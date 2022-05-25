Сибирский сепаратизм: Почему в 1865 и 1990-ых годах Сибирь хотели отделить от России?

О том, что в Белоруссии и на Украине периодически возникали идеи признать народы этих республик, не имеющими отношения к русским, известно всем. А вот о чем известно немногим, возникновение в середине 19-го века идеи о том, что сибиряки – это отдельная нация, и люди живущие в этих местах не должны русскими считаться.

Эта идея называлась сибирское областничество, и предполагала независимость Сибири от России, или, в крайнем случае – автономию в ее составе.

В этих местах было много зажиточных людей, которые имели возможность посылать своих отпрысков обучаться в университетах. В столице эта молодежь имела доступ к революционной литературе, либеральным идеям Запада.

Кумиром для этих людей было государственное устройство Соединенных Штатов. 4 июля – день независимости Америки был для радикально настроенных студентов святым праздником. Они мечтали, что Сибирь, отделившись от Российской империи, станет процветать, как США.

В петербуржском университете был создан «Кружок сибирской учащейся молодежи», идейными вдохновителями для которого стали труды Герцена, Бакунина, Чернышевского, а также работы многочисленных зарубежных авторов.

Самыми видными деятелями в этой организации были Потанин, Ядринский, Наумов, Усов и Шашков.

На борьбу этих людей вначале вдохновляли народники, которые боролись с царизмов, и требовали демократических свобод для граждан.

«Кружок» имел собственную газету, которая называлась «Восточное обозрение». Когда обучение в столице было окончено, студенты вернулись на свою малую родину, и принялись пропагандировать свои идеи среди сибиряков.

Они рассказывали, что Россия колонизировала Сибирь, ссылает к ним своих преступников, молодежь заманивает в столицу, а средства, заработанные в Сибири, широким потоком утекают в центр. Говорили, что сибиряки – это нация, отдельная от русской, и намеревались создать собственный язык.

Заговор, который создали Потанин и другие, был раскрыт властями в 1865 году. 19 руководителей сепаратистов отправили в ссылку или посадили за решетку, Потанина лишили прав собственности, и различных чинов, шесть лет он пробыл на каторге в Свеаборге.

Ядринцева отправили в ссылку, но через девять лет после начала судебного процесса этих двоих амнистировали. В 1917 областники воспрянули, и стали вовсю продвигать свою идею отделения. Был придуман флаг Сибири, и создано сибирское правительство.

Ядринцев

Возглавил его все тот же Потанин. Интересно, что простой народ, проживающий на этих территориях, мало что знал обо всех играх местных интеллектуалов. Движение постепенно заглохло, так как его не поддержали ни белые, ни красные.

Однако эти сепаратистские настроения начали продвигаться в 90-е годы прошлого века. Американцы руками своих помощников в Сибири, также вели пропаганду тех идей, которые возникли почти сто лет назад.

Нового ничего придумывать не стали – Москва грабит Сибирь, у которой столько ресурсов, что если она отделится от РФ, то станет процветающим краем. Прочим эти же настроения они внедряли и во все бывшие республики Союза.

Ярослав Золоторев был предпринимателем, но взялся за создание сибирского языка. Это был настоящий русофоб и западник. Ко всем этим процессам, конечно же, присоединился Сорос, выделяя на сепаратизм огромные деньги в виде грантов.

Очевидно, что основная масса народа Сибири не поддержала этих идей, но это Запад мало останавливает. Их вдохновляет развал Российской империи, СССР, и они надеются, что и РФ им развалить удастся.

Источник

А вы знали об этом?

Платон Зубов был единственным фаворитом, которого не «продвигал» Потемкин. После знакомства с красавцем Платоном Екатерина II дала отставку своему предыдущему фавориту. К этому моменту граф Александр Дмитриев-Мамонов уже получил немало подарков, в том числе бриллиантовые аксельбанты стоимостью 50 тысяч рублей. Граф сам поколебал свое положение, завязав роман с фрейлиной Дарьей Щербатовой. Вот так в покоях императрицы во дворце поселился Платон. Вечерами он пропадал у императрицы, а днем развлекал себя играми — например, пускал бумажных змеев. Зубову досталось несметное число ценных подарков. Государыня вручила ему несколько миллионов рублей. Платон щеголял в роскошной одежде и был чрезвычайно тщеславен. Высокомерного юношу невзлюбили при дворе. Граф Безбородько в письме к Воронцову отмечал: «Этот ребенок с хорошими манерами, но не дальнего ума; не думаю, чтобы он долго продержался на своем месте. Впрочем, это меня не занимает». Фаворит окружил себя роскошью, но за этой пышной формой скрывалась пустышка. Идеи Зубова в области внешней политики были фантастическими для здравого ума. После смерти Екатерины для Зубова настали тяжелые времена. По распоряжению Павла I его земли изъяли, сам он выехал за пределы страны. В 1798-м году бывший фаворит вернулся и принял участие в заговоре против ПавлаI.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43080193745)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Смертоносные цветы https://otari.mirtesen.ru/blog/43210654881/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!