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10 задач, которые просты только на первый взгляд

Логические и математические задачи — один из лучших способов всегда держать мозг в тонусе. Так что даже если вы давно закончили школу, это не повод от них отказываться.

Мы выбрали 10 задачек, которые заставят вас хорошенько подумать.

А если не хватит терпения — ответы в конце статьи.

#1

10 задач, которые просты только на первый взгляд

#2

10 задач, которые просты только на первый взгляд

#3

10 задач, которые просты только на первый взгляд

#4

10 задач, которые просты только на первый взгляд

#5

10 задач, которые просты только на первый взгляд

#6

10 задач, которые просты только на первый взгляд

#7

10 задач, которые просты только на первый взгляд

#8

10 задач, которые просты только на первый взгляд

#9

10 задач, которые просты только на первый взгляд

#10

10 задач, которые просты только на первый взгляд

Ответы

1. На картинке можно найти 10 цифр:

10 задач, которые просты только на первый взгляд

2. Вариант 3.

3. У мальчиков на двоих теперь 12 конфет.

4. Согласно закону Архимеда, вес объема воды, которую вытеснил лед, равен весу льда. Сначала, когда от айсберга откололся кусок, уровень воды упал. При таянии лед превратится в воду того же веса, компенсируя затраченные объемы, и уровень воды не изменится.

5. В этой задаче время отматывается назад: сначала на 1 ч. 10 мин., затем на 1 ч. 20 мин., и наконец 1 ч. 30 мин. Следовательно, от 4 часов нужно отмотать время на 1 ч. 40 мин., и мы получим время: 5 ч. 35 мин.

10 задач, которые просты только на первый взгляд

6. Вот правильный алгоритм: 7 — 3 = 4, 7 + 3 = 10, 7 * 3 = 21.

Если поставить эти ответы в ряд, мы получим как раз сумму равенства из задачи — 41021.

7. Каждое тело, погруженное в воду, теряет в весе столько, сколько воды оно вытеснило. Камень занимает больше объема, чем гиря того же веса.

Это означает, что камень вытеснит больше воды, станет легче, и весы наклонятся в сторону гири.

8. Один из них должен взять яблоко вместе с корзиной.

9. Вот правильные знаки:

10 задач, которые просты только на первый взгляд

10. По правилам математики, в первую очередь нужно решить часть примера в скобках. В результате получим такое равенство: 6 ÷ 2×3 = 9.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2414714906520586408/

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