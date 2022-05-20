Арно Хидирбегишвили: В Грузии необходимо ввести уголовную ответственность за оскорбление России и её Президента.

«Актёр комического жанра Владимир Зеленский так остро обличал украинскую коррумпированную националистическую власть, что его выбрали президентом Украины. Став Володимиром, комик Зеленский сыграл первую и последнюю трагическую роль в своей жизни – ценой уничтожения своей родины – Украины, он обличил предательскую сущность коллективного Запада, сначала подтолкнувшего его к войне, а сейчас оставившего Украину один на один с Россией! Этим украинский «принц Гамлет» – величайший трагик 21 века Володимир - уберёг Грузию от окончательной погибели, на примере Украины показав, что США, НАТО и Евросоюз, в отличие от коллективного Запада, своих бросают, поэтому стремиться к ним не надо! Тоже самое совершил трагикомик Саакашвили ещё в августе 2008 года, когда ценой потери Абхазии и Южной Осетии, то есть – 20 процентов своей родины - Грузии, обличил предательство США, НАТО и Евросоюза, приславших на помощь Грузии не армию и авиацию, а памперсы и воду!

Проект «Грузия – член НАТО и ЕС» закрыт, как выяснилось, они своих бросают, а к себе не принимают, как на прошлой неделе подтвердил канцлер Шольц. Сданы в архив «Концепция черноморской региональной безопасности» с участием Грузии, продемонстрировавшая свою несостоятельность на фоне Операции «Z» на Украине; ушли в прошлое бессмысленные совместные с Грузией и с другими странами учения НАТО в Черном море и на территории Грузии, о недопустимости которых предупредила Россия; в учебных центрах-базах НАТО и США можно устроить военные аттракционы – «Стрельба по мишеням из «Джавелина»», «Прокатись на танке», «Полетай на вертолёте» и др; пора думать и о закрытии давно раздражающей Россию биолаборатории Лугара в Тбилиси, которая, как показала эпидемия коронавируса, абсолютно бесполезна в мирных целях, а штаммы вирусов сдать в американское посольство.

Что дальше? Как минимум, военный нейтралитет и невиданный экономический расцвет Грузии. В последнюю неделю наблюдается большой поток прибывающих в Грузию граждан России, и это – не просто туристы, а туры за недвижимостью, россияне приезжают покупать квартиры и апартаменты в суперсовременных корпусах в Батуми и Тбилиси, чтобы остаться в Грузии на постоянное место жительство (ПМЖ). Россияне регистрируют в Грузии филиалы своих, действующих в России, бизнес-компаний, приезжают инвесторы, потому что антироссийские экономические, в том числе - банковские санкции на Грузию не распространяются. В Грузии процедура оформления недвижимости в собственность максимально упрощена и проходит по принципу «одного окна». Вся документация составляется на удобном для клиента языке, в том числе - на русском. Стоимость оформления недвижимости в собственность - всего 80 долларов. Грузия - одна из немногих стран в мире, где полностью отсутствует налог как на приобретение недвижимости, так и на её владение. В Грузии - всего 6 налогов, при этом налоговые ставки одни из самых низких в мире. Так, налог на прибыль, полученную от сдачи в аренду номера, составляет всего 5%. Грузия не входит в число стран, которые обмениваются финансовой информацией в рамках CRS, что позволяет сохранить конфиденциальность инвесторов. Грузия предоставляет право получения ВНЖ, то есть – вида на жительство, при покупке недвижимости на сумму свыше 100 тысяч долларов. Вслед за ними потянутся и обычные российские туристы и визитёры, которых отказалась принимать Европа. Этому способствует ослабшая до минимальных отметок эпидемия коронавируса в Грузии. В 2019 году, до пандемии, Грузию посетили 9 млн туристов, большинство из которых - туристы из России. Думаю, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Россией, а затем аннулирован односторонний визовый режим для граждан Грузии.

Единственное, что может этому помешать – новая «гавриловская ночь», антироссийские провокации, которые многократно осуществляла грузинская оппозиция под руководством своего идола - Саакашвили. В прошедшую субботу, на голубом экране телеканала Саакашвили «Главный канал» (при его упоминании у нас обычно опускают букву «к»), прямо прозвучала угроза массовой расправы с россиянами и русскоговорящими в Грузии и требование запретить гражданам России пересекать грузинскую границу. Со стороны власти последовал молниеносный ответ, что будут приняты превентивные меры, однако от провокаций на 100% не застрахован никто. Русофобской редакционной политикой отличаются не только четыре партийные пропагандистские телекомпании оппозиции - «Главный канал», «Первый», «Формула» и «Кавкассия», ею грешат даже телекомпании, ассоциирующиеся с властью, например - «Имеди», «Рустави 2», что вызывает в Москве определённые вопросы. ПРОВОКАТОРЫ ДАЮТ РОССИИ ЕДИНСТВЕННЫЙ ХОРОШО АПРОБИРОВАННЫЙ ПОВОД ДЛЯ НОВОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В ГРУЗИИ, ПОТОМУ ЧТО РОССИЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗАПАДА, СВОИХ НЕ БРОСАЕТ – «НАШИХ БЬЮТ» СТАЛО ПРИЧИНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К МИРУ В АВГУСТЕ 2008 ГОДА, «НАШИХ БЬЮТ» СТАЛО ПРИЧИНОЙ ПРОХОДЯЩЕЙ НА УКРАИНЕ ОПЕРАЦИИ.

Антироссийские ежедневные митинги на проспекте Руставели в Тбилиси, где толпа под воздействием раздаваемых там же алкоголя и наркотиков, выкрикивает самые грязные нецензурные ругательства в адрес России и её Президента, пишут эти слова на баннерах и на своей одежде, вряд ли можно считать благоприятней атмосферой для российских туристов. Безопасность даже тбилиссцев, грузин, при этом не обеспечена, а тем более под вопросом безопасность гостей. Грузинская оппозиция окончательной скатилась на позиции неофашизма, как при президенте Саакашвили, когда словесно и физически оскорбляли российских туристов, срывались Георгиевские ленточки, обливали их автотранспорт краской! Не случайно выползли на свет Божий Мерабишвили и Окруашвили, мы скоро сможем лицезреть молодчиков на улицах, у которых, кроме жёлто-синих, буду шевроны со свастикой, как на Украине.

И последнее – необходимо вести в Грузии крупный денежный штраф, а в случае рецидива - уголовную ответственность за оскорбление России и её Президента! Это делают или необразованные идиоты, или нацисты – «националы», или провокаторы, которых много среди «националов» (активистов партии Саакашвили «Нацдвижение»). Но особенно отвратительна разбогатевшая за счёт России небедная часть грузинского общества - псевдоинтеллигенция, которая «ложились» то - под Шеварднадзе, потом - под Саакашвили, а под Иванишвили «лечь» так и не получилось. Благодаря Фейсбук я запоминаю этих псевдопатриотов, которые думают, что записывают очки перед Зурабишвили и Западом, когда кричат, что «Россия - оккупант напала на Украину». Продажные старые карьеристы надеются, что их опять позовут «к столу», или что их не уволят, или что их позицию учтут, когда они буду просить за своих отпрысков. Они сделали ставку на то, что Россия на Украине проиграет, а если и выиграет, они подключат свои старые связи и опять заговорят на неплохом русском – мол, русский «Иванушка-дурачок» ничего не заметит, ему – не до нас, а если и заметит, то всё поймёт и просит! Дудки! Да, нацисты проиграют, а Украина выиграет вместе с Россией, а я напомню этим позорным проституткам про их сегодняшнее поведение, когда увижу в очереди в российское Посольство в Тбилиси!», - написал на своей Фейсбук-странице

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Саакашвили – гомосексуал и импотент, который 9 лет испытывал оргазм, наблюдая за анальными пытками! - ГРУЗИНФОРМhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43743553351/

Лавров был прав, говоря что еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове https://otari.mirtesen.ru/blog/43266069674/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!