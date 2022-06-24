Столбовые дворяне. Как появилось такое название "элите" на Руси?

Как-то с детства запали в память эти строки. И дело не только в красоте пушкинской рифмы. Вопрос в мозгу засел: что за «столб» такой, от которого дворяне происходят? Или есть у этого определения иные корни? Оказывается – есть. И к разнообразным столбам и колоннам отношения они не имеют ни малейшего.

Для начала нужно понять – кто такие дворяне, и какими они бывают. А для этого придется вернуться в Княжескую Русь. Точнее, во времена Великого княжества уже не Киевского, но Московского, когда на пространстве становящейся единой страны, закладывались основы формирования дворянского сословия.

И вот ведь что интересно: на тот момент дворянство – военно-служилое сословие, стояло в рангах куда как ниже боярства. Происхождение слово ведет от понятия «двор» - княжий. Собственно, отсюда же и слово «придворный», то есть состоящий при дворе – служащий князю и от князя же получающие по службе верной и награду достойную. В том числе и земли.

Окончательно дворянское сословие сформировалось на Руси примерно к периоду правления Иоанна Грозного. И примерно в те же времена обрели окончательную форму нормы и правила обращения земель, которые стали делиться на вотчинные (передаваемые по наследству) и поместные (те, что получались от князя во временное пользование по заслугам).

Собственно, вот тут мы и приближаемся к ответу на вопрос: кто такие столбовые дворяне. Наделение поместьями происходило путем внесения соответствующей записи и фамилии дворянина в указ – столбец: список в виде свитка, который по мере необходимости наращивался подклеиванием новых листов. Внесенные в столбец и значит – столбовые дворяне. Не противоречит этому объяснению, а скорее дополняет его и еще одна версия происхождения определения «столбовой дворянин»: то, что свитки со столбцами хранились вертикально, составленные в столбы. Со временем было принято решение о передаче поместий в наследное имение дворян, чьи роды поколениями служили сначала великим князьям, потом царям, а затем и императорам российским. Собственно, к пушкинским временам, столбовой дворянин значило – потомственный, чей род тянулся уже не одну сотню лет. И каприз старухи, описанный Александром Сергеевичем в сказке – совершенно невыполним, так как потомственной столбовой дворянкой жена рыбака стать точно никак не могла.

А могла ли вообще? Да. Другой и тоже очень распространенный тип дворянства – личный. То есть тот, которым государь и государство одаривали кого-то за особые заслуги. Правда, титул этот не мог передаваться по наследству, если иного не было отображено в указе.

Источник

А вы знали об этом?

Ранее королевские роды, для скучающих аристократов, были подобно развлечению.Кроме того, необходимо было убедиться в подлинности ребёнка. А вдруг его подменили? На рождение первенца Марии Антуанетты собралось несколько десятков человек. Чтобы не пропустить момент появления на свет ребёнка, придворные практически забирались друг другу на головы. От духоты королева Франции даже потеряла сознание. Когда рождался на свет ребёнок Екатерины Медичи, то свёкр Франциск I потребовал показать ему плаценту. Он хотел убедиться, что рождение ребёнка правда состоялось, ведь Екатерина Медичи 11 лет не могла забеременеть от дофина. Вдруг для удержания своего положения она выкупила ребёнка у какой-нибудь служанки? Такие случаи были не редки.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Староверы — отличие от православных и старообрядцевhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43035802149

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!