончиться. Каждый из нас прилагает много усилий для того, чтобы отношения развивались, становились более доверительными, основывались на взаимном уважении, старается радовать и баловать свою половинку.

Все знают, что причин развода может быть масса. К основным можно отнести супружескую измену, психологическую или физиологическую несовместимость, эмоциональную незрелость, вмешательство других членов семьи в жизнь молодой пары, проживание вместе с родителями, борьбу партнеров за доминирование, значительную социальную или возрастную разницу между супругами, материальную зависимость, пагубные привычки, отсутствие детей или разные взгляды на вопросы их воспитания. Однако иногда складывается впечатление, что вполне благополучные браки рушатся, казалось бы, без каких-либо серьезных причин, хотя они есть. Мы просто не придаем им значения до того момента, пока не становится слишком поздно.

1. Партнеры забывают о дружбе

Доверие – один из оплотов счастливого брака.

2. Невысказанные ожидания

На начальном этапе отношений, когда люди только узнают друг друга, они учатся быть открытыми, не бояться признаваться в своих страхах или не самых лицеприятных поступках, понимать и принимать своих избранников. В итоге они начинают откровенно обсуждать абсолютно все аспекты своей жизни. Однако с течением времени каждый из партнеров погружается в собственную рутину – рабочие и бытовые вопросы, которые отнимают время и силы. Они перестают общаться, то есть теряют ту особенную связь, которая делала их двумя половинками одного целого. По сути, они становятся просто соседями, которые делят одну жилую площадь и по привычке занимаются своими обычными делами. Выход есть – не забывайте, кого и за что вы в свое время полюбили всем сердцем, не вычеркивайте его из своей жизни, интересуйтесь им, оставайтесь самыми преданными, как тяжело это порой ни было бы.

Когда люди уже длительный период живут вместе, они думают, что прекрасно знают друг друга, когда это не всегда так. У каждого из нас есть свои ожидания, но далеко не все задумываются о том, что ими нужно делиться с партнерами, ведь только единицы могут похвастаться умением читать чужие мысли. Более того, когда поступки мужа или жены не соответствуют нашим представлениям о том, каким их поведение должно быть в тот или иной момент, мы начинаем предпринимать ответные действия. Мы чувствуем себя обиженными и обманутыми, думаем, что поступаем совершенно справедливо, однако это не так. С точки зрения партнера это выглядит так, как будто его половинка намерено ищет повод для выяснения отношений. Любая проблема, которая существует в наших головах, должна быть озвучена – только в этом случае можно адекватно оценить реакцию супруга.

3. Неумение прощать

Конфликт интересов может возникнуть в любой ситуации вне зависимости от того, сколько лет браку и какие отношения сложились между партнерами. Однако большинство людей в ходе бурной ссоры склонны к тому, чтобы напоминать друг другу обо всех прошлых проступках, забывая, что именно стало причиной разногласий в этот конкретный раз. В результате каждый из них вновь переживает те же чувства, ощущение обиды и желание проявить к себе жалость нарастают в геометрической прогрессии. Важно помнить, что не существует идеальных людей – каждому из нас свойственно совершать ошибки. Настоящее прощение заключается в том, чтобы понять и отпустить ситуацию, а не держать ее в качестве запасного козыря в рукаве и ждать случая подлить масла в огонь. Любая ссора не должна выходить за рамки того предмета или происшествия, которого она касается – ни к чему каждый раз вспоминать былые обиды, если уже было принято решение забыть о них.

4. Предотвращение конфликтов

Многие пары, считая это отличной тактикой, предпочитают пускать все на самотек, то есть ждут, пока проблемы исчезнут или урегулируются самостоятельно. Погашение конфликтов в зародыше в особенности опасно в первые годы совместной жизни, так как отсутствие навыков их разрешения может оказаться солидной проблемой в будущем. Чем старше становятся люди, тем с более серьезными проблемами они могут сталкиваться. Пары же, которые избегают конфликтов и предпочитают игнорировать поводы для них, в итоге просто не могут конструктивно обсуждать краеугольные вопросы и искать оптимальный выход из ситуации. Не нужно бояться выражать свое недовольство, однако следует правильно выбирать слова для того, чтобы озвучивать свои ожидания или пожелания. Представим себе ситуацию: жена каждый раз просит мужа вымыть за собой посуду, а он продолжает оставлять ее в раковине или на столе. Она могла бы сказать: «Ты никогда не делаешь того, что я прошу». Конфликт готов. А можно вместо того, чтобы тыкать пальцами, использовать так называемое «я-заявление». Например: «Я чувствую себя разочарованной, когда мои просьбы игнорируют». Смысл тот же, но эффект кардинально противоположный.

5. Чрезмерное увлечение социальными сетями

Популярность социальных сетей обусловлена не только тем, что мы можем общаться с друзьями и следить за изменениями в их жизни, не выходя из собственного дома, но и обилием полезного контента, который мы из них черпаем. При этом стоит помнить, что в гармоничной семье должно быть достаточно времени для живого общения между супругами. Кроме того, существует категория людей, которые создают видимость идеальных пар, хотя на деле ситуация может быть несколько иной. В определенные моменты и в зависимости от настроения мы можем проецировать их «отношения» на собственные, то есть ожидания от семейной жизни становятся нереалистичными. Безусловно, не стоит отказываться от социальных сетей – в наше время это просто немыслимо. Но помните о том, что вы живете в реальном мире, а не в окружении красивых сказок.

6. Потеря индивидуальности

Любовь заставляет нас работать над собой, меняться для того, чтобы партнеру было комфортно. Желание баловать супругов вполне нормально, однако некоторые люди буквально растворяются в них, начинают жить их интересами, забывая о своих. Собственные предпочтения, увлечения и мнение должны быть у каждого человека – именно они делают его многогранной личностью, которую хочется узнавать с разных сторон вновь и вновь, а добиться этого можно только одним путем – развиваясь в представляющих для нас интерес областях. Скука и обыденность – молчаливые враги счастливого брака.

7. Манера общения

Все мы знаем о том, как нужно вести себя в обществе – мы стараемся быть вежливыми, внимательными, галантными, но преимущественно с чужими людьми. За годы брака у людей вырабатывается привычка к тому, что каждый из партнеров выполняет определенный набор действий. Мужья перестают благодарить жен за приготовленный обед и выглаженные рубашки. Те в свою очередь воспринимают как должное комплименты или то, что их супруги время от времени выполняют часть их обязанностей. Мы гораздо более обходительны с коллегами и приятелями, чем с теми, с кем делим кров, финансы, радости и печали, хотя простые «спасибо» или «пожалуйста» способны творить чудеса, тем более, что это – действительно просто.

8. Это изначально было большой ошибкой

Каждому человеку свойственно принимать скоропалительные решения, о которых он после сожалеет. Желание заключить брак после непродолжительного знакомства, например, или ввиду преследования определенных общих или личных целей нередко бывает одним из самых правильных в жизни. Но иногда вещи и перспективы представляются нам в совершенно в другом свете, что со временем заставляет нас разочаровываться в своих ожиданиях, партнерах и мечтах. Так происходит, когда у супругов различные приоритеты и жизненные стремления, именно по этой причине краеугольные вопросы и отношение к ним, пути решения возможных проблем следует обсуждать до того, как отправляться под венец.

Современный ритм жизни довольно стремителен, в ежедневных заботах мы забываем о том, для кого или чего именно мы стараемся, позволяя всему идти своим чередом, а этого делать как раз и не стоит. Счастливый брак требует неустанного труда, внимания и участия, иначе в один прекрасный момент может прийти осознание того, что по непонятной причине ему пришел конец, хотя в действительности она вполне очевидна.

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