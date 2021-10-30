Почему Владимир Маяковский убийца русской поэзии

Один из талантливейших поэтов русского «Серебряного века» стал после революции одним из самых сервильных пропагандистов большевицкого режима. Был ли это какой-то перелом в его взглядах или же он всегда имел наклонность к такой деятельности?

Владимир Владимирович Маяковский

Убийца русской поэзии

В 1923 году Маяковский начал на госбюджетные средства издавать журнал «ЛЕФ», что расшифровывалось как «Левый фронт». В задачах журнала, которыми Маяковский обосновывал перед органами власти необходимость его издания, были такие знаменательные определения:

«— Способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусства;…

— Бороться всяческим образом с соглашателями в области искусства, подменивающими коммунистическую идеологию в области искусства старыми затрёпанными фразами об абсолютных ценностях и вечных красотах;

— Давать образцы литературных и художественных произведений не для услаждения эстетических вкусов, а для указания приёмов действенных агитационных произведений».

Обложка журнала "ЛЕФ"

Маяковский хотел стать и действительно стал идеологическим убийцей русского искусства. Он в значительно большей степени, чем Максим Горький, вправе считаться «основоположником социалистического реализма» — убогого метода написания скучных и пошлых, зато «идейно верных» графоманских опусов.

Воистину, поэт в России – больше, чем поэт, но не всегда в положительном смысле!

С 15 лет в партии большевиков

Когда говорят, будто Маяковский был «буржуазным декадентом» и только революция произвела в нём некий переворот, обращают внимание только на его пустые стихи, вроде «Облака в штанах», и совершенно игнорируют обстоятельства его жизни. Между тем, вся биография поэта (кстати, по оценкам многих, вовсе не талантливого, а весьма и весьма посредственного; тут уж дело вкуса) закономерно привела его к роли идеологической обслуги тоталитарной власти.

В. В. Маяковский в к/ф "Барышня и хулиган", 1918 г.

Родился Маяковский в семье лесничего в Грузии. Отец его был родом из кубанских казаков, мать была малороссиянкой. Но сам Маяковский говорил впоследствии, что его первым языком в детстве был грузинский. Как там было на самом деле – сложно сказать. Скорее всего, Маяковский тут лгал, желая показать свой «интернационализм».

Недоучившись в гимназии, Маяковский был вынужден бросить её из-за отсутствия у матери денег на оплату обучения. Из этого факта следует, что Маяковский учился неважно, так как успешные ученики освобождались от платы за обучение. Уже в гимназии Маяковского захватили события революции 1905 года, и он остался верен революции навсегда, примыкая к её радикальному крылу. Уже в 1908 году, в возрасте 15 лет, когда семья переехала в Москву, Владимир Маяковский вступил в подпольную РСДРП. В том же году он был в первый раз арестован и впоследствии арестовывался ещё дважды. Но ни к какому наказанию по суду он приговорён не был.

Художник Мариупольский В.М., портрет Владимира Маяковского

«Клячу истории загоним левой!»

Начало Первой мировой войны Маяковский встретил стихотворением «Война объявлена!». Его, как и многих людей левых убеждений в то время, охватил патриотический порыв. Он даже хотел записаться добровольцем в армию, в которой раньше не служил, но ему было отказано из-за его прежней «политической неблагонадёжности». Так царская Россия упустила возможность вернуть Маяковского на путь истинный.

Почтовая открытка. Владимир Маяковский, 1967 год.

Впоследствии, когда империи стало, что называется, «не до жиру», Маяковскому грозила мобилизация. Но теперь уже и сам поэт не рвался проливать свою кровь на фронте. С помощью Максима Горького ему удалось выбить себе бронь, устроившись на командные курсы военно-автомобильного училища, а потом и совсем получить освобождение от призыва.

Тем не менее, далеко не сразу Маяковский примкнул к большевикам. Его решительный поворот произошёл только в конце 1918 года. Тогда он написал знаменитый «Левый марш» («Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер!»), а весной следующего года поступил на службу в агитационный отдел Российского телеграфного агентства (РОСТА). В том, чтобы «загнать клячу истории», он нашёл самого себя. Это было логическим выражением его симпатий и темперамента.

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