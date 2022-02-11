Почему библейский царь Ирод считается злoдeeм у христиан, а евреи его называют великим?

Имя этого человека стало для всего христианского мира нарицательным – так называют любого сурового и жесткого правителя, который ни перед чем не остановится, чтобы достигнуть своей цели. Согласно канонической легенде, именно этот иудейский царь был в ответе за преследования младенцев – таким способом он хотел предотвратить пришествие в мир Спасителя.

Но для евреев, у которых своя отдельная история, Ирод является вполне достойным монархом, который сделал для их страны немало хорошего. По этой причине от пользуется достаточным уважением, несмотря на то, что фактически был иностранцем.

История у него такая.

Ближневосточное царство Давида и Соломона недолго оставалось единым, и после своего распада было завоевано вавилонянами и ассирийцами, а народ был уведен в изгнание. Но когда возникла персидская империя, евреям было дозволено вернуться на родину. По этой причине они всегда яро поддерживали персов, а когда на их место пришли потомки генералов Александра Македонского, стали почти открыто враждовать с ними.

Территориальная экспансия хасмонейского царства

После ослабления эллинистической державы Селевкидов ее основную часть завоевали армяне, а на южных окраинах было восстановлено Иудейское царство под рукой династии Хасмонеев. Оно тут же повело внешнюю экспансию, и вскоре захватило земли идумеев – родственного, но отдельного от евреев народа. Идумеи были обрезаны и перешли в классический иудаизм.

Но гегемоном Средиземноморья в это время были уже римляне. Полководец Гней Помпей воспользовался смутами в Хасмонейском государстве и установил над ним вассальную зависимость. Еврейские монархи были обязаны платить немалую дань и во всем следовать политике вечного города.

Впрочем, царская власть была сохранена, а страна пользовалась внутренним самоуправлением. Разве что, для ее большей покорности, в Иудее назначили нового правителя – знатного человека по имени Антипатр, который был представителем народа идумеев. Его сыном и являлся наш герой Ирод, получивший впоследствии прозвище Великий.

Ирод был известен грандиозными строительными проектами по всему своему царству и даже сильно перестроил Иерусалимский храм, который после этого иногда называли Храмом Ирода. Поскольку во многие части святыни иудаизма доступ был разрешен только священникам, тысячи жрецов иудейской религии были обучены строительному делу.

Помимо этого, царь успешно отбивал набеги арабов из пустыни и твердой рукой сохранял внутреннюю независимость страны в условиях политической нестабильности римского мира. Он пришел к власти как ставленник Марка Антония, но сумел сохранить престол и после победы Октавиана. Несмотря на гражданские войны, которые ознаменовали становление империи, в Иудее были мир и благополучие.

Правда, тогдашние евреи не любили своего царя. Он считался иностранцем и римским агентом. Люди полагали, что править должны представители династии Хасмонеев, против которых Ирод развернул серьезные репрессии. Из-за постоянной необходимости быть настороже, он стал очень подозрительным, и начал избавляться уже от собственных родственников, которых обвинил в организации заговора. Именно такие его деяния стали основой для библейской истории с младенцами.

Ирод ушел из жизни весьма плохо, и его слабые сыновья не смогли стабилизировать положение в стране. Иудея перешла под прямое римское управление, в ней началась эпоха политической нестабильности, которая привела к возникновению христианства, восстаниям, разрушению Иерусалимского храма и изгнанию евреев со своей родины. Но в памяти народа и историков этот человек остался, как последний значительный правитель Древней Иудеи.

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