Как Сталин спас царскую семью

Вокруг расстрела царской семьи витает множество вопросов, один из которых – неужели последнего русского императора не могли спасти и использовать его деньги и золото в европейских банковских счетах для индустриализации и усиления советской страны? Неужели алчный авантюрист Ленин и его большевистская банда не понимали, что Николай II является «курочкой», способной снести множество так необходимых молодому Советскому государству «золотых яичек»?

Подобная тактика выглядит вполне логичной, особенно если вспомнить, что царя свергли не красные, а свои же либерально настроенные аристократы, буржуазия и верхушка армии. Многие большевики ,в принципе, не питали к Николаю II особой ненависти, поскольку он фактически не отличался особой жестокостью к ним.

Например, Ленин в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 3 рубля в месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже поразвлечься с распутными девками (в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе)! Кроме того, после отречения царь ничем им не угрожал, но при этом был прекрасным козырем в рукаве и хорошей разменной монетой при переговорах.

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что семья царя Николая II была расстреляна 18 июля 1918 года, в последние годы появились достаточно достоверные данные о ее спасении. Впервые об этом рассказал в своей книге бывший сотрудник партийной разведки, выступавший под псевдонимом Олег Грейг.В своей книге «Тайна за 107 печатями» он однозначно заявил, что на самом деле царская семья перед расстрелом была тайно заменена двойниками и вывезена людьми Троцкого в Москву. Расстреляли же одну из семи семей двойников царственных особ, дальних родственников Николая II по фамилии Филатьевы.

Одновременно с этим исследователи Том Мангольд и Энтони Саммерс издали в 1979 году книгу «Дело Романовых, или Расстрел, которого не было», в которой они приводят сведения, полученные ими, после рассекречивания грифа секретности архива Брестского мирного договора в 1918 году. Первое, что они обнаружили,– это телеграмма английского посла, в которой сообщалось об эвакуации большевиками царской семьи через Пермь сначала в Москву, а затем в Брест.

Любопытно, что полный текст Брестского договора из-за имеющихся в нём тайных условий до сих пор не опубликован ни на Востоке, ни на Западе. Есть версия, что кайзер, который был родственником императрицы Александры Фёдоровны, потребовал передать Германии всех женщин царской семьи. Девочки не имели прав на русский престол и, следовательно, не могли никак угрожать большевикам. Мужчины же должны были остаться в заложниках – как гаранты того, что германская армия не сунется на восток дальше, чем прописано в мирном договоре.

Любопытно также, что по данным агентов британской разведки, войдя в Екатеринбург 25 июля 1918 года, адмирал Колчак сразу назначил следователя по делу о расстреле царской семьи. Через три месяца капитан Намёткин положил ему на стол рапорт, где сообщил, что вместо расстрела была его инсценировка. Не поверив, Колчак назначил второго следователя Сергеева и вскоре получил такие же результаты. Естественно, адмиралу Колчаку, провозгласившему себя Верховным правителем России, совсем не нужен был живой царь, поэтому он не придумывает ничего лучше, чем скрыть результаты следствия и заявить: «Трупы бросили в шахту, залили кислотой»!

Доказательством версии чудесного спасения царской семьи является и то, что Российская Православная Церковь до сих пор отказывается принимать результаты генетических анализов найденных «фальшивых» останков царской семьи при их захоронении в 1998 году в Петропавловском, несмотря на то, что президент Борис Ельцин уверял общественность, что это останки царской семьи!

В октябре 2014 года вышли новые данные о жизни царской семьи «после расстрела» и подробности их «чудесного» спасения. Эти материалы представил в телеобращении к народу России историк царской семьи Сергей Иванович Желенков. По версии Сергея Ивановича, царскую семью спас от расстрела И.В. Сталин, который, к тому же, как ни странно, являлся двоюродным братом царя Николая II по линии своего отца.

По утверждению Желенкова дед Николая Романова Александр II был очень любвеобилен и от его многочисленных романов с разными женщинами из дворянской среды оставались внебрачные дети. Одним из них был реальный отец Сталина – генерал-майор Н.М. Пржевальский. Дело обстояло следующим образом.

В 1837 году якобы великий князь Александр Николаевич (будущий император Александр II) отправился в длительное путешествие по России. В Смоленске он познакомился с местной красавицей Еленой Алексеевной Каретниковой и между ними вспыхнул роман. Вскоре будущий царь уехал, а Елена Алексеевна уже беременная вышла замуж за небогатого помещика Михаила Кузьмича Пржевальского. Спустя несколько месяцев у Елены Алексеевны родился мальчик, которого назвали Николаем. Эта версия подтверждается тем, что внешне Александр II и Николай Пржевальский были очень похожи. Немаловажным аргументом является и то,что выходец из провинции довольно легко сделал слишком успешную для провинциала карьеру.

В начале же 1877 года в Гори перед поездкой в Тибет прибыл Н.М. Пржевальский, который остановился в доме князя Микеладзе. Племянница князя Екатерина Геладзе (мать Сталина) часто навещала дядю, где и познакомилась с Н.М. Пржевальским. У них завязался любовный роман, результатом которого в декабре 1878 года стало рождение сына, которого назвали Иосифом и который, повзрослев стал очень похож на Пржевальского. Таким образом, Иосиф Виссарионович Сталин согласно подобной версии является внуком Александра II и ,соответственно, двоюродным братом царя Николая II.



Именно поэтому Сталину пришлось всю свою жизнь скрывать подлинную дату своего рождения. Он изменил ее на один год (сделал себя моложе), чтобы никто не смог связать момент появления его на свет с визитом в грузинский город Гори Н.М. Пржевальского. В подтверждение этого в метрической книге горийского Успенского собора есть свидетельство о том, что Иосиф Джугашвили появился на свет 6/18 декабря 1878 года.

Вместе с тем Н.М. Пржевальский не забывал своего внебрачного сына и, по свидетельству дочери Сталина Светланы Алилуевой, бабушка Екатерина рассказывала ей о том, что она получала из Петербурга деньги на содержание сына в течение нескольких лет. И лишь после смерти генерал-майора Н.М. Пржевальского высылка алиментов прекратилась. Однако ,что особенно невероятно, по свидетельству Желенкова, после этого сослуживцы Пржевальского по военной контрразведке переправили Иосифа Джугашвили в Санкт-Петербург, где он тайно обучался на спецфакультете военных контрразведчиков. Примечательно, что там же проходил ранее обучение и будущий царь Николай Романов. После же завершения обучения Иосифа Джугашвили якобы внедрили в революционное движение, так как уже в конце XIX века было ясно, что в России назревает революция и власть царя скоро падет.

После Февральской революции царская семья была выслана на Урал. Затем к власти пришли большевики и их заокеанские хозяева Ротшильды потребовали от В.И. Ульянова-Ленина ликвидировать Николая Романова и всю его семью. Это требование было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно российским царским золотом! Уничтожение же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон ранее вывезенного российского царского золота!

Ленин начал подготовку к убийству царской семьи, но тут в дело вмешался Сталин, и оно приняло неожиданный оборот. Сталин вышел на германского посла в России графа Мирбаха и сообщил ему о готовящейся казни царской семьи. После этого разговора Мирбах срочно связался с Берлином, после чего он предъявил ультиматум Ленину: царь Николай II должен лично присутствовать на переговорах в Бресте о заключении сепаратного мира между Германией и Россией.

Следует особо отметить, что именно тогда был единственный шанс уступить царскую семью немцам в качестве «довеска», поскольку большевики тогда настолько отчаянно нуждались в мирной передышке, что наряду с территориальными уступками, могли бы согласиться и на это! Но ,к сожалению, этого не произошло! Одновременно с этим необходимо также отметить, что царица Александра Фёдоровна, выйдя замуж за Николая, приняла православие, став искренней и страстной патриоткой России, поэтому большинство королевских домов Европы относились к ней ненавистью и непониманием!

Исходя из сложившейся ситуации Ленину, вопреки требованию Ротшильда и своему желанию, пришлось сделать имитацию казни царской семьи, иначе Вильгельм II грозил срочно предпринять наступление на Москву. Ленин сделал анализ сложившейся ситуации и решил: Ротшильд далеко, а германские войска в сутках езды от Москвы по железной дороге и легко могут добраться до Кремля, поэтому Ленин решил рискнуть. Он надеялся, что пока Ротшильд разберется, кто казнен в Екатеринбурге, время уйдет и там уже, будет видно!

Вот, после таких раздумий, Ленин отдал приказ вывезти царскую семью через Пермь в Москву, а председателю Екатеринбургского совета Александру Белобородову приказал расстрелять в Екатеринбурге двойников царя и членов его семьи. Что и было сделано с крайней жестокостью. Отрезанные головы двойников Николая Романова и его жены были заспиртованы и вывезены эмиссарами Ротшильда в США для доказательства случившейся казни! В это время царь с семьей был уже под усиленным конвоем перевезен через Пермь сначала в Москву, а затем в Брест.

Там он поступил в полное распоряжение Троцкого. Однако после неудачного завершения переговоров в Бресте Троцкий объявил лозунг «Не мира, ни войны!» и вернулся с царской семьей в Москву, где было решено однозначно казнить царскую семью. В столице Николай Романов и члены его семьи тайно проживали в доме на Большой Ордынке, затем их вывезли на дачу в Зубалово. Тем временем сотрудникам Сталина во главе с Забрежневым удалось выкрасть царскую семью, в результате чего Троцкий «остался с носом», и не осмелился сообщить Ротшильду о том, что у него выкрали царскую семью. С тех пор и началось падение Троцкого с вершин олимпа советской власти!

Сталин же организовал вывоз царской семьи в Абхазию, где они проживали некоторое время. Затем Николая Романова вывезли в Подмосковье, где, как не парадоксально, Сталин часто виделся фактически со своим двоюродным братом Николаем Романовым. Следует особо отметить, что Сталин в свое время опрометчиво спас царскую семью от расстрела, чтобы в последующем использовать золото Николая в европейских банковских счетах для скорейшей индустриализации страны.Кроме того, есть неопровержимые факты, что во время Великой Отечественной Войны Сталин рассчитывался с Американцами за поставки по Ленд-Лизу царским золотом с европейских банковских счетов, к которым доступ имел только лично Николая II.



После войны Николая переправили в Нижний Новгород, который был закрытым городом для посещения иностранцами. После смерти Сталина царь доживал свой век там же. Умер он 26 декабря 1958 года. Его отпевал старец Григорий Долгунов. Царицу же сначала отправили в Глинскую пустынь, а затем ее перевезли на Украину в Троицкий Старобельский монастырь. Там она и умерла в Старобельске Луганской области 20 апреля 1948 года. Цесаревич Алексей с помощью Сталина и его помощников полностью поменял биографию и получил документы на имя Алексея Николаевича Косыгина. Затем он начал новую жизнь и в 1964 году стал председателем Советского правительства.

Алексей Николаевич Косыгин Цесаревич Алексей

Старшие дочери царя Ольга и Татьяна сначала проживали вместе в подворье Дивеевского монастыря, куда из Петербурга вынужденно перебрался хор во главе с регентшей Агафьей Романовной Уваровой. В Троицком храме этого монастыря царские дочери даже некоторое время пели на клиросе. Затем их кто-то опознал, и они были вынуждены покинуть это тихое место. Затем их пути разошлись. Ольга вместе с эмиром Бухарским Алимханом через Узбекистан уехала сначала в Афганистан, а затем через Финляндию снова перебралась в монастырь в Дивеево. Там в Вырице она и умерла 19 января 1976 года. Погребена в Казанском храме в пределе Святого Серафима Вырицкого. Татьяна же отправилась на Кубань, затем в Грузию. Умерла 21 сентября 1992 года, и похоронена в селе Соленое Мостовского района Краснодарского края.



Мария перебралась в Нижегородскую область. Там и прожила всю жизнь и умерла от болезни 24 мая 1954 года. Похоронена в селе Арефино Нижегородской области. Анастасия вышла замуж за своего охранника,а умерла 27 июня 1980 года. Похоронена в Ванинском районе Волгоградской области. В конце 1950-х годов прах царицы был перевезен в Нижний Новгород и перезахоронен в одной могиле с царем.



Такова невероятная история спасения царской семьи Романовых и роли в этом Иосифа Виссарионовича Джугашвили (Пржевальского), который вошел в историю под псевдонимом Сталин!

Частично использованы материалы: http://esotericnews.ru/ и https://www.eg.ru/politics/51183/

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили

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