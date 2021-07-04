10 изменений, которые произойдут на планете, если не остановить глобальное потепление

Первые последствия климатических изменений видны уже сейчас. Но если их темп не изменится, мы сможем стать свидетелями куда более серьезных природных явлений, которые окажут заметный эффект на нашу жизнь! Вот 10 из них.

1. Грозы станут сильнее

Исследователи из Университета Рединга в Англии пришли к выводу, что между грозами, чистым воздухом и климатическими изменениями антропогенной природы есть связь. Если количество углекислого газа продолжит расти, грозы станут сильнее, и их интенсивность может возрасти до 149%.

2. Айсберги перекроют морские пути сообщения

С тех пор, как в 1912 году затонул “Титаник”, ни один корабль не сталкивался с айсбергом в водах Северной Атлантики. Однако в начале апреля айсберги перегораживали судоходные пути свыше 400 раз, из-за чего корабли были вынуждены идти в обход и покрывать расстояние вплоть до 400 морских миль, теряя в процессе массу времени и топлива.

3. Участятся удары молний

Тепловая энергия служит своего рода топливом для грозовых туч. Если глобальное потепление продолжится, грозы с молниями, вероятно, станут более частым и интенсивным явлением.

4. Может усилиться вулканическая активность

По мере таяния ледников из-за роста температуры снижается давление на мантию Земли.

5. Раздражительность

Это приводит к увеличению объема магмы и сокращает воздействие на магматические очаги внутри вулканов, что влечет рост их активности.

Это может прозвучать странно, но климатические изменения влияют и на наше настроение. Исследователи в области социальной психологии отмечают связь между более теплым климатом и высоким уровнем импульсивности, а порой — даже проявлениями жестокости. Так что, если температура по всему миру продолжит подниматься, поведенческие изменения могут возникнуть и в областях, значительно более удаленных от экватора.

6. Океан потемнеет

Климатические изменения влекут увеличение объема осадков, из-за чего реки начинают течь быстрее, поднимая со дна больше ила и мусора и унося все это в океан. Это явление уже можно заметить вдоль побережья Норвегии.

7. Усилятся проявления аллергии

При более высокой температуре сезоны цветения растений, вызывающих аллергию (таких, как одуванчик или амброзия), будут начинаться раньше и длиться дольше. Вероятно, что количество пыльцы только в США за ближайшие 30 лет удвоится.

8. Животные уменьшатся в размерах

Этот процесс идет слишком медленно, чтобы его можно было заметить невооруженным глазом, но за время эволюции размер млекопитающих уже неоднократно уменьшался как реакция на происходящие изменения. Во время палеоценово-эоценовой эпохи (около 50 миллионов лет назад) размер млекопитающих уменьшился после глобального потепления на 5-8 градусов по Цельсию.

9. Разрушится почва в пустынях

Если глобальное потепление продолжится, живущим в пустынях бактериям станет сложнее адаптироваться, и почва окажется более подвержена эрозии. Это приведет к снижению плодородности и гибели растений, которыми питаются животные.

10. Изменится поведение муравьев

Муравьи играют жизненно важную роль в функционировании экосистем, и к глобальному потеплению они не готовы. Исследования, проведенные в лесах Гарварда, штат Массачусетс, показывают, что даже при незначительном повышении температуры активность муравьев прекращается, и они прячутся в муравейники в ожидании погодных изменений.

Можно сделать вывод, что климатические изменения уже влияют на всех людей и все процессы, происходящие на планете Земля. Не пора ли нам взять ситуацию в свои руки?

Источник : https://sreda.temadnya.com/2250052736244517466/

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