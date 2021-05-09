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Икона «Благословение детей» в чем помогает?

Икона «Благословение детей» принадлежит к сюжетным изображениям жизни Иисуса Христа, в котором описано действо, происходящее в Иудейских землях, куда пришел Господь для проповеди. Сила Его учения была столь велика, что матери, слушавшие Его речи, привели своих детей и хотели просить Иисуса, чтобы Он благословил их чад.

Сюжет иконы «Благословение детей»

Карина "Иисус благословляет детей"

Сама история этого образа несет в себе очень сильный, с точки зрения христианства, смысл. Господь в Евангелии от Марка говорит о том, что только тот, кто очистит свою душу от мирских нечистот, приравнявшись чистотой души к детям – «малым сим», – сможет войти в Царство Небесное. Обретение Царствия Небесного имело особый смысл, так как жизнь на земле считается лишь временным пребыванием. После смерти же наступает истинная жизнь, которая не имеет времени, так как является бесконечной. И очень важно провести вечность не в муках, а в успокоении и счастье.

Во времена Иисуса дети считались благословением Бога, но также бытовало мнение, что они не в состоянии воспринимать учение должным образом, поэтому к разговорам о Боге обычно допускались люди взрослые, имеющие свое мнение. Речи же Иисуса носили зачастую не просто поучительный, но также и теологический характер.

Дети, не всегда понимая, о чем идет речь, могли отвлечь Учителя. Именно этого и опасались апостолы, уговаривая матерей увести своих чад. Однако Иисус услыхал их речи, пригласил и детей, и матерей, и апостолов. Он благословил приведенных к Нему детей, похвалил матерей, а апостолов довольно резко отчитал, поучая их, что чистота душ этих малышей для Него гораздо ценнее всех знаний книжников, так как только такой душой, не омраченной многими знаниями, в которых часто упоминалось наказание за любую провинность, возможно воспринять Его учение о любви, которая не несет в себе наказания, но отвергать ее и есть само наказание.

Основные мотивы иконы

Икона " Благословение детей"

Благословение того времени было простой формальностью – возложение рук на голову, что означало некое покровительство и защиту от благословляемого.

Икона «Благословение детей» имеет несколько интерпретаций, но в каждой из них Иисус обнимает детей или возлагает им Свою руку на голову. Обычно на иконе присутствуют и матери, которые с благодарностью смотрят на Учителя, и апостолы, недоумевающие, для чего Иисусу нужны в окружении люди, неспособные воспринять Его учения. И все же, когда смотришь на спокойно-радостное лицо Спасителя на этих иконах, становится ясно, что чего не может узреть человек, то не укроется от Бога – незапятнанная грехами душа ребенка бесценна, так как способна к принятию всего доброго и прекрасного.

Разнообразие образов

Иллюстрация для детской Библии

Как можно видеть по предлагаемым в статье фото, иконы «Благословение детей» очень многочисленны и по своему написанию неповторимы. Это объясняется тем, что в разные времена в различных местах люди старались запечатлеть понравившийся сюжет. На них показывается любовь Господа не только к великим мира сего, а в первую очередь к тому, кто может принять Его любовь без каких-то условностей, продиктованных этим миром.

На некоторых изображениях мы видим на фоне город, а на других иконах – пустыню, скалу или дерево. Каждое изображение несет в себе символическую нагрузку. Дерево на иконах означает, что ничто не может вырасти высоким, если не имеет глубоких корней. То есть если почва не засорена житейскими неурядицами, то зерно, упавшее на нее, даст глубокие корни и вырастет в могучее плодоносное дерево. Город же символизирует некую противоположность. В городах люди обеспокоены мнением окружающих, которых огромное количество, и каждому нужно угодить. Все вокруг знают, как жить, любое отступление карается Законом. В подобной суете человеку сложно принять учение о Любви Бога к людям. Жизнь таких людей перегружена мирскими заботами. И только дети остаются с чистыми душами, пока не становятся на стезю взросления.

И Господь поучает собравшихся: соблазнить чистую, как у ребенка, душу – грех всемеро более тяжкий, чем соблазниться самому. Он призывает взрослых не только заботиться о непорочности детских душ, но и самим уподобляться им.

Икона для детей

Витраж "Иисус Христос и дети"

Считается, что икона «Благословение детей» должна быть только храмовой, чтобы дети, приходя с родителями в храм, могли видеть, что и таких маленьких, как они, Иисус любит и благословляет. В некоторых приходах для маленьких прихожан специально делают небольшой аналой, а также ставят маленькие подсвечники, чтобы дети без помощи взрослых могли сами приложиться к полюбившейся им иконе, поставить свечки, попросить у Господа что-то свое. Подобным образом происходит приобщение детей к храмовой жизни с самых малых лет.

Как молиться

Икона «Благословение детей» в чем помогает?

Какое имеет значение икона «Благословение детей», в чем помогает и как перед ней молиться? Разобраться в этих вопросах не составляет труда.

Семья – это малая Церковь, где должны соблюдаться все законы христианства: глава семьи должен, как Господь, заботиться обо всех домочадцах, как о своих чадах. Все же, кто зависит от хозяина дома, должны помнить, кому они обязаны спокойной жизни в любви. Хозяйка – мать, прообраз Церкви, которая учит почитать и любить хозяина, заботиться и молиться друг о друге, чтобы семья оставалась крепкой. Таким образом, икона показывает, какой должна быть семья: сплоченной, несмотря на житейские неурядицы и пересуды посторонних людей.

Молиться перед иконой «Благословение детей» можно не только малышам, но и взрослым: о своих чадах, будь они совсем юными или уже взрослыми. Для этого существуют специальные молитвы родителей о детях с различными потребностями. Но также есть универсальная молитва, которую дал нам Сам Господь: «Отче наш…» Эту молитву можно читать перед любой иконой, на которой есть изображение Спасителя, а также рекомендуется читать ее всякое время, когда ум не занят повседневными проблемами.

О чем просить

Сюжетная картина "Благословение детей"

В чем помогает икона «Благословение детей»? В первую очередь – не забывать родителям, что как бы ни были малы их дети, приобщать их к Богу, беречь в чистоте их души – это их обязанность. Любая потребность детей по молитве их родителей может разрешиться наилучшим образом: выздоровление больного ребенка, помощь в обучении, избежание конфликтов с ближними, вступление в достойный брак, обретение в браке долгожданных детей и т. д.

Если работа связана с детьми, то также стоит попросит терпения, понимания, радости от выполняемой работы. В семье, где есть икона «Благословение детей», принято молиться всей семьей перед святым образом: дети о родителях, родители о детях, что укрепляет семью, делает ее подобием Церкви, где каждый молится обо всех, и все молятся о каждом. Символичность данной иконы показывает, что как Иисус любит всех своих детей и заботится о них, так и глава семьи должен молиться обо всех, кто от него зависит. Остальные члены семьи должны принимать не только его поддержку, но и его волю, как христиане, которые во всем видят промысел Божий и придерживаются его.

Многие родители дарят на свадьбу икону «Благословение детей» как семейную реликвию, которая будет передаваться из поколения в поколение и хранить всех детей этого рода.

Где приобрести икону

В последнее время эта икона перестала быть только храмовой. Ее с удовольствием приобретают для себя или для подарка в семьи, где есть или ожидаются дети. Значение иконы «Благословение детей» становится все более сильным для семей, имеющим детей. Приобрести ее можно в церковных лавках, через интернет или сделать своими руками, вышив ее нитками или бисером, а затем отнести в ближайший храм и там осветить.

Храмовое освещение для иконы, приобретенной вне стен храма, обязательно, так как без этого таинства она останется просто предметом интерьера. Если икона досталась по наследству и происхождение ее неизвестно, стоит также осветить ее в храме, так как во времена атеистического воспитания в СССР к иконам относились небрежно, и если даже их не выбрасывали, то хранили неподобающим образом.

Если нет возможности молиться дома

Икона "Благоловение детей"

Но бывают ситуации, при которых приобретение иконы для дома невозможно. Если в семье есть рьяный атеист или приверженец иной веры, отрицающей святость икон, не стоит из-за этого разводить в семье вражду. Всегда можно пойти в храм и помолиться там. Какие храмы имеют икону «Благословение детей»? Любой православный храм, который наверняка находится поблизости от вашего дома. Если же вдруг такой иконы в храме не окажется, можно подойти с такой просьбой к настоятелю. Скорее всего, прошение будет удовлетворено, и через некоторое время икона «Благословение детей» появится на иконостасе. Молитесь во славу Божью!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2209704585405401849/

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