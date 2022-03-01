«Затащили меня в эту проклятую Россию»: почему Пётр III ненавидел свою страну

Правление императора Петра III длилось недолго – всего 186 дней. Внук Петра Великого вошёл в историю как один из самых неоднозначных правителей России. Будучи по происхождению немцем, он испытывал глубокую неприязнь к языку и обычаям русского народа.

«Остаётся истым немцем»

Пётр III, урождённый Карл Петер Ульрих, был сыном дочери Петра I Анны Петровны от герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха. Мать Карла Петера умерла после родов. А после смерти отца 11-летний мальчик остался круглым сиротой. До совершеннолетия юного герцога Голштинией управлял его родной дядя.

В Россию внук Петра Великого приехал в 13-летнем возрасте, вскоре после восхождения на престол своей тётки Елизаветы Петровны. 7 ноября 1742 года принявший православие и наречённый в крещении Петром Фёдоровичем юноша был объявлен наследником русского престола. Елизавета очень любила племянника и пеклась о его здоровье.

В Петербурге Пётр Фёдорович обзавёлся собственным двором и в течение 20 лет ожидал своей «очереди к трону». Однако на новой родине наследник вёл себя странно. Он не пытался как следует выучить русский язык, игнорируя уроки приставленного к нему учителя Исаака Веселовского. В быту голштинский герцог разговаривал преимущественно по-немецки, а иногда по-французски.

Общаться он тоже предпочитал с иностранцами. Пётр выписал из Гольштейна солдат-немцев, которые составили гарнизон крепости Петерштадт, выстроенной в его резиденции.

Жена Петра Фёдоровича, будущая императрица Екатерина II сразу по прибытии в Россию заметила, что её муж «не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать» (цитата из «Записок» императрицы). Наследник говорил, что он «не рождён для России» и даже считал, что погибнет в этой стране (последнее, возможно, Екатерина присочинила, так как сама способствовала смерти супруга в 1762 году).

Посол Пруссии Аксель фон Мардефельд писал о том, что «к российской нации» Пётр Фёдорович испытывал «отвращение», а над православием насмехался.

«Охотно разглагольствует против обычаев российских», – отмечал другой пруссак, Карл Вильгельм фон Финкенштейн.

«Он и теперь остаётся истым немцем и никогда не будет ничем другим», – свидетельствовал секретарь французского посольства Жан-Луи Фавье.

Обычно внук Петра Великого умел сдерживать свои антирусские настроения, но нередко они прорывались наружу. Этому способствовала избыточная говорливость наследника. Например, в беседе с послом Австрии Миклошем Эстергази Пётр Фёдорович заявил:

«Подумайте только, как мне не повезло! Я мог бы вступить на прусскую службу, служил бы ревностно – как только был бы способен, и к настоящему времени мог бы надеяться получить полк и звание генерал-майора, а быть может, даже генерал-лейтенанта... И что же?! Меня притащили сюда, чтобы сделать великим князем этой зас... страны!»

Случалось, что наследник проклинал тот день, когда его привезли в Россию, а в другой раз назвал себя «государственным арестантом». «Затащили меня в эту проклятую Россию», – говорил он.

Все эти свидетельства, согласующиеся друг с другом, говорят о том, что указанная черта характера Петра Фёдоровича не была выдумкой Екатерины II, желавшей очернить свергнутого мужа.

Стоит отметить, впрочем, что наследник трона не соприкасался с русским простонародьем, а мнение о русских составил, наблюдая за елизаветинскими вельможами.

Позиция Петра, возможно, изменилась под конец жизни, когда император собирался воевать с Данией за утраченные земли Гольштейна. В письме к прусскому королю Фридриху Великому Пётр III выразил опасение, что если он не начнёт войну, то русские подданные станут презирать его за трусость.

Причины разлада

В поведении Петра III многие современники усматривали капризность и инфантильность. С детства наследник престола страдал физической неполноценностью и болезненностью, к которым в зрелом возрасте прибавилась импотенция. Кроме того, как считают психиатры, император страдал биполярным расстройством.

Всему виной, возможно, были годы проведённые Карлом Петером Ульрихом в Киле. Ребёнка подвергали поркам и наказаниям, он мало бывал на свежем воздухе, а вечера проводил за карточной игрой «кадриль». Обучением будущего императора всерьёз не занимались.

Всё это привело к задержке в развитии. Пётр Фёдорович был «болтлив» и «ребячлив», выказывал пренебрежение даже к своим приближенным. Возможно, критикуя окружающую действительность, он пытался тем самым преодолеть собственный комплекс неполноценности.

Были и другие причины нелюбви Петра III к России. Его обращение в православие, например, осталось чисто формальным. Изучая в юности лютеранский катехизис, Пётр вынашивал планы «перекройки» русской церкви на протестантский лад. Впрочем, скорее всего, император вообще не верил в Бога. Ориентируясь на Запад, Пётр Фёдорович имел на то определённые основания. В качестве двоюродного внука шведского короля Карла XII он рассматривался как кандидат на престол Швеции. А во время Семилетней войны его «готовили» стать королем Пруссии.

Пётр III преувеличивал значение своего маленького герцогства. На основе своих детских воспоминаний он придумал столько историй о Голштинии, что и сам начал верить в собственные выдумки. «Он сросся с узенькою обстановкой мелкого немецкого владельца, она пришлась ему по природе, и тяжело, тоскливо было ему в другой, более широкой сфере, куда перенесла его судьба. Здесь дело идет не о любви к родине, к своему, но о косности, мелкости природы, которые не позволяют отрешиться от известных привычек и взглядов», – отмечал историк Сергей Соловьёв.

Наветы врагов?

Некоторые современные историки оценивают негативные свидетельства о Петре III как наветы его врагов, прежде всего, Екатерины. В качестве признаков заботы императора о России представляют его реформы. За краткое время правления Пётр III издал множество указов. Важнейшими преобразованиями были три – об уничтожении тайной канцелярии, о вольности дворянской и о монастырских крестьянах. В реформах Петра видят начало секуляризации и основание гражданского общества в России.

Однако все важнейшее указы коронованного голштинца были в действительности составлены генерал-прокурором Александром Глебовым. Способный и трудолюбивый чиновник, он сохранял свой пост и в первые годы царствования Екатерины. По мнению Сергея Соловьёва, с помощью реформ царедворцы Петра стремились придать правителю «блеск и популярность», чтобы самим остаться «на плаву».

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