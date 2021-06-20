5 вопросов и ответов о Ксении Петербургской

Русская Православная Церковь празднует память святой блаженной Ксении Петербургской дважды в году: 6 февраля и 6 июня. История женщины, которая ради служения Богу и людям отреклась от всего, удивляет и заставляет задумываться до сих пор.

О личности, истории канонизации и духовном подвиге блаженной Ксении Петербургской, а также о том, кто такие юродивые и есть ли они в наше время, мы спросили настоятеля храма во имя Смоленской иконы Божией Матери и часовни блаженной Ксении Петербургской в Санкт-Петербурге протоиерея Виктора Московского.

1. Отец Виктор, за что конкретно, за какие духовные подвиги канонизировали Ксению Петербургскую?

— Церковь канонизировала блаженную Ксению, прежде всего, за ее любовь к народу Божию, за ее терпение, за ее молитвы. Она совершала свой молитвенный подвиг и в холод, и в зной – молилась за весь город Санкт-Петербург, за всю страну.

За добрые дела, которые она творила буквально всем, особенно обиженным и страдающим. Если блаженная Ксения гладила ребенка, то это было счастьем для родителей, если она с кем-нибудь проезжала на повозке – это считали за хороший знак. Поэтому любовь, милосердие, духовная чистота, служение Богу и людям с полной отдачей – все это послужило основой для канонизации Ксении Петербургской.

2. Как в целом относиться к чину юродивых, ведь известно, что одно время юродство у нас в стране было запрещено?

Здесь можно отметить и тот факт, что народное почитание блаженной Ксении началось задолго до ее канонизации, а это тоже о многом свидетельствует.

— Юродство – это особый и редкий дар, это духовный подвиг, который дается человеку свыше. При этом этот дар дается далеко не каждому. И здесь стоит вспомнить, что когда начиналась канонизация блаженной Ксении, некоторые люди пытались подражать ей, пытались даже копировать ее образ жизни, ходили босиком. Однако спустя один-два месяца эти люди или попадали в больницу, или переставали это делать, потому что это было им не дано. Повторюсь, юродство – это дар свыше, дар от Бога.

Что касается отношений с властями, то здесь нужно понимать, что раньше, обладая этим даром, человек шел к царю, правителю, вельможе и мог спокойно его обличить в его грехах, сказать правду. Для того чтобы так поступать, нужна была особая сила Божия. Обычный человек такого, конечно же, сделать не мог. И самое главное, что правители прислушивались к этим обличениям, к словам юродивых. После этого они в чем-то меняли свою жизнь, меняли отношение к людям, исправлялись.

При этом, внешне, такие люди могли быть похожи на ненормальных, но внутренне они были чисты. Это могли быть совершенно неприметные люди, но они совершали большое дело, так как в своих словах перед властями они отражали бедствия народа, его трудности и проблемы.

3. Как Церковь относится к тем запискам, которые сегодня приносят люди и адресуют их святой Ксении Петербургской?

— Принесение записок к блаженной Ксении – это уже определенная традиция, которая сложилась особым образом. Дело в том, что долгое время часовня была огорожена и закрыта, люди не могли молиться, не могли обратить свои слова к святой Ксении, не могли совершить молебен или приклониться к гробнице блаженной. Поэтому люди стали приносить записки и оставляли их у часовни, засовывали в разные места ограды, в щели.

Сегодня уже такой необходимости, в принципе, нет. Можно спокойно прийти в часовню, заказать молебен, написать нормальную записку, которую прочитает священник. Однако традиция принесения записок продолжает существовать. Мы ее не ломаем, так как это, наверное, было бы не совсем правильно. Мы сделали специальный ящичек, где люди могли бы оставлять свои записки.

Рушить эту традицию, конечно же, нельзя. К этому явлению стоит относиться аккуратно, ведь многие люди в этих записках изливают свою душу, говорят о своих внутренних проблемах, просят святую Ксению о заступничестве. И в тоже время ни в коем случае нельзя относиться к нему как к примитивной магии по принципу: загадай желание – и сбудется. Записочки такого рода это все-таки вид христианской молитвы, общения христианина со святым, а никак не автомат по исполнению желаний.

4. Как в наши дни можно отличить психически больного человека от юродивого Христа ради?

— Вопрос этот непростой. Замечу, что иногда к нам в храм приходят люди, которые пытаются себя вести, как юродивые — пытаются что-то говорить особенное, как-то по особенному действовать, но видно, что им этот дар Богом не дан. Поэтому, лично я пока юродивых не встречал, может быть, мне просто не дано их видеть. Да и в целом сегодня, юродивых, хотя бы похожих, например, на блаженную Ксению, не видно. Если бы такие люди сейчас были, то, наверное, о них бы шла слава, люди бы о них знали.

Однако я не могу сказать, что их вообще сейчас нет. Отрицать то, что где-то есть юродивый нельзя. Может быть, эти люди не так сейчас заметны, может они живут вдали от нас, на периферии. Может быть, где-то человек несет такой подвиг и о нем знает только один Господь Бог. Но, повторюсь, лично мне Господь пока не дал видеть и ведать таких людей.

5. В чем, на Ваш взгляд, ценность служения святой Ксении Петербургской для современного человека? Что важного нам можно вынести из ее жития?

— Для современного человека может послужить примером то, что блаженная Ксения была далека от страстных человеческих потребностей. Она отдавала окружающим все, что имела сама. Блаженная Ксения отдала свой дом под бесплатный ночлег для нуждающихся, она полностью раздала свое имущество, творила добрые дела, помогала людям, чем могла. При этом, внешне, это была очень скромная женщина. Сегодня, блаженная Ксения подает нам пример порядочности, духовной чистоты, нестяжательства, молитвы. Она дает нам образец того, как надо жить человеку, который любит Бога. Понятно, что сейчас иное общество, иные правила поведения, что мы не можем в полной мере повторить ее подвиг – ходить по улице в рваной одежде, босиком. Но мы можем повторить ее подвиг духовно, отразить те добродетели, ту любовь, которой обладала блаженная Ксения.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2239306003767888822/

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