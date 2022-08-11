А вы знали об этом?

1.

Что касается романа Толстого «Война и мир», то любопытно что хотя этот роман был признан выдающимися произведением, однако в течение десятилетий этот роман, как и роман «Анна Каренина», не находили обширного круга читателей вне России и критики далеко не восхваляли их автора! Более того, сразу после выхода роман «Война и мир» был раскритикован в пух и прах. Ветераны Отечественной войны 1812 года были оскорблены тем, как Лев Толстой описал прошлое. Один из известных критиков романа ,Петр Андреевич Вяземский, также критиковал Толстого не за его литературный стиль, а за недостоверность описанных событий и другие неточности.В частности , Вяземский критиковал Толстого за неправильную характеристику образа императора Александра. Кроме того, в романе Толстого есть выдуманная сцена о кидании бисквитных сладостей в толпу народа. Занимавший тогда должность министра просвещения Авраам Норов, участвовавший в Бородинском сражении, считал, что Лев Толстой дает читателям неточную информацию, описывая военные действия и диспозиции, рассуждая о военных стратегиях. Военные люди, никак не могли принять идеи автора романа «Война и мир» о бесполезности планов русских полководцев, о случайных событиях.

Чтобы подчеркнуть характер Анатоля Курагина, автор романа написал, что в театре герой позвякивал шпорами и саблей. Неточность в том, что военные люди никогда не ходили в театр с оружием. Такие неточности романа Толстого стали поводом для критики и написания целых книг. Кстати, только повесть «Крейцерова соната», появившаяся в 1889 г., доставила Толстому мировую известность, несмотря на то , что «Крейцерова соната» в художественном отношении значительно уступает большинству произведений Толстого! Дело в том, что знаменитым эта повесть сделала Толстого благодаря его любовной семейной драме, связанной с гомосексуальностью великого писателя.

2.

В ноябре 1958 года Хрущев получил докладную записку из МВД, в которой говорилось, что, согласно оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе, на которой было решено совершить убийство популярного актера Марка Бернеса. Благодаря отпечаткам пальцев довольно быстро удалось установить автора – это оказалась… заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова, которая поведала, что от бывшей сокамерницы Валентины Назаровой она узнала, что жизнь Бернеса была проиграна в карты одним из рецидивистов. Вскоре оперативникам удалось задержать этого рецидивиста по кличке Бурлак (настоящая фамилия его была Бурляев).Несмотря на то , что Бернес был чрезвычайно популярен в криминальном мире после ролей в «Заключенных» и «Двух бойцах», однако уголовникам не понравилось, что он в фильмы «Дело № 306» сыграл комиссара милиции,а в фильие «Ночной патруль» снялся в роли старого вора Огонька, завязавшего с преступным миром. Это и не понравилось уголовникам и поэтому персонаж Бернеса в «Ночном патруле» был зачислен ими в законе в разряд «сук» и подлежал смерти!

3.

В мире существует множество опасных болезней. Самые коварные из них встречаются редко и являются неизлечимыми. Так, спинальная мышечная атрофия (СМА) считается самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности. Первые признаки болезни проявляются внезапно и характеризуются изменением личности, снижением интеллектуальных способностей и трудностями с ходьбой. По мере развития болезни контроль над мышцами ослабевает, что приводит к остановке нормального развития организма, нарушению дыхания и последующей смерти. К счастью, наука не стоит на месте и ученым удалось разработать эффективный препарат для лечения СМА у детей под названием «Золгенсма». На сегодняшний день стоимость лекарства превышает два миллиона долларов, что делает препарат самым дорогим лекарственным средством в мире.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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