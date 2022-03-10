Правда ли, что Брежнев спаивал страну, и зачем он это делал?

Говорят, что Леонид Ильич Брежнев, правивший страной очень долго – с 1964 по 1982 год, но поменьше Владимира Владимировича Путина, специально спаивал страну. Так ли это было на самом деле? А если так, то зачем это делалось?

Начать нужно с погружения в Брежневскую эпоху.

При Брежневе

Описать 18 лет правления не так-то просто. Разные были периоды. Сам Леонид Ильич, когда получал третью Звезду Героя Советского Союза, говорил, что его заботой всегда будет хлеб и безопасность страны. Правильные ориентиры, нужно сказать.

Я общаюсь с разными людьми. Часть из них помнит брежневскую эпоху. Многие говорят, что жить было хорошо.

Леонид Ильич действительно старался, чтобы у советских людей было всё необходимое. Люди думали не только о хлебе, но и о мебели, автомобилях, бытовой технике. Я не берусь говорить, что всё было хорошо. Часто вспоминают дефицит продуктов. Говорят, что советских промышленных товаров было в достатке. Они были надежными, крепкими, но не очень красивыми, элегантными. У меня такие высказывания ассоциируются с обувью фабрики «Скороход».

Это очень сложная тема. С одной стороны, хорошо, когда всё есть, можно это купить. С другой, хочется элегантности, изящества и оригинальности. Почему советские люди повелись на джинсы и бургеры?

В целом, можно говорить, что в брежневские времена были хорошими. Но в 80-х страна потихоньку перестраивалась. Многим надоел застой. Намечались спады в экономике. Уже тогда в стране поняли, что можно получать легкие деньги, продавая сырую нефть за рубеж. Так что это не изобретение современных олигархов.

В общем, дело близилось к некоему кризису. Или так: он маячил на горизонте.

Теперь разберемся с алкоголем. И здесь я воспользуюсь цифрами, чтобы было убедительнее.

Статистика потребления

Потребление спиртосодержащей продукции росло с 50-х годов. Поэтому есть основания обвинять в спаивании не только Брежнева, но и Сталина, например. В год на душу населения приходилось следующее количество спирта:

· 1950 – 1,9;

· 1955 – 2,9;

· 1960 – 3,5;

· 1962 – 4,2;

· 1980 – 10,8.

Это 56 бутылок водки. То есть в олимпийский год советский гражданин выпивал по бутылке крепкого алкоголя каждую неделю. Как-то так.

Кстати, сейчас у нас показатели тоже не самые скромные. Если мне не изменяет память, то средний показатель – около 9 литров.

Почему пили

Сказать: «Из-за Брежнева» - это было бы смешно. Но и он был виноват. Во-первых, способствовала ситуация в стране. В 30-х, да и в 50-х, люди шли к четкой цели, строили коммунизм, и им не нужен был алкоголь. Их вдохновляло другое. В 60-х пришло некое «безвременье». А в 80-х наступил застой. И даже раньше. Люди были обеспечены, не знали, куда себя деть, вот и употребляли на досуге.

И с этим боролись.

Государственные меры

Перечислю несколько:

1. Перестали продавать водку, которая была крепче 50 градусов. А такая раньше существовала.

2. Ограничили время продажи крепкого алкоголя – с 11 до 19 часов.

3. Убрали из магазинов мелкие тары: 50 и 100 граммов. Нельзя было прийти и дешево купить стакан на опохмел. Нужен алкоголь – берите бутылку, но только после 11 часов.

4. Из фильмов стали исключать сцены, где выпивают.

Но это всё было формальными мерами. И не сам Брежнев, но государство было заинтересовано в том, чтобы народ покупал спиртное.

Что касается Леонида Ильича, то он сам любил выпить. Ему нравилось посидеть за хорошим столом, на банкете, на природе – где угодно, лишь бы было что налить и чем закусить.

Что касается интереса государства, то об этом далее.

Бюджет

Некоторые смелые историки говорят, что Россия проиграла в Первой мировой войне, потому что Николай Второй ввел сухой закон. Во-первых, трезвые солдаты боялись сражаться. Не были такими отважными, какими нужно было быть. Во-вторых, в Российской империи продажа алкоголя была хорошей статьей доходов. В СССР тоже поняли, что на спиртном можно зарабатывать. В 80-х было подсчитано, что алкоголь пополнял бюджет на треть. Трудно поверить.

Таким образом, государство было заинтересовано в том, что люди покупали спиртное.

Вот поэтому говорят, что Брежнев спаивал страну. Хочу предупредить, что алкоголь вреден для здоровья. Если употребляете, то делайте это ответственно.

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