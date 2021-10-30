Почему Владимир Маяковский убийца русской поэзии

Один из талантливейших поэтов русского «Серебряного века» стал после революции одним из самых сервильных пропагандистов большевицкого режима. Был ли это какой-то перелом в его взглядах или же он всегда имел наклонность к такой деятельности?
Убийца русской поэзии
В 1923 году Маяковский начал на госбюджетные средства издавать журнал «ЛЕФ», что расшифровывалось как «Левый фронт». В задачах журнала, которыми Маяковский обосновывал перед органами власти необходимость его издания, были такие знаменательные определения:
«— Способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусства;…
— Бороться всяческим образом с соглашателями в области искусства, подменивающими коммунистическую идеологию в области искусства старыми затрёпанными фразами об абсолютных ценностях и вечных красотах;
— Давать образцы литературных и художественных произведений не для услаждения эстетических вкусов, а для указания приёмов действенных агитационных произведений».
Маяковский хотел стать и действительно стал идеологическим убийцей русского искусства. Он в значительно большей степени, чем Максим Горький, вправе считаться «основоположником социалистического реализма» — убогого метода написания скучных и пошлых, зато «идейно верных» графоманских опусов.
Воистину, поэт в России – больше, чем поэт, но не всегда в положительном смысле!
С 15 лет в партии большевиков
Когда говорят, будто Маяковский был «буржуазным декадентом» и только революция произвела в нём некий переворот, обращают внимание только на его пустые стихи, вроде «Облака в штанах», и совершенно игнорируют обстоятельства его жизни. Между тем, вся биография поэта (кстати, по оценкам многих, вовсе не талантливого, а весьма и весьма посредственного; тут уж дело вкуса) закономерно привела его к роли идеологической обслуги тоталитарной власти.
Родился Маяковский в семье лесничего в Грузии. Отец его был родом из кубанских казаков, мать была малороссиянкой. Но сам Маяковский говорил впоследствии, что его первым языком в детстве был грузинский. Как там было на самом деле – сложно сказать. Скорее всего, Маяковский тут лгал, желая показать свой «интернационализм».
Недоучившись в гимназии, Маяковский был вынужден бросить её из-за отсутствия у матери денег на оплату обучения. Из этого факта следует, что Маяковский учился неважно, так как успешные ученики освобождались от платы за обучение. Уже в гимназии Маяковского захватили события революции 1905 года, и он остался верен революции навсегда, примыкая к её радикальному крылу. Уже в 1908 году, в возрасте 15 лет, когда семья переехала в Москву, Владимир Маяковский вступил в подпольную РСДРП. В том же году он был в первый раз арестован и впоследствии арестовывался ещё дважды. Но ни к какому наказанию по суду он приговорён не был.
«Клячу истории загоним левой!»
Начало Первой мировой войны Маяковский встретил стихотворением «Война объявлена!». Его, как и многих людей левых убеждений в то время, охватил патриотический порыв. Он даже хотел записаться добровольцем в армию, в которой раньше не служил, но ему было отказано из-за его прежней «политической неблагонадёжности». Так царская Россия упустила возможность вернуть Маяковского на путь истинный.
Впоследствии, когда империи стало, что называется, «не до жиру», Маяковскому грозила мобилизация. Но теперь уже и сам поэт не рвался проливать свою кровь на фронте. С помощью Максима Горького ему удалось выбить себе бронь, устроившись на командные курсы военно-автомобильного училища, а потом и совсем получить освобождение от призыва.
Тем не менее, далеко не сразу Маяковский примкнул к большевикам. Его решительный поворот произошёл только в конце 1918 года. Тогда он написал знаменитый «Левый марш» («Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер!»), а весной следующего года поступил на службу в агитационный отдел Российского телеграфного агентства (РОСТА). В том, чтобы «загнать клячу истории», он нашёл самого себя. Это было логическим выражением его симпатий и темперамента.
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